《穿越火线》是全球热门的免费网游之一，在线玩家人数始终保持在百万级。《穿越火线》在激烈火爆的战斗中融入速度、技能和战略奖励机制，吸引玩家不断磨砺自己的技巧。虽然基本游戏体验完全免费，但忠实玩家仍要付费购买升级武器、护甲等物品，以提高自己的战绩并提升等级。



对 Smilegate West 来说，这是一场严肃的“游戏”，也是他们的重要业务。作为面向美洲、欧盟、中东和北非受众的《穿越火线》发行商，这家公司深知这款游戏有多令人沉迷。游戏玩家从该公司的 Z8Games 门户网站上下载《穿越火线》和其他游戏，沉浸于激烈的游戏体验，以此忘却日常生活中的琐碎烦恼。游戏中的任何负面干扰都会破坏他们的顺畅游戏体验。

“在像《穿越火线》这样的游戏中，速度和当机立断至关重要，哪怕一毫秒的迟滞也会对玩家的分数产生负面影响，更不用提掉线了。”Smilegate West 的 IT 基础架构和安全高级经理 Arash Haghighi 说道。“我们希望玩家能获得更出众的体验，所以低延迟和稳定连接是我们的首要关注点。”

Haghighi 负责管理全球多个数据中心，确保不论有多少玩家加入游戏，其 IT 基础架构始终能支持《穿越火线》和其他游戏实现高速、不间断的游戏体验。而对于 Haghighi 来说，最大的挑战之一莫过于日益加剧的 DDoS 攻击威胁。在过去几年间，攻击量级和复杂性不断升级，而电子游戏产业更是主要的攻击目标。容量耗尽型攻击可能导致游戏断线，哪怕短短几秒也会影响成千上万的玩家。或者这种攻击也可能更加具有针对性，例如延迟的些许提升就会让某个玩家比其他人都更有优势。无论如何，如果不加应对，这种攻击都会给收入和声誉留下隐患。

“当玩家在游戏中获得负面体验时，他们会积极地去告诉游戏圈子里的每一个人，而且这种消息会在网上论坛和社交媒体上快速传播，”Haghighi 说道。这样就会产生市场份额被竞争对手夺走的风险。”