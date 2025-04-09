La marque adidas s'est développée, et le volume et la complexité des attaques de bots automatisées avec elle. Ces menaces n'étaient pas seulement une nuisance : elles érodaient les bénéfices, ébranlaient la confiance des clients et mettaient l'infrastructure sous forte pression. adidas a été confronté à une variété croissante de menaces de bots, notamment :

Des bots de scalping qui se dépêchaient d'acheter des produits très demandés, empêchant alors les clients réels de les acquérir et alimentant les services de revente tiers.

Des bots de piratage de compte qui lançaient des attaques par « credential stuffing » afin de compromettre les comptes clients, permettant ainsi la fraude et les achats non autorisés.

Des bots d'extraction qui extrayaient en temps réel les offres de produits, les prix et les données de stock, donnant ainsi à la concurrence et aux revendeurs non autorisés un avantage déloyal.

Des bots de fraude au paiement qui exploitaient les codes de réduction, manipulaient les promotions et abusaient des systèmes de commande, entraînant des analyses erronées et des pertes financières.

En outre, les pics de trafic des bots surchargeaient souvent l'infrastructure back-end, ce qui conduisait à des ralentissements voire des temps d'arrêt pendant les périodes de vente critiques. Les équipes de support étaient submergées de plaintes, et la frustration des clients montait.

L'atténuation était d'autant plus complexe que les opérateurs de bots s'adaptent en permanence. Les règles statiques sont rapidement devenues caduc et des contrôles trop stricts risquaient de bloquer les utilisateurs légitimes. La marque avait besoin d'une solution dynamique, capable de trouver le juste équilibre entre protection et performances.

« Nous n'avions pas simplement affaire à des bots, mais à tout un écosystème conçu pour exploiter notre plateforme. Il nous fallait une défense multicouche capable d'évoluer aussi vite que les attaquants », explique le directeur principal de l'ingénierie de plateforme d'adidas.