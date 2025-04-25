Akamai セキュリティソリューションは、マルウェア脅威、データ漏えい、DDoS 攻撃、さまざまなマルチベクトル攻撃を阻止するインテリジェントなエンドツーエンドの保護を提供します。Akamai は、セキュリティ投資の効果と ROI を最大限まで引き出せるようにセキュリティチームを支援します。そのために、まずは従来のエンドポイント検知から脱却し、自動化機能と専門家の知識を併用して、脅威にさらされていないときのシステムの状態を把握します。正常な状態を把握しておくことで、システムがいざ脅威にさらされたときに、攻撃を特定して阻止する方法を正確に導き出すことができます。



Akamai には、IT 環境の内外のマルウェアをブロックするように設計された複数のアンチマルウェア・セキュリティ・ソリューションがあります。

Secure Internet Access

Secure Internet Access は、ゼロデイマルウェアとフィッシングに対する事前対応型の保護を提供するセキュア Web ゲートウェイ（SWG）です。ハードウェアの導入やメンテナンスが不要な Secure Internet Access は、迅速に設定して簡単に展開できます。複数のマルウェア防御レイヤーでは、リアルタイムのセキュリティインテリジェンスと複数の静的および動的マルウェア検知エンジンを活用します。こうしたテクニックにより、マルウェア、ランサムウェア、フィッシング詐欺、機微な情報を狙う DNS ベースのデータ窃盗などの標的型脅威を事前に特定してブロックできます。セキュリティチームは、Akamai ポータルを使用することにより、インターネットへの接続方法にかかわらず、全ユーザーに対して統一されたセキュリティポリシーと利用規定を一元的に作成、展開、実行できます。

App & API Protector

Akamai App & API Protector は、強力な保護機能を包括的に揃えることで、Web および API の資産全体を保護します。この Akamai ソリューションは、顧客視点での自動化と自己修復機能を提供し、セキュリティチームが少ない投資で大きな成果を上げられるように支援します。多元的な適応型脅威ベース検知により、Akamai プラットフォーム全体の脅威インテリジェンスを関連付けるとともに、高度な意思決定ロジックにより、Web アプリケーションと API をターゲットとする一般的な攻撃と高度な標的型攻撃の両方を高い精度で阻止します。App & API Protector の専用のアドオン機能では、ボットネットに対抗し、顧客の購買行動を妨げるポップアップを防ぎます。また、任意の Web アプリケーションや Web ブラウザー経由でアップロードされたファイルのマルウェアをスキャンすることで、マルウェアがサーバーに到達する前にブロックします。