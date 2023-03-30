低レイテンシーのマイクロサービスによるゲーマー体験の改善

ゲームがリアルタイムに応答することに対する期待は、これまでになく高まっています。この状況下で、開発者にはあらゆる機会を活かしてプレイヤー体験を改善することが求められます。ここで注目を集めている領域として、ゲームプレイのさまざまな側面を強化することを目的とした、低レイテンシーの分散型アーキテクチャの利用が挙げられます。例としてプレイヤーマッチング、リーダーボード、ライブチャット、ライブビデオなどのサービスがあります。

これらのサービスは有望ですが、必要なコンピューティングリソースが得てして地理的に最適な場所に配置されておらず、真の低レイテンシー体験が実現されないことが成功を妨げる要因の 1 つになっています。