Akamai と Bitmovin：ライブおよびオンデマンドの動画ストリーミングに革命をもたらします
ストリーミングは、ライブとオンデマンドの両方において、人々がコンテンツを消費する主な手段となっており、動画品質に対する期待はかつてないほど高まっています。これらの要求に対応するためには、大規模に配信できる信頼性の高いインフラが必要です。
これらのニーズを満たすために、Akamai と Bitmovin は提携して、ストリーミングプロバイダーがライブおよびオンデマンド動画をより効率的に配信できるようにしました。Akamai Cloud と Akamai のグローバルなコンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）を Bitmovin の完全な動画テクノロジースイートと組み合わせることで、配信をシンプル化し、パフォーマンスを向上させ、収益化とエンゲージメントの新たな機会を開拓する強力なパートナーシップが実現します。
このブログ記事では、Akamai と Bitmovin の機能を組み合わせることで、コスト管理やレイテンシーの削減から視聴者のエンゲージメントやワークフローの柔軟性まで、ストリーミングプロバイダーが現在直面している主な課題を解決する方法について説明します。
ストリーミングプロバイダーの課題を解決する
Akamai と Bitmovin は連携して、ストリーミングプロバイダーにインフラ、テクノロジー、強力なパートナーエコシステムを組み合わせたソリューションを提供し、ライブ体験とオンデマンド体験をサポートします。このパートナーシップにより、複雑さが軽減され、パフォーマンスが向上し、新たな成長の機会が生まれます。
このパートナーシップは次の課題に対応します。
- コスト管理
- スケーラビリティ
- ワークフローの効率性と柔軟性
- 収益化
- 再生品質、体験、リーチ
- イノベーションと将来への準備
コスト管理
コンテンツライセンス、クラウドホスティング、バックエンド開発、その他の要因により、ストリーミングプロバイダーのコストは迅速に上昇する可能性があります。Akamai と Bitmovin がコスト管理を支援する方法の一例を以下に示します。
- Akamai は、CPU、転送、ストレージ、RAM を単一定額料金にまとめることで、競争力のある価格設定でクラウドコンピューティングを提供します。
- Akamai のエグレス（出方向の通信）料金は、他のクラウドプロバイダーよりも 50%～94% 低く設定されています
- Bitmovin のコンテンツ認識エンコーディング（タイトルごとおよびシーンごとの最適化を含む）は、ストレージと CDN のコストを 30%～55% 削減します。
競争力のある価格設定と機能豊富なストレージは最高の組み合わせです。それは、Akamai Cloud 内で Bitmovin Live Encoder（One Football など）と VOD Encoder（Ascend Learning など）を実行するストリーミングプロバイダーが、データ転送アウト（DTO）のコストを最大 94% 削減できるからです。
スケーラビリティ
ストリーミングプラットフォームは、パフォーマンスやコスト管理を犠牲にすることなく、変動する視聴者、コンテンツライブラリーの拡張、新たな市場投入に対応できる必要があります。Akamai と Bitmovin は、運用をシンプルにしながら、需要に応じて拡張できるインフラ基盤を提供します。
- Bitmovin のエンコーディングスタックは Akamai Cloud 上で実行されるため、プロバイダーは単一のインフラ内でワークフローを統合し、需要の変化に応じてリソースをスケーリングできます。
- Akamai のスケーラブルな配信ネットワークにより、視聴者の増加に合わせてパフォーマンスとコスト効率を安定させます。
- Akamai と Bitmovin を利用することで、ストリーミングプロバイダーは、Videon（信頼性の高いライブコントリビューションエンコーディング用）、Zixi（セキュアで低レイテンシーのコンテンツ転送用）、EZDRM（包括的なデジタル著作権管理用）、Yospace（高度なサーバーサイド広告挿入用）など、事前統合された多数の業界パートナーにアクセスできます。
ストリーミングワークフローのインフラを簡素化し、さまざまな側面をアウトソーシングすることで、ストリーミングサービスはバックエンドの複雑さを軽減しながらスケーラビリティを向上させ、成長に向けた強固で柔軟な基盤を構築します。
ワークフローの効率性と柔軟性
視聴者はコンテンツを当然のものと考えていますが、ストリーミングプロバイダーは、エンコーディング、パッケージング、配信、再生などの複雑なワークフローを管理しています。これらのプロセスを簡素化することは、市場投入までの時間を短縮し、手作業を削減する適応性の高いワークフローを構築するための鍵となります。
プロバイダーは、柔軟な展開をサポートし、既存の環境に容易に統合できるソリューションを必要としています。
- Bitmovin のモジュール型アーキテクチャと API ファーストのアプローチにより、開発者はエンコーディング、再生、分析をさまざまな業種のカスタマイズされたワークフローに統合できます。
- Bitmovin の Cloud Connect は、Bitmovin の管理環境または Akamai Cloud の専用インフラ内でエンコーディングするための柔軟な導入オプションを提供します。
- Akamai EdgeWorkers は、コンテンツのパーソナライズ、アクセス制御、およびビジネスロジックの実行をエッジで直接実現します。
- EdgeWorkers は、A/B テスト、地理的ロジック、ユーザーセッションのパーソナライズなどの高度なユースケースもサポートしています。
Bitmovin の Cloud Connect は、Akamai Cloud クレジットまたはインフラへの投資をすでに行っているプロバイダーにとって、特に貴重なサービスです。これは、Bitmovin のエンコーディングソリューションを引き続き使用しながら、これらのリソースを最大限に活用できるように支援するのに役立つためです。Akamai Cloud 上で実行する Bitmovin の Cloud Connect は、エンドツーエンドのワークフローをサポートし、サービスの導入と管理をより効率的に行う柔軟性をチームに提供します。
ストリーミングのレイテンシー
ライブ視聴者は、特にスポーツ、コンサート、グローバル放送などの主要なイベントでは、ストリーミングが可能な限りリアルタイムに近いものであることを期待しています。Akamai と Bitmovin は、低レイテンシーの配信と高速で信頼性の高い再生を組み合わせることでレイテンシーを削減します。これを実現する方法には、次のようなものがあります。
- Akamai は、コンピューティングとコンテンツをエンドユーザーの近くに配置し、グローバルに分散されたインフラを通じてスムーズで一貫した再生を実現します。
- Bitmovin Player は、アダプティブ・ビットレート・ストリーミング、クイック起動、マルチビュー再生などの高度な機能を使用して、カメラのアングルや視点をリアルタイムで切り替えることができます。
- Akamai と Bitmovin は、再生データを配信の意思決定に組み込むことでバッファリングを削減し、信頼性を向上させることで、Common Media Client Data（CMCD）をサポートしています。
大規模なゲームでも、お気に入りのインフルエンサーからのライブストリームでも、 視聴者はスムーズで瞬時のストリーミングを体験できます。
収益化
収益化はストリーミングサービスの成功に重要な役割を果たし、効果的な広告戦略は収益を大幅に増加させることができます。Bitmovin と Akamai は、複数の広告配信ワークフローと高度な測定機能をサポートするために必要なツールと統合を提供しています。
- Akamai と Bitmovin は CSAI、SSAI、および SGAI の広告配信をサポートしており、プロバイダーはワークフローに最適なアプローチを柔軟に選択できます。
- どちらも Yospace、Broadpeak、Google Ad Manager などのパートナーと統合して、デバイスや地域を問わずシームレスな広告配信を実現します。
- Bitmovin の AI シーン分析は、重要なコンテンツの瞬間を自動的に検知して、シーンレベルのメタデータを生成します。これにより、よりスマートな広告配置やコンテキスト広告に使用できるデータが提供されます。
- Bitmovin の広告分析では、広告パフォーマンスに関する洞察が提供され、プロバイダーは結果を追跡してキャンペーンを改善できます。
これらの機能により、ストリーミングプロバイダーは、関連する広告を視聴者に表示し、キャンペーンを最適化して、収益を増加させる新しい方法を手に入れることができます。
再生品質、体験、リーチ
視聴者を満足させるには、一貫したパーソナライズされた視聴体験を提供することが不可欠です。Bitmovin と Akamai は、高度な再生テクノロジーとグローバル配信を組み合わせて、ライブコンテンツとオンデマンドコンテンツの両方で高品質のストリーミングを実現しています。
- Bitmovin の Player は、市場で最も幅広いデバイスをサポートしており、あらゆるプラットフォームで一貫した機能とパフォーマンスを提供しながら、高速起動と適応型再生を維持します。
- Bitmovin のサービスは、ビデオ・オン・デマンドとライブクリッピングに対応しているため、コンテンツの再利用性が向上します。
- Bitmovin の Analytics は、再生パフォーマンスをリアルタイムで監視できるため、プロバイダーは問題を迅速に特定し、視聴体験を最適化できます。また、CMCD をサポートして再生品質をさらに向上させます。
- Akamai のクラウドインフラにより、ストリーミングプロバイダーは信頼性の高いリーチとスケーリングで世界中の視聴者にサービスを提供できます。
視聴者は、信頼性の高いパーソナライズされた体験を求めています。それを容易かつ確実に提供可能にするのが、Akamai と Bitmovin です。
イノベーションと将来への準備
AI の役割の増加、新たな収益化モデル、進化するデバイスによって業界が急速に変化する中、Akamai と Bitmovin はこれらの変化に合わせて構築されたワークフローを可能にします。同社のテクノロジーは、業界の動向をリードするように設計されており、プロバイダーは新しいテクノロジーの採用、革新的な収益化戦略の検討、視聴体験の向上を実現できます。
定期的な更新と継続的なメンテナンスにより、これらのワークフローを最新の状態に保つことができます。これにより、開発者はインフラを管理するのではなく、新しい機能の改善と起動に集中できます。
ストリーミングを共に変革する
ライブスポーツのストリーミングやオンデマンドのエンターテインメント配信において、Akamai と Bitmovin は、ストリーミングプロバイダーが自信を持って実験、適応、スケーリングするために必要なツールを提供します。コンピューティング、エンコーディング、再生、分析、グローバル配信の長所を組み合わせることで、また、業界をリードするパートナーとの統合により、Akamai と Bitmovin は、ストリーミングサービスを今日のニーズに対応し、世界中で優れた視聴体験を提供できるようにします。