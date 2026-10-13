Nell'odierno ambiente digitale che procede a ritmi elevatissimi, gli studenti si aspettano una connettività always-on e i loro genitori investono notevolmente nell'istruzione, quindi per un'università garantire un'infrastruttura di rete affidabile è fondamentale quanto fornire corsi e docenti. Inoltre, le iscrizioni, la raccolta di fondi e gli eventi condotti in streaming live dipendono da servizi DNS affidabili. Tuttavia, poiché questa università era passata ad una strategia basata sul cloud, i costi necessari per mantenere questa affidabilità erano aumentati in maniera esponenziale.

Oltre a questa sfida, il DNS, ossia la struttura portante della connessione a Internet, stava diventando una crescente fonte di preoccupazione. Anche se l'università non aveva subito importanti interruzioni di sistema, le minacce informatiche in aumento, gli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) sferrati sulla base di motivazioni politiche e il rischio di incorrere in problemi di downtime rappresentavano una minaccia incombente.

"Poiché il DNS è intrinsecamente vulnerabile, avevamo bisogno di una soluzione in grado di proteggerci con il minimo impatto", ha spiegato il vicedirettore dei servizi di rete