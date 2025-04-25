Akamai は、オンラインビジネスをサポートして保護する、サイバーセキュリティとクラウドコンピューティングの企業です。市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバルな運用チームが、あらゆる場所で企業のデータとアプリケーションを保護する多層防御を提供しています。Akamai のフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散されたプラットフォーム上で、優れたコストパフォーマンスを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できる Akamai に信頼を寄せています。
マルウェアについて
マルウェアはなくならない
マルウェアは、最も広くまん延し、IT セキュリティに対する最も効果的な脅威の 1 つとして存在し続けています。毎年、サイバー犯罪者は数十億件のマルウェア攻撃を世界中のビジネスに仕掛けており、毎日 50 万件以上の新たなマルウェアが検知されています。ウイルスやトロイの木馬、アドウェアやランサムウェアなど、マルウェアはさまざまな犯罪行為に利用されています。資金やデータの盗難、コンピューターのハイジャック、コンピューターアクティビティのスパイ行為、事業運営に対する被害や混乱など、マルウェアを利用した犯罪行為は多岐に及びます。
今日のマルウェア感染に対抗するためには、マルチレイヤー型アプローチでサイバーセキュリティに取り組む必要があります。クラウドから、オンプレミスのオペレーティングシステム、エッジまで、あらゆるシステムがマルウェア攻撃のリスクにさらされています。これまでのマルウェア攻撃から考えられる防御策として、マルウェアが侵入する前にブロックするだけでなく、防御網をすでに突破して IT 環境内を横方向に移動している攻撃も特定する必要があります。この場合、サイバーセキュリティソリューションには 脅威インテリジェンス 機能が求められます。これはセキュリティチームが直近のマルウェア攻撃に対する知見を駆使して脅威防御を自動化する機能です。
Akamai の堅牢で柔軟なプラットフォームは、インターネットに接続しているインフラの多くの側面を、増大する脅威や脆弱性から保護します。 Akamai のセキュリティソリューション は、エコシステム全体をサイバー攻撃から保護し、クラウド、アプリ、API、ユーザー側での遅延を未然に防ぎます。
マルウェアの種類
最も一般的なマルウェアの種類は、いくつかのカテゴリーに分類されます。
ウイルスは、文書やファイルに付随するソフトウェアです。ダウンロードされると、コンピューターウイルスとして、モバイルデバイスを始めとするさまざまなシステムに広まります。
ワームは、悪性のソフトウェアです。その多くは自己複製し、拡散用のホストプログラムなしでネットワーク内の任意のデバイスに広まります。
トロイの木馬は一般に、正当なソフトウェアプログラムと見せかけてバックドアやリモートアクセス機能を作成します。システムにインストールされると、悪性の機能を実行します。
スパイウェアは、ユーザーに知られることなく、ユーザーのコンピューターやアクティビティに関する機微なデータや情報を収集します。
アドウェアは、ユーザーのブラウザー履歴やダウンロードを追跡し、広告主によるターゲット広告の精度を高めます。これとは別に、広告経由で悪性のコードを挿入してシステム侵害を試みるマルバタイジング（悪意のある広告）というものもあります。
キーロガーマルウェアは、キーストローク、表示した Web ページ、送信したメールなど、コンピューターにおけるユーザーのあらゆる行動を追跡します。
ルートキットは、攻撃者にシステム全体の認証をもたらすマルウェアの一種です。攻撃者はシステムを制御できるようになり、場合によってはアンチウイルスソフトウェアやセキュリティソフトウェアの動作を混乱させることができます。
ランサムウェア：最も危険なマルウェア
ランサムウェアは、マルウェアの一種です。ファイルやドキュメントなど、組織にとって価値の高いデータを暗号化し、そのデータに再びアクセスできるようにすることと引き換えに、組織に（通常は暗号通貨で）金銭を要求します。通常、この種類のマルウェアでは、フィッシングメールやスピアフィッシングキャンペーンといったソーシャルエンジニアリングやスケアウェア攻撃を通じて、またはアプリケーションの脆弱性を悪用することで、最初の足がかりを得ます。ランサムウェアが侵入を果たし、IT 環境内のコンピューターやラップトップに感染すると、ネットワーク内を横方向に移動し、価値の高い標的を探して暗号化します。従来のレガシーファイアウォールでは、仮想 LAN または VLAN 内のトラフィックをブロックできないため、こうした移動を阻止するのはほぼ不可能です。
Akamai Guardicore Segmentation は、シンプルながらパワフルな手法により、 ランサムウェア や他のアドウェア／スパイウェア攻撃がネットワーク内を横方向に移動するのを阻止することで、保管しているバックアップを保護し、クレジットカード・データなどの個人情報（PII）を攻撃から隔離できます。この Akamai ソリューションは、マイクロセグメンテーションポリシーを使用してデジタルアセットとの通信を厳密に制限し、マルウェアキャンペーンの一部となる疑わしいリクエストや悪性のリクエストをブロックして、システムを中断なく機能させます。Akamai Guardicore Segmentation は、アプリケーションの依存関係とフローのマッピングに必要なリアルタイムおよび履歴的な可視化をもたらします。この可視化を利用することで、AI による推奨をすばやく作成し、細分化したセグメンテーションポリシーをわずか数回のクリックで確立できます。
包括的な漏えい検出機能としては、レピュテーション分析、動的ディセプション、脅威インテリジェンスファイアウォールがあります。さらに、Akamai Guardicore Segmentation は、展開場所や展開先のオペレーティングシステムにかかわらず、またクラウド、オンプレミス、ベアメタル、仮想サーバー、コンテナなどのアクセス場所を問わず、セグメント化されたネットワークのアセットを保護します。
Akamai セキュリティソリューションによるマルウェアの阻止
Akamai セキュリティソリューションは、マルウェア脅威、データ漏えい、DDoS 攻撃、さまざまなマルチベクトル攻撃を阻止するインテリジェントなエンドツーエンドの保護を提供します。Akamai は、セキュリティ投資の効果と ROI を最大限まで引き出せるようにセキュリティチームを支援します。そのために、まずは従来のエンドポイント検知から脱却し、自動化機能と専門家の知識を併用して、脅威にさらされていないときのシステムの状態を把握します。正常な状態を把握しておくことで、システムがいざ脅威にさらされたときに、攻撃を特定して阻止する方法を正確に導き出すことができます。
Akamai には、IT 環境の内外のマルウェアをブロックするように設計された複数のアンチマルウェア・セキュリティ・ソリューションがあります。
Secure Internet Access
Secure Internet Access は、ゼロデイマルウェアとフィッシングに対する事前対応型の保護を提供するセキュア Web ゲートウェイ（SWG）です。ハードウェアの導入やメンテナンスが不要な Secure Internet Access は、迅速に設定して簡単に展開できます。複数のマルウェア防御レイヤーでは、リアルタイムのセキュリティインテリジェンスと複数の静的および動的マルウェア検知エンジンを活用します。こうしたテクニックにより、マルウェア、ランサムウェア、フィッシング詐欺、機微な情報を狙う DNS ベースのデータ窃盗などの標的型脅威を事前に特定してブロックできます。セキュリティチームは、Akamai ポータルを使用することにより、インターネットへの接続方法にかかわらず、全ユーザーに対して統一されたセキュリティポリシーと利用規定を一元的に作成、展開、実行できます。
App & API Protector
Akamai App & API Protector は、強力な保護機能を包括的に揃えることで、Web および API の資産全体を保護します。この Akamai ソリューションは、顧客視点での自動化と自己修復機能を提供し、セキュリティチームが少ない投資で大きな成果を上げられるように支援します。多元的な適応型脅威ベース検知により、Akamai プラットフォーム全体の脅威インテリジェンスを関連付けるとともに、高度な意思決定ロジックにより、Web アプリケーションと API をターゲットとする一般的な攻撃と高度な標的型攻撃の両方を高い精度で阻止します。App & API Protector の専用のアドオン機能では、ボットネットに対抗し、顧客の購買行動を妨げるポップアップを防ぎます。また、任意の Web アプリケーションや Web ブラウザー経由でアップロードされたファイルのマルウェアをスキャンすることで、マルウェアがサーバーに到達する前にブロックします。
よくある質問（FAQ）
悪性のソフトウェアを意味するマルウェアは、標的とする IT システムの損害や混乱を意図して、または IT 環境にハッカーが侵入することを意図して設計された、ソフトウェアプログラムまたはファイルです。攻撃者は、さまざまなテクニックを駆使してマルウェアをコンピューターシステムにインストールして立ち上げます。たとえば、悪性コードを Web サイトやリンクに書き込む、メールの添付ファイルを武器化する、実行ファイルをハードディスクではなく USB ドライブに読み込むといったテクニックがあります。
マルウェア防御は、ファイルを Web アプリケーションに読み込む前にスキャンすることで、マルウェアが IT 環境にダウンロードされるのを阻止するか、読み込まれた悪性コードが広まるのを防ぐセキュリティソリューションです。