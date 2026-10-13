A todo momento, milhões de pessoas em todo o mundo estão jogando CROSSFIRE, um dos maiores jogos on-line gratuitos do mundo. O CROSSFIRE recompensa velocidade, habilidade e estratégia em batalhas cheias de ação, e os jogadores se esforçam ao máximo para serem os melhores. Embora a experiência básica do jogo seja gratuita, os jogadores mais dedicados pagam para ter armas melhores, armaduras e outros itens para aumentar a pontuação e subir na classificação.



É um verdadeiro entretenimento e um grande negócio para a Smilegate West. Como publisher do CROSSFIRE para públicos nas Américas, na União Europeia, no Oriente Médio e na África do Norte, a empresa sabe o quanto a experiência pode ser cativante. Os jogadores fazem o download do CROSSFIRE e de outros jogos no portal Z8Games da empresa para serem envolvidos pela ação e fugir um pouco da rotina. Qualquer interrupção na jogabilidade pode prejudicar essa experiência.

"Em jogos como o CROSSFIRE, em que a velocidade e as decisões rápidas são importantes, mesmo um atraso de um milissegundo pode ter um impacto negativo na pontuação de um jogador, e uma queda na conexão é ainda pior", diz Arash Haghighi, gerente sênior de infraestrutura de TI e segurança da Smilegate West. "Queremos que os jogadores tenham a melhor experiência possível, portanto, baixa latência e conectividade estável são as nossas maiores prioridades."

Haghighi supervisiona vários data centers em todo o mundo, garantindo que a infraestrutura de TI comporte a jogabilidade rápida e ininterrupta para o CROSSFIRE e outros jogos, independentemente de quantos jogadores estejam on-line. Um dos maiores desafios que Haghighi enfrenta é a onda crescente de ataques DDoS. Nos últimos anos, os ataques tornaram-se maiores e mais sofisticados e a indústria de videogames é um alvo muito visado. Os ataques volumétricos podem desconectar os jogos e afetar milhares de usuários em questão de segundos. Ou então, os ataques podem ser mais direcionados, aumentando a latência o suficiente para dar vantagem a um jogador em relação aos outros. De qualquer forma, os ataques não mitigados podem prejudicar a receita e a reputação.

"Quando os jogadores têm uma experiência ruim com um jogo, não têm medo de contar a todos na comunidade de jogos, e as notícias se espalham rapidamente em fóruns on-line e redes sociais", diz Haghighi. "Há um risco real de perder participação de mercado para os concorrentes."