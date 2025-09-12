クラウドイングレスとクラウドエグレスとは

Akamai は、イングレストラフィックとエグレストラフィックを管理するための包括的なアプローチを提供し、データフローのセキュリティと効率性を確保できるようにします。このプラットフォームは、組織が厳格なセキュリティポリシーを定義して適用できるようにする高度なファイアウォール設定オプションを提供します。そのポリシーにはインバウンドおよびアウトバウンドトラフィックのルールを盛り込み、許可されたデータフローのみが認められるようにすることができます。

また、Akamai Cloud は API とクラウドサービスを活用して、効果的なデータ移動を促進します。例えば、ロードバランサーを使用することで、受信トラフィックを複数のエンドポイントに分散し、Web アプリケーションのパフォーマンスと信頼性を向上させることができます。さらに、Akamai Cloud のプライベートネットワーク機能により、組織は機微な情報のための安全で隔離された環境を構築し、データ漏えいや不正アクセスのリスクを軽減できます。

これらの機能を統合することで、Akamai Cloud は組織がデータ転送とストレージを最適化しながら、高度なネットワークセキュリティを維持できるよう支援します。堅牢なセキュリティ制御と柔軟な設定オプションを備えたこのプラットフォームは、クラウドインフラを効果的に管理したいと考えている企業にとって理想的な選択肢です。