Depuis près de dix ans, Akamai permet au Groupe DOUGLAS de tirer pleinement parti du Black Friday, l'un des jours les plus importants de l'année pour l'entreprise. Il y a plusieurs années, un pic de trafic lors du Black Friday a submergé les serveurs de l'entreprise, les faisant tomber en panne. « Notre site générait trop d'appels de serveur et nous ne pouvions pas délester nos serveurs back-end. Nous avons trouvé notre solution grâce au Visitor Prioritization Cloudlet d'Akamai », déclare Ingo Mommertz.

Lors du Black Friday de 2023, les boutiques en ligne du Groupe DOUGLAS ont traité plus de 20 000 commandes par heure, même lorsque le trafic a atteint un pic 10 fois supérieur à la moyenne. Selon Ingo Mommertz, le Groupe n'aurait pas connu autant de succès lors du Black Friday sans Akamai.

Il a également déclaré que son équipe pourrait construire et exécuter son propre réseau de diffusion de contenu (CDN) mais aurait besoin de 10 fois plus de capacité. « De plus, il ne s'agit pas seulement d'une question de performance : nous aurions besoin de pare-feux puissants pour déjouer les attaques DDoS et d'embaucher deux experts dédiés à la cybersécurité. Akamai nous assure des performances et une protection optimales, pendant que nous nous concentrons sur ce que nous faisons le mieux. »

En outre, Akamai aide le Groupe à se préparer pour ses jours les plus rentables. « Akamai nous accompagne lors de nos vérifications avant nos journées de vente clés, ce qui nous apporte une tranquillité d'esprit tout en nous aidant à améliorer continuellement nos configurations », poursuit Ingo Mommertz.