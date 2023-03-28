X
分散クラウドがストリーミングに最適である理由

Shane Keats

執筆者

Shane Keats

March 28, 2023

Shane Keats

執筆者

Shane Keats

Shane Keats has worked in the media industry for more than 30 years. He currently serves as Global Director of Industry Marketing for Media and Entertainment, as well as leading the Customer Advocacy team at Akamai. 

現代のメディアエンタープライズは、世界中のあらゆる場所で、いつでも望むときに、視聴者に最高のストリーミング体験を提供する必要があります。

21 世紀のコンテンツストリーミングは、気弱な人には向いていません。現代のメディアエンタープライズは、世界中のあらゆる場所で、いつでも望むときに、視聴者に最高のストリーミング体験を提供する必要があります。 

そこで、Akamai の超分散型のエッジおよびクラウドプラットフォームである Akamai Connected Cloud 上で実行される Akamai の クラウドコンピューティング サービスが、メディア企業を支援します。

Akamai を活用することで、大量の動画ファイルの保存と処理、視聴者の需要の急増に対応するためのスケーリング、透明性の高い価格設定とエグレス（出方向の通信）コストの削減によるクラウドの投資利益の最大化を実現できます。これが、Akamai がすでに 10 社の最大手ストリーミングサービスから信頼を得ている理由です。

すべてのストリーム

Akamai のクラウドコンピューティング・サービスを利用すると、エンドユーザーの近くにワークロードやアプリケーションを構築して展開し、レイテンシーを低減し、パフォーマンスを向上させることができます。しかも、ベンダーロックインはありません。Akamai のオープンアーキテクチャにより、好みのパートナーと連携し、開発者の望むツールを使用してアプリケーションを構築し、サードパーティーアプリケーションを使用してサービスに付加価値の高い機能を追加できます。

あらゆる場所で

Akamai はすでに、世界中の 計 4,100 以上のロケーションで、 世界で最も分散されたネットワーク構築しています。 今年は、たくさんのコア・クラウドコンピューティング POP（Point of Presence）を追加する予定です。これらの「コア」POP により、エンドユーザーの近くで Akamai の一連のサービスを利用できるようになります。また、最も重要なサービスの一部をさらに近くに移動させる 50 以上の新しい「分散型」POP も発表しました。このアーキテクチャは、従来のクラウドプロバイダーが現時点で十分にサービスを提供していないリーチ困難な場所で、視聴者により良いサービスを提供できるように支援するという、さらなるメリットをもたらします。

また、Akamai のクラウドコンピューティング・サービスは、超分散型のエッジおよびクラウドプラットフォームである Akamai Connected Cloud 上で実行されるため、ワークロードとアプリケーションは世界中のどこでも常にユーザーとそのデバイスからのホップ数が最小になります。

要点

さらに、Akamai は果敢な 新しいクラウド価格体系 を導入しました。これにより、Akamai ネットワークの効果を活用しながら、CDN 型の経済をクラウドデータ転送にもたらすことで、エグレスコストを削減できます。 

Akamai のクラウドコンピューティング・サービスはお客様のニーズに基づいて構築されています。これらのサービスは、クラウドコンピューティング、セキュリティ、コンテンツデリバリーのための超分散型プラットフォームを使用し、根本的に一線を画すアプローチを取っています。 このアプローチにより、より優れた可用性、信頼性、耐障害性をお客様にもたらします。

詳細はこちら

お客様と同様の企業がクラウドの目標を達成する上で Akamai のクラウドコンピューティング・サービスがどのように役立っているかについては、弊社の クラウドコンピューティングに関する Web ページ をご覧ください。

ご不明な点はございませんか？

専門家に相談する
