adidas, già cliente di Akamai da lungo tempo, aveva instaurato una partnership con Akamai per implementare una strategia di mitigazione dei bot a tre livelli in grado di integrarsi perfettamente con gli strumenti e i processi interni.

adidas ha implementato Akamai Bot Manager come prima linea di difesa dall'automazione a scopi dannosi. Rilevando, classificando e sfidando il traffico dei bot in tempo reale, Bot Manager ritarda o blocca i bot dannosi, preservando, nel contempo, l'accesso per i clienti reali. Con Bot Manager, adidas è riuscita a prevenire lo scalping durante la vendita di prodotti molto richiesti e a bloccare l'abuso automatizzato di promozioni e codici sconto. Inoltre, l'azienda ha utilizzato le informazioni sul traffico dei bot per migliorare i suoi sistemi interni di rilevamento di frodi e analisi.

Per combattere l'aumento degli attacchi ATO, adidas ha implementato Akamai Account Protector, che sfrutta l'analisi comportamentale per rilevare e bloccare i tentativi di accesso fraudolenti prima che si verifichino eventuali danni. In tal modo, adidas è riuscita a ridurre le violazioni degli account, le transazioni fraudolente e i costi dell'assistenza clienti legati al recupero degli account.

In un periodo in cui aziende concorrenti e rivenditori non autorizzati riescono ad esfiltrare i dati sui prodotti, la soluzione Akamai Content Protector è diventata una parte fondamentale del sistema di mitigazione dei bot utilizzato da adidas. Questa soluzione blocca gli avanzati bot di scraping senza interrompere gli utenti legittimi, mantenendo i contenuti sensibili al sicuro e gravando meno, al contempo, sull'infrastruttura di back-end.

"Prima di Content Protector, gli scraper riuscivano ad esaurire le nostre risorse e a danneggiare il nostro margine competitivo. Ora, abbiamo ridotto notevolmente il furto di dati senza influire sugli acquirenti reali", ha affermato il Platform Engineer di adidas.