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Cloud Firewall

Controllate il traffico di rete con i firewall basati sul cloud per una solida protezione

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Salvaguardate la rete con la protezione offerta da Cloud Firewall

Cloud Firewall semplifica il controllo del traffico di rete in entrata e in uscita dalle risorse dell'Akamai Cloud. Personalizzate i set di regole del firewall e proteggete il traffico in base a protocolli, porte e indirizzi IP affidabili.

Documentazione

Gestite facilmente il traffico di rete

Sicurezza migliorata

Proteggete l'infrastruttura cloud con un potente firewall che blocca il traffico indesiderato prima che raggiunga i server.

Una semplice gestione disponibile gratuitamente

Configurate e controllate facilmente l'accesso alla rete con un'interfaccia semplice, risparmiando tempo sulla gestione della sicurezza senza costi aggiuntivi.

Facilità di utilizzo

Proteggete il traffico di rete dei sistemi Linode senza dover apprendere o accedere alla riga di comando.

Funzioni

  • Una solida soluzione firewall basata sul cloud disponibile senza costi aggiuntivi (vedere le limitazioni e le considerazioni applicate)
  • Semplice gestione delle regole del firewall tramite le API di Linode o l'interfaccia di Cloud Manager
  • Capacità di filtrare il traffico in base a specifici intervalli IP a livello della rete
  • Regole del firewall personalizzabili per consentire o rifiutare il traffico
  • Agevole applicazione dello stesso set di regole a più risorse cloud di Akamai

* Visualizza le regole e le condizioni per il riscatto delle promozioni

Passaggi successivi

Scoprite se siete idonei a ricevere fino a 5.000 dollari in crediti per il cloud

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