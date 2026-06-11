- Una solida soluzione firewall basata sul cloud disponibile senza costi aggiuntivi (vedere le limitazioni e le considerazioni applicate)
- Semplice gestione delle regole del firewall tramite le API di Linode o l'interfaccia di Cloud Manager
- Capacità di filtrare il traffico in base a specifici intervalli IP a livello della rete
- Regole del firewall personalizzabili per consentire o rifiutare il traffico
- Agevole applicazione dello stesso set di regole a più risorse cloud di Akamai
Salvaguardate la rete con la protezione offerta da Cloud Firewall
Cloud Firewall semplifica il controllo del traffico di rete in entrata e in uscita dalle risorse dell'Akamai Cloud. Personalizzate i set di regole del firewall e proteggete il traffico in base a protocolli, porte e indirizzi IP affidabili.
Gestite facilmente il traffico di rete
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Siamo a vostra disposizione per fornirvi servizi di assistenza con implementazioni su larga scala, operazioni di migrazione, ottimizzazione delle app, valutazione dell'architettura, verifiche di sicurezza e affidabilità e molto altro. Per supporto o problemi relativi all'account, potete visitare la nostra pagina dell'assistenza.