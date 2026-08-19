Chez TOUS, le client est primordial, et l'entreprise veille toujours à offrir une expérience sûre à la fois dans les magasins physiques et en ligne. À cette fin, Akamai constitue un partenaire essentiel. Grâce à une protection Web robuste, TOUS peut optimiser l'expérience client à tout moment.
Une sécurité de premier choix pour un détaillant de mode de luxe
La mise en place des achats en ligne
TOUS travaillait sur son site de commerce digital depuis 2006 et était prêt à relever les défis de la pandémie. L'entreprise a ainsi pu s'adapter pendant les fermetures, permettant à son activité de vente au détail en ligne de croître de manière significative pendant cette période. « Grâce à notre anticipation, nous étions prêts à accueillir nos clients sur notre site de commerce en ligne pendant le confinement », explique Inés De Miguel, responsable de la cybersécurité chez TOUS.
L'une des priorités essentielles de ce processus était d'assurer une activité en continu. « La continuité de l'activité est cruciale. Le site Web doit fonctionner 24 h/24, 7 j/7 », explique Mme De Miguel.
Un travail d'équipe constant pour anticiper les attaques
« Le timing est toujours crucial en termes de cybersécurité », explique Mme De Miguel. « TOUS et Akamai ont travaillé en étroite collaboration pour anticiper et s'adapter à toutes les situations et à l'évolution des internautes pendant les jours clés. »
En plus de révéler la quantité de logiciels automatisés accédant au site Web de TOUS, Bot Manager s'appuie sur une base de données complète de plus de 1 700 bots issus de l'activité du réseau mondial de serveurs périphériques d'Akamai.
La sécurité en tant qu'investissement rentable
Mme De Miguel souligne également l'importance de travailler avec un partenaire de sécurité expérimenté et proactif. « Nous travaillons ensemble en permanence en suivant une méthodologie agile. »
Tournée vers l'avenir, Inés De Miguel est convaincue que TOUS peut aller de l'avant via de nouvelles expériences digitales. « Afin de garder une longueur d'avance dans le secteur de la mode de luxe, vous devez concentrer toute votre attention sur l'offre d’expériences client innovantes et performantes », explique-t-elle.
À propos de TOUS
TOUS est une entreprise de vente au détail de bijoux, d'accessoires et de mode qui se distingue par sa créativité et son expression personnelle. Présente dans plus de 40 pays et comptant plus de 700 magasins, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros en 2022. La société emploie une équipe de plus de 4 000 professionnels collaborant pour atteindre l'objectif de l'entreprise de créer, concevoir et façonner un univers à la main et avec le cœur. Un univers qui inspire la joie, l'espoir et la passion, afin de contribuer au bien-être des personnes. Résumé par l'entreprise en six mots : « Nous créons un univers de joie. »
Cette même finalité guide les contributions sociales de l'entreprise, qui reflètent son engagement pour l'environnement et la préservation de l'artisanat au travers de la création d'emplois et de formations à l'École des artisans et des commerçants en bijouterie TOUS (ETJOA), créée en 2018.
À propos d'Arturai
Partenaire d'Akamai depuis 2001, Arturai est un leader de la sécurité multicloud, de la sécurité d'entreprise, des performances Web et du Cloud Computing en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). Arturai aide certaines des entreprises les plus importantes et réputées du monde.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances optimales à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.