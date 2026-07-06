Che cos'è il phishing?

Per contrastare il phishing e altri attacchi informatici, Akamai implementa soluzioni per la sicurezza sull'edge su una piattaforma globale che si estende dalle applicazioni e dall'infrastruttura in uso agli utenti. Situata tra i potenziali autori degli attacchi e l'ecosistema IT, la nostra tecnologia di sicurezza arresta gli attacchi nel cloud, sull'edge della rete, prima che i criminali riescano a mettere a repentaglio le applicazioni e l'infrastruttura.

Negli ultimi anni, la nostra gamma di innovative soluzioni per la sicurezza si è arricchita con una piattaforma completa che offre l'ampiezza e la profondità richieste per proteggere i nostri clienti dalle minacce più pericolose. La tecnologia di cybersecurity di Akamai circonda e protegge l'intero ecosistema aziendale, dai cloud e dagli utenti fino alle app e alle API, fornendo una protezione end-to-end intelligente per difendersi da un'ampia gamma di minacce multivettoriali.

Akamai arresta gli attacchi di phishing con soluzioni che forniscono: