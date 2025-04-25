API はアプリケーション・プログラミング・インターフェースの略であり、異なる複数のソフトウェアコンポーネントやプログラムが相互に通信し、データを共有するための一連のプロトコルや定義を記したものです。

API は、あるアプリケーションが別のソフトウェアプログラムから提供されるデータや機能にどうアクセスできるかを規定します。たとえば、Web サイトに天気予報を載せようとする場合、プログラマーは API を使ってリアルタイムの天気予報を提供するサイトと通信することで、気象データを集めて解釈する独自のプログラムを構築する必要がなくなります。デジタル技術が発達した現代では、モバイル決済や e コマースサイトの閲覧など、ユーザーがオンラインで行うほとんどすべての行動や取引に API が関与しています。