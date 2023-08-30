SPORTSBIKESHOP choisit Akamai et Defenx pour lutter contre les bots d'extracteurs

SPORTSBIKESHOP est le plus grand détaillant de vêtements et d'accessoires pour motos au Royaume-Uni. 250 000 motards à travers le Royaume-Uni et l'Europe ont confiance en son site Web, qui attire plus de visiteurs que n'importe quelle autre boutique axée sur la moto en ligne au Royaume-Uni. L'éthique de la société est d'être toujours au service de leurs clients et de les ravir à chaque interaction grâce à sa proposition de valeur leader du secteur. Nous sommes très heureux que cette marque innovante ait décidé de travailler avec Akamai par le biais de notre partenaire élite, Defenx.
Garder les bots d'extracteurs à distance
Les bots d'extracteurs sont comme de minuscules abeilles qui butinent sur les pages Web pour en extraire des données. De nombreux détaillants en ligne les utilisent pour collecter des données sur des sites concurrents afin de trouver des moyens de garder une longueur d'avance sur un marché difficile. SPORTSBIKESHOP connaît malheureusement très bien ce problème.
C'est pourquoi il a choisi Akamai Bot Manager pour garder les extracteurs à distance. Bot Manager détecte efficacement le trafic de bots et atténue les bots malveillants en bordure de l'Internet, sans affecter l'expérience utilisateur. Quels que soient le mode et le lieu d'interaction des utilisateurs avec les applications et ressources des clients, celles-ci sont protégées.
Diffusion fluide et sécurisée
Pour un site qui attire plus de visiteurs que toute autre boutique de motos en ligne au Royaume-Uni, il est essentiel de fournir à ses utilisateurs une expérience fluide et sécurisée. C'est pourquoi SPORTSBIKESHOP a choisi Akamai App & API Protector pour renforcer sa protection grâce à une visibilité améliorée du trafic sur l'ensemble de ses domaines digitaux, à la découverte proactive des vulnérabilités, à l'identification des changements d'environnement et à la protection contre les attaques dissimulées.
Pour optimiser les performances de son site, la boutique a également intégré la solution Akamai Image & Video Manager. Elle simplifie l'automatisation de l'optimisation et de l'amélioration des supports visuels pour chaque utilisateur, sur n'importe quel terminal. Elle permet la navigation sur tous les canaux et terminaux grâce à des supports compatibles avec les conceptions adaptatives.
Mark Buckley, directeur technique chez SPORTSBIKESHOP, déclare au sujet de la collaboration avec Akamai et Defenx : « Je suis ravi de notre partenariat, qui nous a aidés à nous protéger des bots les plus malveillants. Je suis beaucoup plus serein, car je sais que le travail acharné des deux équipes protège notre entreprise de la meilleure façon possible. Nous considérons vraiment Akamai et Defenx comme une extension de notre propre équipe et nous nous réjouissons de notre succès commun continu. »
En savoir plus sur SPORTSBIKESHOP.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances optimales à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.