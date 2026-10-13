À chaque instant, des millions de personnes aux quatre coins du globe jouent à CROSSFIRE, l'un des plus célèbres jeux en ligne gratuits au monde. CROSSFIRE récompense la vitesse, l'habileté et le sens de la stratégie dans des combats pleins d'action. Les joueurs donnent leur maximum pour devenir les meilleurs. Bien que l'expérience de base du jeu soit gratuite, les joueurs assidus paient pour améliorer leurs armes, leurs armures et d'autres objets afin d'augmenter leurs scores et de grimper dans le classement.



Pour Smilegate West, c'est une activité très lucrative. En tant qu'éditeur de CROSSFIRE pour le continent américain, l'Union européenne, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'entreprise sait à quel point l'expérience peut être immersive. Les joueurs téléchargent CROSSFIRE et d'autres jeux depuis le portail Z8Games de l'entreprise pour être époustouflés par l'action et oublier leur train-train quotidien. Toute interruption du jeu peut gâcher leur expérience.

« Dans des jeux comme CROSSFIRE, où la vitesse et la prise de décisions rapides sont critiques, un décalage d'une milliseconde peut avoir un impact négatif sur le score d'un joueur. Alors, imaginez les conséquences d'une perte de connexion... », déclare Arash Haghighi, responsable de l'infrastructure informatique et de la sécurité chez Smilegate West. « Nous voulons que les joueurs bénéficient de la meilleure expérience possible. C'est pourquoi un niveau faible de latence et une connexion stable sont nos plus grandes priorités. »

Arash Haghighi supervise plusieurs centres de données à travers le monde et veille à ce que l'infrastructure informatique permette de jouer à CROSSFIRE et d'autres jeux sans interruption ni ralentissement, quel que soit le nombre de joueurs connectés. L'un des plus grands défis auxquels il est confronté est la menace croissante des attaques DDoS. Au cours des dernières années, les attaques sont devenues plus massives et plus sophistiquées, et l'industrie des jeux vidéo est une cible de choix. Les attaques de masse peuvent mettre les jeux hors service et se répercuter sur des milliers de joueurs en quelques secondes. Elles peuvent aussi être plus ciblées, par exemple en augmentant juste ce qu'il faut de latence pour donner à un joueur un avantage sur les autres. Quoi qu'il en soit, les attaques non atténuées peuvent nuire au chiffre d'affaires et à la réputation.

« Lorsqu'un joueur a une mauvaise expérience, il ne se gêne pas pour en parler à tout le monde au sein de la communauté du jeu vidéo. Les informations circulent rapidement sur les forums en ligne et les réseaux sociaux », explique Arash Haghighi. « Il existe un véritable risque de perdre des parts de marché face aux concurrents. »