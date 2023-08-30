SPORTSBIKESHOP choisit Akamai et Defenx pour lutter contre les bots d'extracteurs

Pour un site qui attire plus de visiteurs que toute autre boutique de motos en ligne au Royaume-Uni, il est essentiel de fournir à ses utilisateurs une expérience fluide et sécurisée. C'est pourquoi SPORTSBIKESHOP a choisi Akamai App & API Protector pour renforcer sa protection grâce à une visibilité améliorée du trafic sur l'ensemble de ses domaines digitaux, à la découverte proactive des vulnérabilités, à l'identification des changements d'environnement et à la protection contre les attaques dissimulées.

Pour optimiser les performances de son site, la boutique a également intégré la solution Akamai Image & Video Manager. Elle simplifie l'automatisation de l'optimisation et de l'amélioration des supports visuels pour chaque utilisateur, sur n'importe quel terminal. Elle permet la navigation sur tous les canaux et terminaux grâce à des supports compatibles avec les conceptions adaptatives.

Mark Buckley, directeur technique chez SPORTSBIKESHOP, déclare au sujet de la collaboration avec Akamai et Defenx : « Je suis ravi de notre partenariat, qui nous a aidés à nous protéger des bots les plus malveillants. Je suis beaucoup plus serein, car je sais que le travail acharné des deux équipes protège notre entreprise de la meilleure façon possible. Nous considérons vraiment Akamai et Defenx comme une extension de notre propre équipe et nous nous réjouissons de notre succès commun continu. »

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