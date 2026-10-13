Le chiffre d'affaires et la réputation de Smilegate West dépendent de la vitesse et de la stabilité de ses jeux en ligne, ce qui explique pourquoi l'entreprise prend les attaques DDoS très au sérieux. Face à l'évolution des menaces de sécurité, l'éditeur de jeux vidéo fait confiance à Akamai pour veiller au bon fonctionnement des jeux et permettre aux joueurs d'en redemander.
Protection des jeux et des joueurs contre les menaces de sécurité
Tout n'est que plaisir et divertissement jusqu'à ce qu'une attaque DDoS vienne gâcher l'ambiance
À chaque instant, des millions de personnes aux quatre coins du globe jouent à CROSSFIRE, l'un des plus célèbres jeux en ligne gratuits au monde. CROSSFIRE récompense la vitesse, l'habileté et le sens de la stratégie dans des combats pleins d'action. Les joueurs donnent leur maximum pour devenir les meilleurs. Bien que l'expérience de base du jeu soit gratuite, les joueurs assidus paient pour améliorer leurs armes, leurs armures et d'autres objets afin d'augmenter leurs scores et de grimper dans le classement.
Pour Smilegate West, c'est une activité très lucrative. En tant qu'éditeur de CROSSFIRE pour le continent américain, l'Union européenne, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'entreprise sait à quel point l'expérience peut être immersive. Les joueurs téléchargent CROSSFIRE et d'autres jeux depuis le portail Z8Games de l'entreprise pour être époustouflés par l'action et oublier leur train-train quotidien. Toute interruption du jeu peut gâcher leur expérience.
« Dans des jeux comme CROSSFIRE, où la vitesse et la prise de décisions rapides sont critiques, un décalage d'une milliseconde peut avoir un impact négatif sur le score d'un joueur. Alors, imaginez les conséquences d'une perte de connexion... », déclare Arash Haghighi, responsable de l'infrastructure informatique et de la sécurité chez Smilegate West. « Nous voulons que les joueurs bénéficient de la meilleure expérience possible. C'est pourquoi un niveau faible de latence et une connexion stable sont nos plus grandes priorités. »
Arash Haghighi supervise plusieurs centres de données à travers le monde et veille à ce que l'infrastructure informatique permette de jouer à CROSSFIRE et d'autres jeux sans interruption ni ralentissement, quel que soit le nombre de joueurs connectés. L'un des plus grands défis auxquels il est confronté est la menace croissante des attaques DDoS. Au cours des dernières années, les attaques sont devenues plus massives et plus sophistiquées, et l'industrie des jeux vidéo est une cible de choix. Les attaques de masse peuvent mettre les jeux hors service et se répercuter sur des milliers de joueurs en quelques secondes. Elles peuvent aussi être plus ciblées, par exemple en augmentant juste ce qu'il faut de latence pour donner à un joueur un avantage sur les autres. Quoi qu'il en soit, les attaques non atténuées peuvent nuire au chiffre d'affaires et à la réputation.
« Lorsqu'un joueur a une mauvaise expérience, il ne se gêne pas pour en parler à tout le monde au sein de la communauté du jeu vidéo. Les informations circulent rapidement sur les forums en ligne et les réseaux sociaux », explique Arash Haghighi. « Il existe un véritable risque de perdre des parts de marché face aux concurrents. »
Protection mondiale 24 heures sur 24 contre une menace en constante évolution
Smilegate West fait depuis longtemps confiance à Akamai pour atténuer les attaques DDoS et assurer le bon fonctionnement de ses jeux en ligne pour les joueurs du monde entier. Avec Prolexic Routed, l'entreprise peut même traiter les attaques les plus massives et les plus complexes.
« Grâce aux compétences et au savoir-faire d'Akamai, nous pouvons contrer des attaques pouvant dépasser 400 gigaoctets par seconde et rétablir nos systèmes presque instantanément », explique-t-il. « Nous sommes même armés pour nous défendre contre les attaques DDoS inédites, car les ingénieurs d'Akamai travaillent 24 h/24 et 7 jours/7 pour analyser les modèles de trafic et appliquer de nouveaux filtres. »
Arash Haghighi et ses équipes s'appuient sur le centre de commande des opérations de sécurité (SOCC) d'Akamai pour devancer en permanence les menaces et peuvent également surveiller l'activité via un portail dédié. Ils bénéficient ainsi d'une visibilité en temps réel sur des indicateurs clés tels que les pertes de paquets, la latence et la qualité de la connexion, lesquelles constituent des critères essentiels pour offrir une expérience de jeu immersive à des centaines de milliers d'utilisateurs simultanés.
« Quelle que soit l'origine des attaques, Akamai dispose de 20 centres de nettoyage dans le monde entier qui empêchent le trafic d'atteindre notre infrastructure », explique-t-il. « Cela permet d'éviter la saturation de la bande passante de notre centre de données et de réduire considérablement le nombre de déconnexions. »
Pour Smilegate West, la portée et l'évolutivité à l'échelle mondiale sont essentielles. L'entreprise compte des joueurs aux quatre coins du monde et organise chaque année des tournois de premier plan diffusés en live au Brésil, au Canada, en Chine, en Égypte, en Turquie et aux États-Unis. Partout où Smilegate West exerce ses activités, l'entreprise protège ses serveurs derrière le bouclier d'Akamai. Comme l'explique Arash Haghighi, « Prolexic est toujours activé, ce qui nous donne un sentiment de sécurité lorsque nous lançons un nouvel événement. »
Du fait de son implantation mondiale, Smilegate West est également un client de longue date du réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai qui assure une diffusion rapide du contenu en bordure de l'Internet, et de Download Delivery. Chaque fois que la société publie une mise à jour de son jeu, elle passe par le CDN, ce qui facilite la diffusion des versions localisées dans les différentes régions. Cela se traduit pour les joueurs par des mises à jour et des téléchargements rapides et faciles, où qu'ils se trouvent dans le monde.
Un ami et partenaire qui aide Smilegate West à grandir
Aujourd'hui, pour assurer le bon fonctionnement de ses jeux, Smilegate West renforce sa protection en adoptant Web Application Protector d'Akamai, qui lutte contre les attaques ciblant les serveurs Web. Selon Arash Haghighi, la valeur de la solution de protection contre les attaques DDoS va au-delà de la technologie. Il considère en effet Akamai comme un partenaire désirant tout autant que lui relever le défi de la sécurité. « Notre relation avec Akamai ne se limite pas à une simple collaboration client-fournisseur », explique-t-il. « Ce sont nos amis et nos partenaires. »
Arash Haghighi estime qu'une relation basée sur une confiance mutuelle et des objectifs partagés est essentielle pour contrer les menaces DDoS en constante évolution.
« Les équipes du SOCC d'Akamai communiquent avec nos ingénieurs aussi souvent que possible et prennent le temps de leur expliquer les causes profondes des problèmes », explique-t-il. « Il y a toujours un échange de connaissances mutuellement bénéfique. Cette approche de l'assistance profondément éthique nous aide à trouver et à résoudre les problèmes plus rapidement. »
C'est essentiel pour garantir une bonne expérience de jeu à tous les fans de CROSSFIRE, qu'il s'agisse de débutants, de joueurs chevronnés ou encore de gamers professionnels. C'est également, pour Smilegate West, l'assurance d'avoir la stabilité, la rapidité et la confiance nécessaires pour innover et se développer, proposer de nouveaux jeux et s'étendre sur de nouveaux marchés. C'est une bonne nouvelle pour les joueurs, qui sont toujours à la recherche de la prochaine expérience immersive passionnante.
À propos de Smilegate West
Smilegate West est l'un des principaux éditeurs de jeux F2P (Free-to-Play) en ligne. Fondée en 2006, l'entreprise s'est donné pour mission de devenir le numéro un des éditeurs de jeux en ligne sur le continent américain. Actuellement, Smilegate West édite CROSSFIRE sur le continent américain, en Europe et dans la région Moyen-Orient et Amérique du Nord par le biais de son propre portail de jeux Z8Games. Basée à Toronto, au Canada, Smilegate West emploie des collaborateurs talentueux, issus d'une grande diversité de cultures et dirigés par une équipe dirigeante expérimentée. Avec CROSSFIRE, le premier FPS en ligne mondial, comptant des millions d'utilisateurs simultanés aux quatre coins du globe, Smilegate West continue à offrir une expérience de jeu F2P de la plus haute qualité.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.