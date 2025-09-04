侵害によってソフトウェアサプライチェーンにおける AI と API の脆弱性が浮き彫りに

Akamai はまた、今回のインシデントを調査して、攻撃者が OAuth トークンを悪用して当社の Salesforce インスタンスにアクセスできたかどうかを確認しました。保存されていたサービス・サポート・チケットのデータのうち、侵害されたのは一部だけであることが判明しました。

Akamai への侵害が限定されていたのは、サポートチケット内の個人データおよびその他の機微な情報が、チケットのクローズから 120 日後に自動的に削除されていたからです。この手順は当社の「Privacy and Security by Design」基準に組み込まれています。さらに、このデータが悪用される可能性についても兆候は見つかりませんでした。Akamai は、影響を受けた顧客にインシデントを通知しました。

今回のケースは Salesforce に限定されています。Akamai のプラットフォーム、ネットワークシステム、本番環境にあるサービスは関与していませんでした。Akamai プラットフォームで処理された顧客のトラフィックデータは影響を受けませんでした。影響を受けた連携機能は Salesforce 内でのみ使用され、その後削除されました。