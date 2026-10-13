In questa importante università di ricerca, che fornisce corsi di dottorato in varie discipline, la connettività non è solo un'aspettativa, ma un requisiti imprescindibile. Studenti, docenti e impiegati universitari si basano su un accesso ininterrotto per seguire/tenere i corsi, condurre ricerche ed effettuare le loro attività quotidiane. Con Akamai Edge DNS, il team addetto ai servizi di rete dell'università è riuscito a superare l'ardua sfida di garantire un accesso a Internet agevole e sicuro nonostante l'aumento del traffico di rete e delle minacce online.
"Finché non si subisce un'interruzione di sistema, si dà il DNS per scontato. Con Edge DNS, possiamo disporre dei livelli di visibilità, sicurezza e tranquillità necessari per mantenere connessa la nostra università 24/7".- Vicedirettore del reparto Network Services
Protezione della dorsale di un campus universitario digitale
Soddisfare la richiesta per una rete always-on
Nell'odierno ambiente digitale che procede a ritmi elevatissimi, gli studenti si aspettano una connettività always-on e i loro genitori investono notevolmente nell'istruzione, quindi per un'università garantire un'infrastruttura di rete affidabile è fondamentale quanto fornire corsi e docenti. Inoltre, le iscrizioni, la raccolta di fondi e gli eventi condotti in streaming live dipendono da servizi DNS affidabili. Tuttavia, poiché questa università era passata ad una strategia basata sul cloud, i costi necessari per mantenere questa affidabilità erano aumentati in maniera esponenziale.
Oltre a questa sfida, il DNS, ossia la struttura portante della connessione a Internet, stava diventando una crescente fonte di preoccupazione. Anche se l'università non aveva subito importanti interruzioni di sistema, le minacce informatiche in aumento, gli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) sferrati sulla base di motivazioni politiche e il rischio di incorrere in problemi di downtime rappresentavano una minaccia incombente.
"Poiché il DNS è intrinsecamente vulnerabile, avevamo bisogno di una soluzione in grado di proteggerci con il minimo impatto", ha spiegato il vicedirettore dei servizi di rete
La massima tranquillità con Edge DNS
Alcuni anni fa, un attacco DDoS ha preso di mira l'università, minacciando di interrompere i servizi più importanti. L'università ha affrontato questa minaccia con la soluzione Akamai Prolexic, che ha sottoscritto tramite il consorzio NoX (Northern Crossroads), un'affidabile risorsa per le istituzioni universitarie locali.
Nella sua ricerca di una soluzione economica, scalabile e sicura in grado di garantire una solida protezione del DNS, l'università si è rivolta al NoX. "Il NoX mette a disposizione eccellenti sistemi di protezione del DNS anche con un budget limitato", ha continuato.
L'università ha adottato Edge DNS con le sue funzionalità di sicurezza e automazione più di cinque anni fa. "Uno degli aspetti più importanti della soluzione Edge DNS è la sua capacità di fare tutta da sola una volta configurata", ha affermato il vicedirettore.
Edge DNS ha consentito al team addetto ai servizi di rete di automatizzare attività ripetitive come gli aggiornamenti dei record del DNS e la gestione delle zone e di stare tranquilli sapendo che la soluzione include una protezione incorporata dagli attacchi DDoS e dalle vulnerabilità del DNS. "Akamai ha osservato le minacce e gli attacchi più imponenti, pertanto è in grado di fornirci quell'ulteriore livello di sicurezza che ci serve. So di poter dormire sonni tranquilli sapendo che Akamai ci offre tutto il supporto necessario", ha aggiunto il vicedirettore.
Gestire il traffico in aumento con semplicità
Con Edge DNS, l'università è riuscita a gestire il crescente traffico del DNS, che ha superato, di recente, la cifra di un miliardo di query al giorno, senza influire minimamente sulle sue performance. "Il DNS è il principale "sistema nervoso" di tutte le nostre attività", ha evidenziato il vicedirettore, sottolineando il suo ruolo cruciale nell'infrastruttura del campus universitario.
Inoltre, Edge DNS ha consentito al team di monitorare i modelli di traffico, analizzare rapidamente i potenziali problemi e ricevere avvisi immediati. Il Control Center centralizzato fornisce un'unica visione per garantire una visibilità completa, che ha aiutato il team a distinguere le minacce reali dai picchi di traffico di routine. "Possiamo ricevere le informazioni e gli avvisi necessari per identificare in modo proattivo le potenziali minacce e per escludere i falsi problemi", ha continuato il vicedirettore.
Un partner affidabile per il futuro
Oltre ai vantaggi tecnici apportati dalla soluzione, l'università ha apprezzato notevolmente l'eccellente livello di assistenza ai clienti fornito da Akamai. "L'assistenza ai clienti è in via di estinzione nel settore, al contrario il team di Akamai è sempre professionale", ha affermato, ricordando come un problema di trasferimento della zona del DNS è stato risolto tempestivamente.
E che possiamo dire delle sfide future? Il team addetto ai servizi di rete confida nel fatto che Edge DNS continuerà a soddisfare le sue esigenze. "Se dobbiamo cambiare la nostra strategia del DNS on-premise, sappiamo con la massima certezza che Akamai riuscirà a gestire qualsiasi problema da noi riscontrato".
Per altre istituzioni che stanno cercando una soluzione per il DNS sicura e scalabile, il consiglio del vicedirettore è chiaro: "Edge DNS è come una Porsche nel settore automobilistico: di fascia alta, affidabile e dalle performance eccellenti. Con Akamai, possiamo ottenere solo vantaggi".
A tal fine, il vicedirettore ha sottolineato che i dirigenti dell'università non hanno mai messo in dubbio l'investimento effettuato nella soluzione Edge DNS. "Non devo giustificare i costi della soluzione Edge DNS. Tutti sanno che Akamai è un eccellente provider di soluzioni e che Edge DNS offre un valore imbattibile per un servizio in grado di garantire un accesso ininterrotto", ha concluso il vicedirettore.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.