©2025 Akamai Technologies
Tirer parti des pics de trafic
adidas gère une plateforme d'e-commerce mondiale à forte fréquentation qui vend des milliers de produits chaque jour. En tant qu'acteur majeur du secteur proposant des promotions saisonnières, des sorties exclusives et des lancements de produits axés sur l'hyper-médiatisation, la marque connaît des pics de trafic importants lors d'événements comme la Cyber Week, le Black Friday et les lancements d'éditions limitées. Mais face à l'explosion de la demande, les défis liés aux bots se sont multipliés. adidas s'est protégé contre les menaces de bots de plus en plus sophistiquées en faisant appel aux solutions nouvelle génération d'Akamai.
Le défi : une épidémie croissante de bots dans l'e-commerce
La marque adidas s'est développée, et le volume et la complexité des attaques de bots automatisées avec elle. Ces menaces n'étaient pas seulement une nuisance : elles érodaient les bénéfices, ébranlaient la confiance des clients et mettaient l'infrastructure sous forte pression. adidas a été confronté à une variété croissante de menaces de bots, notamment :
- Des bots de scalping qui se dépêchaient d'acheter des produits très demandés, empêchant alors les clients réels de les acquérir et alimentant les services de revente tiers.
- Des bots de piratage de compte qui lançaient des attaques par « credential stuffing » afin de compromettre les comptes clients, permettant ainsi la fraude et les achats non autorisés.
- Des bots d'extraction qui extrayaient en temps réel les offres de produits, les prix et les données de stock, donnant ainsi à la concurrence et aux revendeurs non autorisés un avantage déloyal.
- Des bots de fraude au paiement qui exploitaient les codes de réduction, manipulaient les promotions et abusaient des systèmes de commande, entraînant des analyses erronées et des pertes financières.
En outre, les pics de trafic des bots surchargeaient souvent l'infrastructure back-end, ce qui conduisait à des ralentissements voire des temps d'arrêt pendant les périodes de vente critiques. Les équipes de support étaient submergées de plaintes, et la frustration des clients montait.
L'atténuation était d'autant plus complexe que les opérateurs de bots s'adaptent en permanence. Les règles statiques sont rapidement devenues caduc et des contrôles trop stricts risquaient de bloquer les utilisateurs légitimes. La marque avait besoin d'une solution dynamique, capable de trouver le juste équilibre entre protection et performances.
« Nous n'avions pas simplement affaire à des bots, mais à tout un écosystème conçu pour exploiter notre plateforme. Il nous fallait une défense multicouche capable d'évoluer aussi vite que les attaquants », explique le directeur principal de l'ingénierie de plateforme d'adidas.
La solution : une défense adaptative multicouche avec Akamai
adidas, déjà client de longue date d'Akamai, s'est associé à Akamai pour déployer une stratégie d'atténuation des bots sur trois niveaux qui s'intègre facilement à ses outils et processus internes.
La marque a mis en œuvre Akamai Bot Manager comme défense de première ligne contre l'automatisation malveillante. Bot Manager détecte, classe et scrute le trafic des bots en temps réel afin de retarder ou bloquer les bots nuisibles, tout en préservant l'accès pour les clients réels. Grâce à Bot Manager, adidas a pu éviter le scalping lors des sorties de produits à forte demande et bloquer les abus automatisés de promotions et de codes de réduction. L'entreprise a également utilisé les informations sur le trafic des bots pour améliorer ses systèmes internes d'analyse et de lutte contre la fraude.
Pour combattre l'augmentation des attaques par piratage de compte, adidas a déployé Akamai Account Protector, qui tire parti des analyses comportementales pour détecter et bloquer les tentatives de connexion frauduleuses avant qu'elles ne puissent causer des dommages. Cela a permis à la marque de réduire les comptes compromis, les transactions frauduleuses et les frais d'assistance client liés à la récupération de compte.
Pour faire face aux concurrents et revendeurs qui extraient des données sur les produits, Akamai Content Protector est devenu un composant essentiel de la pile de protection contre les bots d'adidas. Cette solution bloque les bots d'extraction avancés sans perturber les utilisateurs légitimes, assurant ainsi la sécurité du contenu sensible tout en réduisant la charge back-end.
« Avant Content Protector, les extracteurs épuisaient nos ressources et nuisaient à notre avantage concurrentiel. Désormais, nous avons considérablement réduit les vols de données sans affecter les acheteurs réels », déclare l'ingénieur de plateforme d'adidas.
Résultat : une expérience d'e-commerce sûre et équitable pour les acheteurs réels
Depuis l'intégration de la suite d'atténuation des bots d'Akamai, adidas a réalisé d'importants progrès en matière d'expérience client, d'efficacité opérationnelle et de sécurité.
Grâce au blocage des bots de scalping, les clients authentiques ont désormais plus de chances d'obtenir les articles à forte demande. Cela s'est traduit par une baisse des plaintes concernant des ventes déloyales, une réduction des demandes de remboursement et de rétrofacturations, ainsi qu'une plus grande satisfaction et fidélité client.
Bot Manager et Content Protector ont considérablement réduit la pression de l'infrastructure pendant les événements majeurs en bloquant les bots malveillants avant qu'ils ne consomment de la bande passante. Ainsi, adidas a pu réduire le nombre de serveurs nécessaires pour prendre en charge sa plateforme. La disponibilité du site reste élevée, même en cas de charge extrême, et les acheteurs bénéficient de délais de paiement plus courts.
Selon le directeur principal de l'ingénierie de plateforme, « en éliminant le trafic des bots, nous ne nous contentons pas de renforcer la sécurité : nous optimisons l'ensemble de notre écosystème d'e-commerce. »
Un partenariat permettant de garder une longueur d'avance sur les menaces croissantes
Bien que les solutions d'Akamai confèrent à adidas un avantage considérable contre les bots, ce succès n'est pas uniquement dû à la technologie : il est également dû au partenariat. Les services professionnels d'Akamai jouent un rôle central dans la stratégie de protection contre les bots d'adidas. Ils travaillent en étroite collaboration avec les équipes internes d'adidas pour affiner les ensembles de règles, se préparer aux pics d'activité et s'adapter rapidement aux changements de la plateforme, tels que la mise à jour des flux de connexion ou les nouvelles API. Comme l'explique l'ingénieur de plateforme d'adidas, « Nous affinons constamment notre approche dynamique multicouche d'atténuation des bots. Et les services professionnels d'Akamai nous aident à nous adapter à l'évolution des attaques. »
Une victoire pour la sécurité, les clients et l'activité
L'approche évolutive et multicouche d'atténuation des bots d'adidas démontre qu'une stratégie de sécurité intelligente n'est pas seulement une question de défense, mais plutôt de croissance. Grâce au soutien d'Akamai, l'entreprise a :
- assuré un accès équitable aux produits pour les clients réels ;
- réduit les risques de fraude et d'extraction à tous les niveaux ;
- amélioré les performances de la plateforme tout en réduisant les coûts.
Alors que les tactiques des bots continuent d'évoluer, la marque sait qu'elle dispose des outils (et du partenaire) adéquats pour garder une longueur d'avance.
« La bataille contre les bots est un jeu d'échecs sans fin. Grâce à Akamai et à ses outils de pointe, nous gardons toujours une longueur d'avance. Ainsi, nous pouvons continuer d'offrir en toute confiance à nos clients des expériences digitales sécurisées, rapides et fiables », conclut le directeur principal de l'ingénierie de plateforme.
À propos d'adidas
adidas est un leader international dans le secteur des équipements sportifs. Basée à Herzogenaurach, en Allemagne, la société compte plus de 62 000 collaborateurs dans le monde et a enregistré un chiffre d'affaires de 23,7 milliards d'euros en 2024. Pour plus d'informations, rendez-vous sur adidas-Group.com.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.