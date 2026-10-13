Zu jedem Zeitpunkt spielen Millionen von Spielern auf der ganzen Welt CROSSFIRE, eines der weltweit größten Onlinespiele mit Free-to-Play-Modell. CROSSFIRE bietet actiongeladene Gefechte, in denen Geschwindigkeit, Skills und Strategie belohnt werden. Die Spieler investieren viel Zeit, um zu den Besten zu gehören. Das Basisspiel ist zwar gratis, doch viele Gamer investieren auch Echtgeld in Waffen, Rüstung und andere Items, um in Matches besser abzuschneiden und ihren Rang zu steigern.



Für Smilegate West liegt das Geschäftsmodell also in erfolgreicher Unterhaltung. Als Publisher von CROSSFIRE für Zielgruppen in Amerika, der EU, dem Nahen Osten und Nordafrika weiß das Unternehmen, wie immersiv das Gaming-Erlebnis sein kann. Spieler laden CROSSFIRE und andere Games vom Portal „Z8Games“ herunter, um sich mit spannender Action vom Alltag abzulenken. Doch es gibt zahlreiche Probleme, die den Spielfluss unterbrechen können.

„In Spielen wie CROSSFIRE, wo Geschwindigkeit und schnelle Entscheidungen gefragt sind, kann schon eine Verzögerung von einer Millisekunde den Spieler-Score beeinträchtigen. Und noch schlimmer ist natürlich ein Verbindungsabbruch“, so Arash Haghighi, Senior Manager of IT Infrastructure and Security bei Smilegate West. „Wir wollen, dass unsere Spieler das bestmögliche Erlebnis erhalten. Deshalb haben niedrige Latenzen und stabile Verbindungen bei uns oberste Priorität.“

Haghighi ist für mehrere Rechenzentren in verschiedenen Teilen der Welt verantwortlich und stellt so sicher, dass die IT‑Infrastruktur schnelles und unterbrechungsfreies Gameplay für CROSSFIRE und andere Spiele ermöglicht – egal, wie viele Spieler beitreten. Eine der größten Herausforderungen, vor denen Haghighi steht, ist die ständig wachsende Gefahr von DDoS‑Angriffen. In den letzten Jahren haben entsprechende Attacken an Größe und Komplexität zugelegt und die Gaming-Branche zählt zu den beliebtesten Zielen. Volumetrische Angriffe können in wenigen Sekunden ganze Games vom Netz nehmen und Tausende von Spielern beeinträchtigen. Andere sind zielgerichteter und steigern die Latenz gerade so weit, dass Hacker einen Vorteil gegenüber ihren Mitspielern erhalten. In beiden Fällen beeinträchtigen erfolgreiche Angriffe den Umsatz und den Ruf des Unternehmens.

„Wenn Gamer schlechte Erfahrungen mit einem Spiel machen, lassen sie das alle in der Community wissen – und solche Neuigkeiten verbreiten sich in Onlineforen und Social Media unglaublich schnell“, erklärt Haghighi. „Hierdurch besteht die reale Gefahr, dass wir Marktanteile an die Konkurrenz verlieren.“