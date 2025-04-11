クラウド移行戦略：ステップバイステップのフレームワークとメリット

クラウド移行戦略とは、組織がデータ、アプリケーション、インフラを、オンプレミスまたはレガシーシステムからクラウドベースの環境に移行するために必要なプロセスを概説する、適切に定義された計画です。組織によっては独自のプライベートクラウドを管理する場合がありますが、プロバイダーを介してパブリッククラウドを利用するのが一般的な手法です。

毎年、クラウドに移行する企業が増え、クラウドへの支出は増加し続けています。参考に統計をいくつかご紹介します。

クラウド移行戦略を策定する際は、考えを明確にし、適切に計画する必要があります。本ブログ投稿では、クラウド移行タスクの概要を説明します。主なメリット、一般的な戦略、成功するクラウド移行戦略を策定するために必要な手順について解説します。また、移行に伴う主な課題についても説明します。

最初は、クラウドに移行するメリットのうち、注目すべきものをいくつか説明します。