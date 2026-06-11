세계 최대 규모의 무료 온라인 게임 중 하나인 Crossfire는 전 세계 수백만 명의 사람들이 항상 즐기는 게임입니다. Crossfire의 플레이어들은 액션으로 가득한 전투에서 속도, 스킬, 전략을 기반으로 최고가 되기 위해 열심히 싸웁니다. 기본적인 게임 경험은 무료이지만, 열정적인 게이머들은 점수를 높이고 순위를 끌어올리기 위해 업그레이드된 무기, 방탄복, 다른 아이템들을 구입합니다.



이는 Smilegate West에게 중요하고 규모가 큰 엔터테인먼트 비즈니스입니다. Smilegate West는 아메리카, 유럽 연합, 중동 및 북아프리카 지역의 플레이어들에게 Crossfire를 퍼블리싱하고 있으며 경험의 몰입도를 얼만큼 높일 수 있는지 알고 있습니다. 게이머들은 Smilegate West의 Z8Games 포털에서 Crossfire와 다른 게임을 다운로드하여 액션에 흠뻑 빠져들고 낡은 일상에서 벗어납니다. 게임플레이가 중단되면 흐름을 망칠 수 있습니다. 게임플레이가 중단되면 흐름을 망칠 수 있습니다.

Smilegate West의 IT 인프라 및 보안 담당 수석 관리자인 아라쉬 하그히기(Arash Haghighi)는 “속도와 빠른 의사 결정이 중요한 Crossfire와 같은 게임에서는 1밀리초의 지연도 플레이어의 점수에 부정적인 영향을 줄 수 있으며 접속이 중단되면 상황은 더욱 심각해집니다. 우리는 플레이어가 쾌적한 경험을 누리기를 원합니다. 따라서 지연 시간을 줄이고 연결을 안정적으로 유지하는 것이 우리의 최우선 과제입니다.”라고 말합니다.

아무리 많은 플레이어가 참여하더라도 Crossfire 및 기타 게임이 빠르고 중단 없이 플레이 될 수 있도록 IT 인프라가 뒷받침되어야 하는데 하그히기는 이를 위해 전 세계 여러 데이터센터를 관리합니다. 지난 몇 년 동안 공격 규모는 계속 커지고 공격 방식도 정교해졌는데 주요 공격 대상은 비디오 게임 업계입니다. 대규모 공격은 게임을 오프라인 상태로 만들고 몇 초 안에 수천 명의 플레이어에게 영향을 미칠 수 있습니다. 또는 보다 표적화된 공격을 할 수 있는데 지연 시간을 늘려 특정 플레이어가 다른 플레이어들보다 더 유리한 상황을 만들 수 있습니다. 어느 쪽이든 공격을 방어하지 못하면 매출과 평판에 악영향을 줄 수 있습니다.

하그히기는 “플레이어들이 불편한 게임 환경을 경험하면 게임 커뮤니티에서 이에 대해 공유하고 이 소식은 온라인 포럼과 소셜 미디어에 빠르게 퍼집니다. 경쟁사에 시장 점유율을 빼앗길 수 있는 실질적인 리스크입니다.”라고 말합니다.