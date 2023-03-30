X
低レイテンシーのマイクロサービスによるゲーマー体験の改善

Pavel Despot

執筆者

Pavel Despot

March 30, 2023

Pavel Despot

執筆者

Pavel Despot

Pavel Despot は、通信事業者およびエンタープライズ向けの高可用性ネットワークおよびアプリケーションの設計、実装、管理において 20 年以上の経験を有しています。モバイルネットワークの位置情報技術に関する米国特許を 2 つ保有し、CDMA Developer's Group（CDG）、Cellular Telecommunications Industry Association（CTIA）、Interactive Advertising Bureau（IAB）の標準化委員会に参加しています。Akamai では、顧客の製品チームと協力して XaaS のパフォーマンスとセキュリティの改善に取り組んでいます。特に力を入れている分野はアプリのモダナイゼーションとサイトの信頼性エンジニアリングです。Akamai のブログやイベントにも度々登場しています。

当社の超分散型のクラウドプラットフォームは、シームレスなゲーム体験に不可欠な低レイテンシーのマイクロサービスを提供するにあたって有利な立場にあります。

ゲームがリアルタイムに応答することに対する期待は、これまでになく高まっています。この状況下で、開発者にはあらゆる機会を活かしてプレイヤー体験を改善することが求められます。ここで注目を集めている領域として、ゲームプレイのさまざまな側面を強化することを目的とした、低レイテンシーの分散型アーキテクチャの利用が挙げられます。例としてプレイヤーマッチング、リーダーボード、ライブチャット、ライブビデオなどのサービスがあります。 

これらのサービスは有望ですが、必要なコンピューティングリソースが得てして地理的に最適な場所に配置されておらず、真の低レイテンシー体験が実現されないことが成功を妨げる要因の 1 つになっています。  

シームレスなゲーム体験の提供

Akamai Cloud 上で稼働する当社のクラウド・コンピューティング・サービスは、ゲーム体験を向上させるためのプラットフォームとサービスを開発者に提供します。当社の超分散型のクラウドプラットフォームは、シームレスなゲーム体験に不可欠な低レイテンシーのマイクロサービスを提供するにあたって有利な立場にあります。

また、当社のクラウド・コンピューティング・サービスはオープンソースのツールを活用しているため、開発者はマイクロサービスの構築、提供、管理を迅速かつ効率的に行うことができます。このオープンソースのツールのおかげで、専用のスキルを習得する必要はなく、開発者は必要に応じて素早く簡単に容量を増やすことができます。そしてゲーマーはリアルタイムで応答性の高いゲーム体験を楽しむために必要なリソースにアクセスできるようになります。

見通しの立たない価格設定を排除

しかし気になるのは、複数の分散型サービスの作成、導入、管理にかかるコストです。 残念ながらゲーム開発者は、クラウドプロバイダーが提示する価格設定が高いレベルで不確実であることに慣れてしまっています。これは、予測不能なコストと突然はね上がる請求を管理するだけのリソースを備えていない小規模なゲーム開発者にとっては、特に大きな問題となります。 

透明性の高い価格設定とエグレス（出方向の通信）料金の低減により、Akamai のクラウド・コンピューティング・サービスは、使用量が急増しても経費の心配をする必要がなく、全体的に予測や管理がしやすいコスト体系を実現します。さらに Akamai は、使いやすい開発者向けのツールと受賞歴のあるサポートを備えているため、開発スタッフの採用やトレーニングなどについても大きなコストメリットが得られる可能性があります。  

プレイヤー体験の保護

また、ゲーム開発者にとってセキュリティも最優先事項です。ハッカーなどの脅威アクターによってマイクロサービスを通じてのゲーム体験の完全性が損なわれる可能性があるためです。当社のクラウド・コンピューティング・サービスは Akamai Cloud で稼働しており、DDoS 攻撃、アカウント乗っ取り、マルウェアなどのセキュリティ脅威から保護する包括的なセキュリティソリューションを提供しています。 

実際、Akamai は「Gartner® 2022 Magic QuadrantTM for Cloud Web Application and API Protection」レポートでリーダーに選ばれました。

革新的なゲーム体験のためのツールの提供

ゲーム機、PC 用ゲーム、モバイルデバイス、VR など、ますます競争の激化する市場で差別化を図るために、ゲーム開発者は改革を進める必要があります。このイノベーションには、プレイヤーマッチング、リーダーボード、ライブチャットやライブビデオなど、低レイテンシーのマイクロサービスの提供も含まれます。 

Akamai のクラウド・コンピューティング・サービスは、開発者に包括的なツールとサービスを提供し、魅力的で可用性が高く、低レイテンシーのゲーム体験を実現できます。価格の透明性や安価なエグレス料金、そして包括的なセキュリティソリューションを兼ね備えており、あらゆる規模のゲーム開発者にとって理想的なアプローチです。 

詳細はこちら

Akamai による Akamai Cloud の公式発表について、また、Akamai Cloud 上で稼働する Akamai のクラウド・コンピューティング・サービスの詳細をご確認ください。

ご不明な点はございませんか？

エキスパートに相談する
