Qu'est-ce que le RGPD ?

La confidentialité des données est importante pour les utilisateurs. Le RGPD et les lois similaires relatives à la confidentialité des données incluant, sans s'y limiter, le California Consumer Privacy Act (CCPA) des États-Unis, visent à faire respecter les principes de confidentialité des données des utilisateurs et des citoyens. Les entreprises dont le respect du RGPD est remis en question sont passibles d'amendes importantes. Le 13 avril 2023, l'Autorité irlandaise de protection des données (DPA) a par exemoke requis une amende de 1,2 milliard d'euros à l'encontre de Meta Platforms Ireland Limited (Meta IE), pour les violations du RGPD commises sur la base de clauses contractuelles types (CCT) lors du transfert de données personnelles vers les États-Unis.

Les entreprises directement concernées par le RGPD ne sont pas les seules à devoir s'y conformer. Voici quelques exemples d'organisations qui ne font pas exception à la règle :

Entreprise américaine avec des clients dans l'UE

Le RGPD a une portée extraterritoriale. Par conséquent, même si le siège de votre entreprise est situé en dehors de l'UE, vous devez vous conformer au RGPD dès lors que vous traitez avec des clients résidant dans l'UE. En ce sens, vous devez conduire une analyse RGPD pour identifier les activités de traitement de données concernées. De plus, vous êtes tenu de fournir des dispositions relatives au respect de la confidentialité conformes aux exigences du RGPD. En parallèle, vous devez effectuer une analyse d'impact relative à la protection des données et identifier les mesures de protection nécessaires. Ces dernières incluront probablement le chiffrement des données, la mise en place de mesures d'authentification plus robustes et une protection des données au niveau organisationnel grâce à la mise en œuvre d'une approche de sécurité Zero Trust. Ces mesures doivent s'étendre aux fournisseurs tiers.

Petite organisation employant moins de 250 personnes

Les petites entreprises ne font pas exception à la règle : elles doivent se conformer au RGPD. Dès lors où elles traitent des données personnelles, les entreprises ayant un statut individuel ou caritatif unique doivent se plier aux exigences du RGPD. Cependant, si elles traitent des données régulièrement ou en grande quantité et que celles-ci peuvent affecter les droits et libertés ou divulguer l'origine, les données biométriques et autres données sensibles du client, ces entreprises sont tenues de présenter les documents relatifs au traitement des données généralement requis par la loi. Enfin, en plus de se conformer aux exigences en matière de confidentialité des données, les petites entreprises doivent également trouver des plateformes de sécurité capables de proposer une authentification et un chiffrement robustes pour sécuriser les données et éviter toute violation.