TOUS travaillait sur son site de commerce digital depuis 2006 et était prêt à relever les défis de la pandémie. L'entreprise a ainsi pu s'adapter pendant les fermetures, permettant à son activité de vente au détail en ligne de croître de manière significative pendant cette période. « Grâce à notre anticipation, nous étions prêts à accueillir nos clients sur notre site de commerce en ligne pendant le confinement », explique Inés De Miguel, responsable de la cybersécurité chez TOUS.

L'une des priorités essentielles de ce processus était d'assurer une activité en continu. « La continuité de l'activité est cruciale. Le site Web doit fonctionner 24 h/24, 7 j/7 », explique Mme De Miguel.