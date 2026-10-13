A receita e a reputação da Smilegate West dependem da velocidade e estabilidade dos jogos on-line da empresa, e é por isso que ela leva os ataques DDoS muito a sério. Em meio a ameaças de segurança em constante evolução, a publisher de jogos conta com a ajuda da Akamai para manter os jogos funcionando perfeitamente e a fidelidade dos usuários.
Proteja jogos e jogadores contra ameaças de segurança
É tudo muito divertido até que um ataque DDoS aconteça
A todo momento, milhões de pessoas em todo o mundo estão jogando CROSSFIRE, um dos maiores jogos on-line gratuitos do mundo. O CROSSFIRE recompensa velocidade, habilidade e estratégia em batalhas cheias de ação, e os jogadores se esforçam ao máximo para serem os melhores. Embora a experiência básica do jogo seja gratuita, os jogadores mais dedicados pagam para ter armas melhores, armaduras e outros itens para aumentar a pontuação e subir na classificação.
É um verdadeiro entretenimento e um grande negócio para a Smilegate West. Como publisher do CROSSFIRE para públicos nas Américas, na União Europeia, no Oriente Médio e na África do Norte, a empresa sabe o quanto a experiência pode ser cativante. Os jogadores fazem o download do CROSSFIRE e de outros jogos no portal Z8Games da empresa para serem envolvidos pela ação e fugir um pouco da rotina. Qualquer interrupção na jogabilidade pode prejudicar essa experiência.
"Em jogos como o CROSSFIRE, em que a velocidade e as decisões rápidas são importantes, mesmo um atraso de um milissegundo pode ter um impacto negativo na pontuação de um jogador, e uma queda na conexão é ainda pior", diz Arash Haghighi, gerente sênior de infraestrutura de TI e segurança da Smilegate West. "Queremos que os jogadores tenham a melhor experiência possível, portanto, baixa latência e conectividade estável são as nossas maiores prioridades."
Haghighi supervisiona vários data centers em todo o mundo, garantindo que a infraestrutura de TI comporte a jogabilidade rápida e ininterrupta para o CROSSFIRE e outros jogos, independentemente de quantos jogadores estejam on-line. Um dos maiores desafios que Haghighi enfrenta é a onda crescente de ataques DDoS. Nos últimos anos, os ataques tornaram-se maiores e mais sofisticados e a indústria de videogames é um alvo muito visado. Os ataques volumétricos podem desconectar os jogos e afetar milhares de usuários em questão de segundos. Ou então, os ataques podem ser mais direcionados, aumentando a latência o suficiente para dar vantagem a um jogador em relação aos outros. De qualquer forma, os ataques não mitigados podem prejudicar a receita e a reputação.
"Quando os jogadores têm uma experiência ruim com um jogo, não têm medo de contar a todos na comunidade de jogos, e as notícias se espalham rapidamente em fóruns on-line e redes sociais", diz Haghighi. "Há um risco real de perder participação de mercado para os concorrentes."
Proteção global 24 horas contra uma ameaça em constante evolução
A Smilegate West tem uma parceria de longo prazo com a Akamai para mitigar os ataques DDoS e proporcionar uma experiência de jogo sem dificuldades para jogadores em todo o mundo. Com o Prolexic Routed, a empresa consegue lidar até mesmo com os maiores e mais complexos ataques.
"Com a capacidade e a inteligência da Akamai, podemos mitigar ataques que às vezes excedem 400 gigabits por segundo e nos recuperar quase que imediatamente", diz Haghighi. "Estamos equipados até mesmo para nos defender contra táticas de DDoS que nunca foram vistas antes, pois os engenheiros da Akamai trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, para analisar padrões de tráfego e aplicar novos filtros."
Haghighi e suas equipes contam com o SOCC (Centro de Comando de Operações de Segurança) da Akamai para se manterem à frente das ameaças. Além disso, podem monitorar a atividade por meio de um portal dedicado. Isso dá a eles visibilidade em tempo real das principais métricas, como perda de pacotes, latência e qualidade de conexão, e todos esses itens são essenciais para entregar uma experiência imersiva no CROSSFIRE a centenas de milhares de usuários simultâneos.
"Independentemente da origem dos ataques, a Akamai tem 20 centros de depuração em todo o mundo que impedem o tráfego de alcançar nossa infraestrutura", diz Haghighi. "Isso impede a saturação da largura de banda do nosso data center e reduz significativamente o número de sessões interrompidas."
O alcance e a escala globais são cruciais para a Smilegate West. A empresa tem jogadores em todo o mundo e realiza anualmente vários torneios ao vivo de alto nível no Brasil, Canadá, China, Egito, Turquia e Estados Unidos. Não importa onde a Smilegate West opera, ela mantém seus servidores protegidos pela Akamai. Como diz Haghighi, "O Prolexic está sempre ativo, o que nos faz sentir seguros quando estamos lançando um novo evento."
Essa presença global é um dos principais motivos que também fazem da Smilegate West um cliente de longa data da CDN da Akamai para entrega rápida de conteúdo na edge, junto com o Download Delivery. Sempre que a empresa lança uma atualização no jogo, a atualização passa pela CDN, o que facilita a distribuição de uma versão localizada para cada região. Para os jogadores, isso significa que as atualizações e os downloads ocorrem de maneira rápida e simples, em qualquer lugar do mundo.
Um amigo e parceiro para ajudar a Smilegate West a crescer
Hoje, a Smilegate West está adicionando ainda mais proteção para manter seus jogos funcionando, além de estar implementando o App & API Protector da Akamai para impedir ataques direcionados a servidores da Web. No entanto, para Haghighi, o valor da solução de proteção DDoS vai muito além da tecnologia. Haghighi vê a Akamai como um parceiro que está tão interessado em resolver o desafio de segurança quanto ele mesmo. "Nosso relacionamento com a Akamai não é apenas entre cliente e fornecedor", diz ele. "Eles são nossos amigos e parceiros."
Haghighi acredita que esse relacionamento, baseado em confiança mútua e metas compartilhadas, é fundamental para combater a ameaça de DDoS em constante evolução.
"O SOCC da Akamai se comunica com nossos engenheiros com a maior frequência possível, dedicando tempo para explicar as principais causas dos problemas", diz Haghighi. "Há sempre uma troca de conhecimento que é benéfica para ambas as equipes. É uma abordagem altamente ética de suporte, que nos ajuda a identificar e resolver problemas mais rapidamente."
Isso é essencial para entregar uma experiência de jogo agradável para todos os fãs de CROSSFIRE, desde principiantes até jogadores experientes e profissionais. Além disso, proporciona à Smilegate West estabilidade, velocidade e confiança para inovar e crescer, lançando novos jogos e expandindo para novos mercados. Esta é uma boa notícia para os jogadores, que estão sempre à procura da próxima experiência emocionante e envolvente.
Sobre a Smilegate West
A Smilegate West é uma publisher líder em jogos on-line gratuitos. Fundada em 2006, a missão da Smilegate West é se tornar a publisher de jogos on-line número um na América do Norte e do Sul. A Smilegate West atualmente publica o CROSSFIRE nas Américas, Europa, Oriente Médio e Norte da África por meio de seu portal de jogos exclusivo, o Z8Games. Sediada em Toronto, no Canadá, a Smilegate West emprega uma equipe de funcionários altamente talentosos e culturalmente diversificados, liderada por uma equipe de gestão experiente. Ao publicar o CROSSFIRE, o maior jogo de tiro on-line em primeira pessoa do mundo, com milhões de usuários simultâneos globalmente, a Smilegate West continua entregando uma experiência de jogo gratuita com a mais alta qualidade.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.