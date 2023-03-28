分散クラウドがストリーミングに最適である理由

21 世紀のコンテンツストリーミングは、気弱な人には向いていません。現代のメディアエンタープライズは、世界中のあらゆる場所で、いつでも望むときに、視聴者に最高のストリーミング体験を提供する必要があります。

そこで、Akamai の超分散型のエッジおよびクラウドプラットフォームである Akamai Connected Cloud 上で実行される Akamai の クラウドコンピューティング サービスが、メディア企業を支援します。

Akamai を活用することで、大量の動画ファイルの保存と処理、視聴者の需要の急増に対応するためのスケーリング、透明性の高い価格設定とエグレス（出方向の通信）コストの削減によるクラウドの投資利益の最大化を実現できます。これが、Akamai がすでに 10 社の最大手ストリーミングサービスから信頼を得ている理由です。