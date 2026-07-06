Che cos'è il phishing?

Il phishing è un tipo di crimine informatico in cui i criminali impersonificano organizzazioni legittime per indurre le vittime a rivelare informazioni sensibili come nomi utente, password, numeri di account o informazioni finanziarie. Gli attacchi di phishing si verificano, di solito, tramite e-mail, SMS (smishing) o chiamate telefoniche di phishing vocale (vishing) e spesso indirizzano le vittime verso un sito web dannoso progettato per imitare un sito ufficiale.
Perché gli attacchi di phishing rimangono una delle principali minacce alla cybersecurity
Gli attacchi di phishing sono diventati incredibilmente sofisticati negli ultimi anni. I criminali informatici eseguono campagne di phishing su scala industriale, evolvendo continuamente tecniche e metodi utilizzati per sfuggire ai controlli di sicurezza ed eludere il rilevamento. Mentre un tempo il phishing veniva condotto principalmente tramite e-mail, gli attacchi recenti utilizzano messaggi di testo (noti anche come smishing), social media, phishing vocale (vishing) inseriti durante una chiamata telefonica e altri vettori per indurre le vittime a rivelare credenziali di accesso, numeri di account, informazioni finanziarie, numeri di carte di credito e altri dati personali o a scaricare programmi malware.
Oggi, i messaggi di phishing e-mail spesso impersonificano brand e istituzioni affidabili come Microsoft, Amazon, Apple, PayPal, Gmail o, persino, agenzie governative e delle forze dell'ordine, indirizzando le vittime verso un sito web di phishing che imita un sito web ufficiale. Questi messaggi fraudolenti sono spesso e-mail sospette che contengono allegati dannosi o link ingannevoli che si basano su tattiche di spoofing per rendere legittimo un nome di dominio fittizio.
Poiché il phishing cerca di sfruttare la disponibilità di un utente di fidarsi dei messaggi provenienti da quelle che sembrano essere fonti legittime, la formazione sulla consapevolezza della sicurezza è una parte importante della difesa dalle campagne di phishing. Tuttavia, questo approccio non è una ricetta magica. I criminali informatici e le loro campagne continuano a perfezionarsi, adattando tecniche per superare i metodi di formazione di base sulla consapevolezza della sicurezza e aggirando i filtri di spam e i tradizionali strumenti di sicurezza delle e-mail. Il miglior sistema di difesa contro gli attacchi di phishing si basa su più livelli di protezione. Ecco perché oggi un numero sempre maggiore di organizzazioni sceglie le soluzioni per la sicurezza dell'IT offerte da Akamai per proteggere utenti, dati e sistemi dalla minaccia delle campagne di phishing e spearphishing.
Come funzionano gli attacchi di phishing
Le campagne di phishing si basano su due fattori. Il primo è un'esca, qualcosa che attira l'attenzione della vittima. Può trattarsi di un avviso o un messaggio di avvertimento con un'urgenza che induce la vittima ad agire rapidamente, spesso senza pensare alle possibili conseguenze. Il secondo fattore è la destinazione, che potrebbe essere un link o un allegato dannoso, un sito web fittizio o un modulo che richiede dati sensibili come credenziali di accesso o dati delle carte di credito.
Gli autori di questi attacchi, generalmente noti come phisher, utilizzano spesso tecniche di spoofing, reindirizzamenti ingannevoli e nomi di dominio simili a quelli ufficiali per far apparire legittimo un messaggio di phishing. In molti casi, il collegamento presente in un'e-mail di phishing porta a una pagina web fittizia che somiglia molto ad un sito ufficiale, rendendo difficile per gli utenti distinguere una pagina di accesso legittima da un tentativo di phishing.
In una campagna di phishing standard, i criminali inviano migliaia di messaggi di phishing a potenziali vittime, fingendosi un'azienda legittima o affidabile e cercando di spingere le vittime ad agire. In un attacco di spearphishing, i truffatori prendono di mira un individuo o un gruppo specifico, il social engineering e i dettagli personali acquisiti da intelligence open source, social network, siti web e altre informazioni di pubblico dominio per convincere l'obiettivo che il mittente è legittimo.
Altri tipi di attacchi di phishing includono:
- Smishing (phishing tramite SMS)
- Vishing o phishing vocale (richieste fraudolente inviate tramite una chiamata telefonica)
- Attacchi BEC (Business Email Compromise) diretti a team e dirigenti del settore finanziario
- Campagne di raccolta delle credenziali progettate per facilitare il furto di identità.
I risultati di una campagna di phishing di successo possono essere devastanti. Gli attacchi di phishing possono distribuire malware per sabotare i computer come parte di una botnet da utilizzare per attacchi DoS (Denial-of-Service). Nei casi più avanzati, questi attacchi possono diffondere ransomware o rubare credenziali di accesso a sistemi importanti. Alcune campagne di phishing convincono gli utenti a trasferire denaro su conti bancari fraudolenti, mentre altri attacchi sono progettati per rubare credenziali che forniscono l'accesso a informazioni sensibili importanti o proprietà intellettuale.
In che modo Akamai aiuta a prevenire gli attacchi di phishing
Per contrastare il phishing e altri attacchi informatici, Akamai implementa soluzioni per la sicurezza sull'edge su una piattaforma globale che si estende dalle applicazioni e dall'infrastruttura in uso agli utenti. Situata tra i potenziali autori degli attacchi e l'ecosistema IT, la nostra tecnologia di sicurezza arresta gli attacchi nel cloud, sull'edge della rete, prima che i criminali riescano a mettere a repentaglio le applicazioni e l'infrastruttura.
Negli ultimi anni, la nostra gamma di innovative soluzioni per la sicurezza si è arricchita con una piattaforma completa che offre l'ampiezza e la profondità richieste per proteggere i nostri clienti dalle minacce più pericolose. La tecnologia di cybersecurity di Akamai circonda e protegge l'intero ecosistema aziendale, dai cloud e dagli utenti fino alle app e alle API, fornendo una protezione end-to-end intelligente per difendersi da un'ampia gamma di minacce multivettoriali.
Akamai arresta gli attacchi di phishing con soluzioni che forniscono:
- Scalabilità impareggiabile La scalabilità impareggiabile e la distribuzione globale dell'Akamai Intelligent Edge Platform ci consentono di: fermare i più vasti attacchi diretti isolandovi dai danni collaterali degli attacchi contro altri clienti.
- Supporto in tempo reale. Offriamo un unico punto di contatto per il supporto e la risposta ai problemi in tempo reale.
- Protezione globale. Difenditi dagli attacchi alle applicazioni, ai data center, al cloud pubblico e agli ambienti multicloud in qualsiasi parte del mondo.
- Maggiore visibilità. Gestisci i programmi e soluzioni per la sicurezza in uso tramite il nostro portale basato sul web che offre un miglior livello di visibilità degli attacchi e controllo delle policy. Dai dashboard di alto livello, esamina le singole aree di interesse, integrando gli strumenti SIEM (Security Information and Event Management) esistenti per offrire una maggiore consapevolezza per tutte le soluzioni.
- Sicurezza unificata. Gestite da un'unica posizione, le nostre soluzioni per la sicurezza sono concepite per interagire tra loro in modo ottimale, al fine di migliorare la mitigazione e semplificare la gestione.
- Facilità d'uso. Le nostre soluzioni MSS (Managed Security Service) eliminano la necessità per i team di implementare dispositivi fisici o soluzioni software. Le nostre protezioni adattive contro le minacce tengono il passo con un panorama delle minacce in rapida evoluzione. Inoltre, integrando il ciclo di vita dello sviluppo delle vostre applicazioni con le nostre API di gestione, puoi automatizzare le modifiche richieste alle configurazioni della soluzione di Akamai in uso.
- Soluzioni a prova di futuro. Con le soluzioni per la sicurezza di Akamai, puoi creare un'infrastruttura per rispondere alle minacce future, implementando in modo ottimale nuove funzionalità e soluzioni non appena diventano disponibili.
Le tecnologie di sicurezza anti-phishing offerte da Akamai
Tecnologia SWG (Secure Web Gateway)
Akamai Secure Internet Access collega in modo sicuro utenti e dispositivi a Internet proteggendo in modo proattivo dagli attacchi di malware e phishing zero-day. Questa soluzione di Akamai offre una difesa multilivello che include più motori di rilevamento statici e dinamici insieme all'intelligence sulle minacce sviluppata sulla piattaforma edge più grande al mondo. Secure Internet Access può applicare policy di utilizzo accettabili, identificare e bloccare le applicazioni non autorizzate e migliorare la prevenzione della perdita di dati.
Soluzioni WAAP (Web Application and API Protection)
Akamai App & API Protector offre una sicurezza centralizzata senza compromessi per siti web, applicazioni e API. Con questa tecnologia di Akamai, puoi personalizzare i sistemi di difesa adattando dinamicamente le protezioni dagli attacchi sempre più evoluti, tra cui quelli contro le vulnerabilità riportate nell'elenco OWASP Top 10. Le funzionalità di ottimizzazione automatica e gli aggiornamenti gestiti semplificano la sicurezza e riducono al minimo lo sforzo richiesto dai team addetti alla sicurezza. L'individuazione avanzata delle API mitiga i rischi provenienti da API nuove o precedentemente non conosciute, monitorando i payload dannosi.
Microsegmentazione
Akamai Guardicore Segmentation è il modo più veloce per visualizzare e segmentare le risorse nel data center, nel cloud o nell'infrastruttura cloud ibrida. Questa tecnologia di segmentazione basata su software previene gli attacchi che sfruttano il movimento laterale con una piattaforma semplice e scalabile, dotata di funzionalità di rilevamento e risposta alle minacce in tempo reale. Akamai Guardicore Segmentation è un modo semplice e veloce per applicare i principi Zero Trust all'interno di un'infrastruttura cloud ibrida.
Autenticazione multifattore
Akamai MFA previene il controllo degli account e le violazioni dei dati dei dipendenti con l'autenticazione multifattore anti-phishing. Utilizzando la semplice esperienza consueta di un push mobile su uno smartphone, invece di utilizzare ingombranti chiavi di sicurezza fisiche, Akamai MFA blocca gli attacchi di elusione con lo standard più sicuro per l'autenticazione multifattore. La registrazione automatizzata semplifica l'adozione, mentre la crittografia end-to-end e un flusso di verifica/risposta chiuso rendono questa soluzione riservata proteggendola dagli attacchi di phishing.
Accesso remoto sicuro e scalabile
Akamai Enterprise Application Access consente ai dipendenti di connettersi all'ecosistema IT con Zero Trust Network Access. Utilizzando un proxy in grado di riconoscere l'identità nel cloud, questo servizio flessibile e adattabile fornisce un accesso granulare al processo decisionale basato su segnali in tempo reale come intelligence sulle minacce, informazioni sugli utenti e posizione del dispositivo.
Domande frequenti
Le truffe di phishing si riescono a prevenire meglio con una strategia di sicurezza multilivello che include sicurezza avanzata delle e-mail, protezione a livello del DNS, autenticazione multifattore, filtraggio degli spam e formazione sulla consapevolezza dei dipendenti. Le organizzazioni devono, inoltre, incoraggiare gli utenti a segnalare rapidamente i tentativi di phishing, in modo da consentire ai team addetti alla sicurezza di bloccare i domini dannosi e prevenire ulteriori compromessi.
Esistono diversi tipi di attacchi di phishing, tra cui phishing e-mail, smishing (phishing tramite SMS), vishing (phishing vocale), spear phishing e BEC (Business Email Compromise). Ogni tipo di attacco utilizza diverse tecniche di social engineering per indurre le vittime a rivelare informazioni sensibili o a trasferire denaro.
Lo spear phishing è una forma mirata di phishing in cui i criminali personalizzano i messaggi e-mail per una specifica organizzazione o persona. A differenza delle grandi campagne di phishing, lo spear phishing utilizza dettagli personali e tattiche di social engineering per incrementare la credibilità e aumentare le possibilità di riuscita degli attacchi.
Un attacco BEC (Business Email Compromise) è un attacco di phishing in cui i criminali informatici impersonificano dirigenti, fornitori o partner affidabili per indurre i dipendenti a trasferire denaro o a condividere informazioni finanziarie riservate. Gli attacchi BEC spesso sono diretti ai reparti finanziari e possono comportare significative perdite economiche.
Facendo clic su un link di phishing, l'utente viene reindirizzato a un sito web fittizio in grado di sottrare le sue credenziali di accesso o di installare programmi malware come i ransomware. In alcuni casi, i criminali possono acquisire informazioni finanziarie o dati personali inseriti all'interno di moduli fraudolenti.
Se si sospetta un tentativo di phishing, non bisogna fare clic su alcun collegamento né scaricare allegati. Occorre segnalare immediatamente il messaggio ricevuto al team IT o agli addetti alla sicurezza della propria organizzazione. Molti provider di servizi e-mail, come Gmail e Microsoft Outlook, offrono anche funzionalità integrate per la segnalazione di phishing che aiutano a bloccare domini e mittenti dannosi. Se si subisce un attacco di vishing o smishing, occorre segnalare il numero di telefono sconosciuto e fare attenzione a non fornire informazioni personali.
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