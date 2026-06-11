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보안 위협으로부터 게임 및 게이머 보호
Smilegate West의 매출과 평판을 결정 짓는 것은 온라인 게임의 속도와 안정성입니다. 따라서 DDoS 공격을 매우 심각하게 받아들이고 있습니다. 보안 위협이 갈수록 진화하는 가운데 Smilegate West는 Akamai의 솔루션을 사용해 원활한 게임 환경을 유지하며 플레이어들의 지속적인 방문을 유도합니다.
DDoS 공격이 발생하기 전까지는 문제가 없습니다.
세계 최대 규모의 무료 온라인 게임 중 하나인 Crossfire는 전 세계 수백만 명의 사람들이 항상 즐기는 게임입니다. Crossfire의 플레이어들은 액션으로 가득한 전투에서 속도, 스킬, 전략을 기반으로 최고가 되기 위해 열심히 싸웁니다. 기본적인 게임 경험은 무료이지만, 열정적인 게이머들은 점수를 높이고 순위를 끌어올리기 위해 업그레이드된 무기, 방탄복, 다른 아이템들을 구입합니다.
이는 Smilegate West에게 중요하고 규모가 큰 엔터테인먼트 비즈니스입니다. Smilegate West는 아메리카, 유럽 연합, 중동 및 북아프리카 지역의 플레이어들에게 Crossfire를 퍼블리싱하고 있으며 경험의 몰입도를 얼만큼 높일 수 있는지 알고 있습니다. 게이머들은 Smilegate West의 Z8Games 포털에서 Crossfire와 다른 게임을 다운로드하여 액션에 흠뻑 빠져들고 낡은 일상에서 벗어납니다. 게임플레이가 중단되면 흐름을 망칠 수 있습니다. 게임플레이가 중단되면 흐름을 망칠 수 있습니다.
Smilegate West의 IT 인프라 및 보안 담당 수석 관리자인 아라쉬 하그히기(Arash Haghighi)는 “속도와 빠른 의사 결정이 중요한 Crossfire와 같은 게임에서는 1밀리초의 지연도 플레이어의 점수에 부정적인 영향을 줄 수 있으며 접속이 중단되면 상황은 더욱 심각해집니다. 우리는 플레이어가 쾌적한 경험을 누리기를 원합니다. 따라서 지연 시간을 줄이고 연결을 안정적으로 유지하는 것이 우리의 최우선 과제입니다.”라고 말합니다.
아무리 많은 플레이어가 참여하더라도 Crossfire 및 기타 게임이 빠르고 중단 없이 플레이 될 수 있도록 IT 인프라가 뒷받침되어야 하는데 하그히기는 이를 위해 전 세계 여러 데이터센터를 관리합니다. 지난 몇 년 동안 공격 규모는 계속 커지고 공격 방식도 정교해졌는데 주요 공격 대상은 비디오 게임 업계입니다. 대규모 공격은 게임을 오프라인 상태로 만들고 몇 초 안에 수천 명의 플레이어에게 영향을 미칠 수 있습니다. 또는 보다 표적화된 공격을 할 수 있는데 지연 시간을 늘려 특정 플레이어가 다른 플레이어들보다 더 유리한 상황을 만들 수 있습니다. 어느 쪽이든 공격을 방어하지 못하면 매출과 평판에 악영향을 줄 수 있습니다.
하그히기는 “플레이어들이 불편한 게임 환경을 경험하면 게임 커뮤니티에서 이에 대해 공유하고 이 소식은 온라인 포럼과 소셜 미디어에 빠르게 퍼집니다. 경쟁사에 시장 점유율을 빼앗길 수 있는 실질적인 리스크입니다.”라고 말합니다.
진화하는 위협에 맞선 24시간 글로벌 방어
Smilegate West는 DDoS 공격을 방어하고 전 세계 플레이어들이 온라인 게임을 원활하게 즐길 수 있도록 하기 위해 Akamai의 솔루션을 오랫동안 사용해 왔습니다. Prolexic Routed를 사용하면, 가장 규모가 크고 복잡한 공격도 처리할 수 있습니다.
하그히기는 “Akamai의 용량과 인텔리전스를 통해 우리는 400Gbps를 초과하는 공격을 방어하고 거의 즉각적으로 복구할 수 있습니다. Akamai 엔지니어가 연중무휴 24시간 트래픽 패턴을 분석하고 새로운 필터를 적용하기 때문에 Akamai는 새로운 DDoS 공격 기법을 방어할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.”라고 말합니다.
하그히기와 그의 팀은 Akamai SOCC(Security Operations Command Center)를 통해 위협에 대한 최신 정보를 제공받고 전용 포털을 통해 활동을 모니터링할 수도 있습니다. 이를 통해 패킷 손실, 지연 시간, 접속 품질과 같은 주요 메트릭에 대한 실시간 가시성을 확보할 수 있습니다. 이 모든 것은 수십만 명의 동시 사용자에게 몰입도 높은 Crossfire 경험을 제공하기 위해 반드시 필요합니다.
하그히기는 “Akamai는 전 세계적으로 20개의 스크러빙 센터를 운영하고 있기 때문에 공격 발원 지역에 상관 없이 공격 트래픽이 당사 인프라에 도달하지 못하게 합니다. 이를 통해 데이터 센터 대역폭이 포화 상태가 되지 않도록 방지하고 중단된 세션 수를 크게 줄일 수 있습니다.”라고 말합니다.
Smilegate West에게 글로벌 도달성과 규모는 매우 중요합니다. 전 세계에 플레이어를 보유하고 있으며 브라질, 캐나다, 중국, 이집트, 터키, 미국에서 매년 인지도 높은 다양한 라이브 토너먼트를 개최합니다. Smilegate West는 운영 위치에 관계 없이 Akamai의 솔루션으로 서버를 보호합니다. 하그히기는 “Prolexic은 항상 작동하기 때문에 새 이벤트를 개최할 때 안심할 수 있습니다.”라고 말합니다.
이러한 글로벌 인프라는 Smilegate West가 Download Delivery와 함께 엣지에서 콘텐츠를 빠르게 전송하는 Akamai CDN의 오랜 고객인 중요한 이유입니다. Smilegate가 게임 업데이트를 릴리스할 때마다 CDN을 통해 각 지역의 현지화된 버전을 쉽게 배포할 수 있습니다. 이는 플레이어들이 전 세계 모든 곳에서 빠르고 원활하게 업데이트와 다운로드를 할 수 있다는 뜻입니다.
Smilegate West의 성장을 지원하는 친구이자 파트너
현재 Smilegate West는 웹 서버를 대상으로 한 공격에 대응하기 위해 Akamai의 App & API Protector를 도입하여 게임을 더욱 안정적으로 운영하고 있습니다. 하지만 하그히기에게 DDoS 방어 솔루션의 가치는 그 기술을 뛰어넘습니다. 또한 Akamai를 보안 도전 과제를 해결하기 위해 노력하는 파트너로 생각하고 있습니다. 하그히기는 “Akamai는 단순한 공급업체가 아니라 저희의 친구이자 파트너입니다.”라고 말합니다.
하그히기는 상호 신뢰와 공통의 목표를 기반으로 하는 관계가 끊임없이 진화하는 DDoS 위협에 대처할 수 있는 핵심 요소라고 생각합니다.
하그히기는 “Akamai SOCC는 엔지니어들과 최대한 자주 소통하며 문제의 근본 원인을 설명하는 데 충분한 시간을 할애합니다. 두 팀 모두에 도움이 되는 지식을 항상 공유합니다. 매우 윤리적인 지원 방식이며 문제를 보다 빠르게 찾아 해결하는 데 도움이 됩니다.”라고 말합니다.
초보자부터 숙련된 게이머와 프로에 이르기까지 모든 Crossfire 팬을 위한 즐거운 게임 경험을 제공하는 데 필수적인 요소입니다. 또한 Smilegate West가 혁신하고 성장할 수 있는 안정성, 속도, 확신을 제공하며 새로운 게임을 출시하고 새로운 시장으로 진출할 수 있도록 지원합니다. 이는 항상 흥미롭고 몰입도 높은 경험을 원하는 게이머들에게 좋은 소식이 될 것입니다.
Smilegate West 소개
Smilegate West는 무료 게임 온라인 게임을 제공하는 대표적인 퍼블리셔입니다. 2006년에 설립된 Smilegate West의 사명은 북미 및 남미에서 최고의 온라인 게임 퍼블리셔가 되는 것입니다. Smilegate West는 현재 독점적인 게임 포털 Z8Games를 통해 미국, 유럽 및 중동 및 북아프리카 지역에서 Crossfire를 배급하고 있습니다. 캐나다 토론토에 위치해 있고 재능 있고 문화적으로 다양한 직원들이 일하고 있으며 경험 많은 매니지먼트팀이 비즈니스를 이끌고 있습니다. 전 세계 수백만 명의 동시 사용자를 보유한 세계 최대 규모의 1인칭 온라인 슈팅 게임 Crossfire의 퍼블리셔인 Smilegate West는 최고의 무료 게임 경험을 지속적으로 제공하고 있습니다.