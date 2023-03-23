クラウドアーキテクチャとは

クラウドアーキテクチャとはクラウド・コンピューティング・アーキテクチャとはクラウドアーキテクチャとクラウド・コンピューティング・アーキテクチャは同じです。どちらの用語も、クラウドコンピューティング環境のインフラコンポーネントの設計を定義する「ブループリント」を指します。

クラウドアーキテクチャを概念化するためには、いくつかの方法があります。たとえば、クラウド・サービス・プロバイダーの観点では、クラウドアーキテクチャは次の要素で構成されています。

ハードウェアレイヤー には、ベアメタルサーバー、ネットワーク機器、ストレージデバイスが含まれます。

には、ベアメタルサーバー、ネットワーク機器、ストレージデバイスが含まれます。 仮想化レイヤー には、物理リソースを仮想化するためのハイパーバイザーとSDN（Software-Defined Networking）コンポーネントが含まれます。

には、物理リソースを仮想化するためのハイパーバイザーとSDN（Software-Defined Networking）コンポーネントが含まれます。 サービスレイヤーには、プロバイダーがユーザーに提供するクラウドリソースが含まれます。

開発者やDevOpsエンジニアなどのユーザーの考えでは、クラウドアーキテクチャのコンポーネントには次のものがあります。

フロントエンド は、Webコンソール、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）、コマンドラインインターフェース（CLI）、モバイルアプリ、その他のクライアントなどであり、クラウドサービスへのアクセスを可能にします。

は、Webコンソール、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）、コマンドラインインターフェース（CLI）、モバイルアプリ、その他のクライアントなどであり、クラウドサービスへのアクセスを可能にします。 バックエンド は、サービスを可能にするコンピューティングリソース、ストレージリソース、ソフトウェアリソースを提供します。

は、サービスを可能にするコンピューティングリソース、ストレージリソース、ソフトウェアリソースを提供します。 ネットワークにより、クラウドリソースとサービス（DNS解決など）の間の接続が可能になります。

クラウド環境のアーキテクチャの役割は、すべてのコンポーネントがどのように連携し、通信するかを定めることです。図1は、クラウドベースのドキュメント管理システムのアーキテクチャを表しています。