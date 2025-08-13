Akamai と Bitmovin：ライブおよびオンデマンドの動画ストリーミングに革命をもたらします

ストリーミングは、ライブとオンデマンドの両方において、人々がコンテンツを消費する主な手段となっており、動画品質に対する期待はかつてないほど高まっています。これらの要求に対応するためには、大規模に配信できる信頼性の高いインフラが必要です。

これらのニーズを満たすために、Akamai と Bitmovin は提携して、ストリーミングプロバイダーがライブおよびオンデマンド動画をより効率的に配信できるようにしました。Akamai Cloud と Akamai のグローバルなコンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）を Bitmovin の完全な動画テクノロジースイートと組み合わせることで、配信をシンプル化し、パフォーマンスを向上させ、収益化とエンゲージメントの新たな機会を開拓する強力なパートナーシップが実現します。

このブログ記事では、Akamai と Bitmovin の機能を組み合わせることで、コスト管理やレイテンシーの削減から視聴者のエンゲージメントやワークフローの柔軟性まで、ストリーミングプロバイダーが現在直面している主な課題を解決する方法について説明します。