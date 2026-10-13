Smilegate West 的收入和声誉取决于其网游的速度和稳定性，因此它们对 DDoS 攻击始终严阵以待。面对不断发展演变的安全威胁，这家游戏发行商依靠 Akamai 保持游戏平稳运行，保证玩家的忠诚度。
保护游戏和玩家免受安全威胁
DDoS 攻击会破坏乐趣十足的游戏体验
《穿越火线》是全球热门的免费网游之一，在线玩家人数始终保持在百万级。《穿越火线》在激烈火爆的战斗中融入速度、技能和战略奖励机制，吸引玩家不断磨砺自己的技巧。虽然基本游戏体验完全免费，但忠实玩家仍要付费购买升级武器、护甲等物品，以提高自己的战绩并提升等级。
对 Smilegate West 来说，这是一场严肃的“游戏”，也是他们的重要业务。作为面向美洲、欧盟、中东和北非受众的《穿越火线》发行商，这家公司深知这款游戏有多令人沉迷。游戏玩家从该公司的 Z8Games 门户网站上下载《穿越火线》和其他游戏，沉浸于激烈的游戏体验，以此忘却日常生活中的琐碎烦恼。游戏中的任何负面干扰都会破坏他们的顺畅游戏体验。
“在像《穿越火线》这样的游戏中，速度和当机立断至关重要，哪怕一毫秒的迟滞也会对玩家的分数产生负面影响，更不用提掉线了。”Smilegate West 的 IT 基础架构和安全高级经理 Arash Haghighi 说道。“我们希望玩家能获得更出众的体验，所以低延迟和稳定连接是我们的首要关注点。”
Haghighi 负责管理全球多个数据中心，确保不论有多少玩家加入游戏，其 IT 基础架构始终能支持《穿越火线》和其他游戏实现高速、不间断的游戏体验。而对于 Haghighi 来说，最大的挑战之一莫过于日益加剧的 DDoS 攻击威胁。在过去几年间，攻击量级和复杂性不断升级，而电子游戏产业更是主要的攻击目标。容量耗尽型攻击可能导致游戏断线，哪怕短短几秒也会影响成千上万的玩家。或者这种攻击也可能更加具有针对性，例如延迟的些许提升就会让某个玩家比其他人都更有优势。无论如何，如果不加应对，这种攻击都会给收入和声誉留下隐患。
“当玩家在游戏中获得负面体验时，他们会积极地去告诉游戏圈子里的每一个人，而且这种消息会在网上论坛和社交媒体上快速传播，”Haghighi 说道。这样就会产生市场份额被竞争对手夺走的风险。”
在全球范围内全天候抵御不断发展演变的威胁
Smilegate West 长期以来都在依靠 Akamai 产品抵御 DDoS 攻击，保证为世界各地的玩家提供顺畅的网游体验。借助 Prolexic Routed，该公司能够自如应对大规模、高复杂度的攻击。
Haghighi 表示：“借助 Akamai 的功能和情报，我们可以抵御有时超过每秒 400 千兆比特的攻击，并且几乎能够立即恢复正常。我们甚至有能力抵御前所未有的 DDoS 攻击策略，而原因就在于 Akamai 工程师全天候不间断地工作、分析流量模式并应用新的过滤器。”
Haghighi 和他的团队依靠 Akamai 安全运营指挥中心 (SOCC) 时刻关注威胁态势，但他们还可以通过一个专门的门户网站监控活动。这使他们能够实时了解关键指标，如丢包、延迟和连接质量。这对于为海量并发用户提供身临其境的《穿越火线》体验意义重大。
Haghighi 说：“无论攻击来自何方，Akamai 分布在全球各地的 20 个净化中心都能有效防止恶意流量切实影响到我们的基础架构。这就可以防止我们的数据中心带宽饱和，并大大减少游戏过程中掉线的数量。”
全球覆盖和规模对于 Smilegate West 至关重要。这家公司的玩家遍布世界各地，每年都会在巴西、加拿大、中国、埃及、土耳其和美国举办多场备受瞩目的现场比赛。Smilegate West 选择通过 Akamai 保护他们的每一个运营地点。正如 Haghighi 所说：“Prolexic 始终处于开启状态，这让我们在启动新活动时倍感安心。”
Smilegate West 还在长期使用 Akamai CDN 和 Download Delivery，而这正是其中的一个重要原因，能够借助 Akamai 的全球覆盖范围保证其在边缘快速交付内容。每当该公司发布游戏更新时，更新内容都会通过 CDN 传输，这样就可以方便地发布适合各个地区的本地化版本。对于玩家来说，这意味着无论身处何地，都能快速顺畅地完成更新和下载，不会感到丝毫阻滞。
伴随 Smilegate West 发展壮大的合作伙伴和亲密朋友
如今，Smilegate West 正采用 Akamai 的 App & API Protector 来抵御针对 Web 服务器发起的攻击，从而进一步加强保护，保证游戏正常运行。但对于 Haghighi 来说，DDoS 防护方案的价值不仅仅在于技术。他认为，Akamai 是与他同样热衷于直面安全挑战、志同道合的合作伙伴。他说：“我们与 Akamai 的关系不仅仅是客户与供应商的关系，他们是我们的朋友，是我们的合作伙伴。”
Haghighi 认为，建立在相互信任和共同目标基础上的关系是应对不断发展演变的 DDoS 威胁的关键。
Haghighi 表示：“Akamai SOCC 会尽可能频繁地与我们的工程师沟通，他们愿意花时间给我们解释问题的根本原因。这种知识上的交流对双方都有益。这种支持方式很具有职业道德，能帮助我们更快地发现和解决问题。”
对于为包括新手、经验丰富的游戏玩家和专业玩家在内的所有《穿越火线》粉丝提供愉悦游戏体验，这意义非凡。此外，这也赋予 Smilegate West 稳定、快速、自信的创新和发展空间，让它们得以推出新游戏和开辟新的市场。同时，这对一直在不断寻找激情十足的沉浸式体验的游戏玩家来说也是非常好的消息。
Smilegate West 简介
Smilegate West 是一家出色的免费网游发行商。Smilegate West 成立于 2006 年，其使命是成为北美和南美名列前茅的网络游戏发行商。Smilegate West 目前通过其专有游戏门户 Z8Games 在美洲、欧洲和中东和北非地区发行《穿越火线》。Smilegate West 的总部设立在加拿大多伦多，员工精通各种技能并具备多元文化背景，而且高管队伍也拥有非常丰富的管理经验。通过发行覆盖全球的大规模第一人称在线射击游戏《穿越火线》，拥有全球数百万并发用户的 Smilegate West 继续提供优质免费游戏体验。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。