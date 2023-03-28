分散クラウドがストリーミングに最適である理由
21 世紀のコンテンツストリーミングは、気弱な人には向いていません。現代のメディアエンタープライズは、世界中のあらゆる場所で、いつでも望むときに、視聴者に最高のストリーミング体験を提供する必要があります。
そこで、Akamai の超分散型のエッジおよびクラウドプラットフォームである Akamai Connected Cloud 上で実行される Akamai の クラウドコンピューティング サービスが、メディア企業を支援します。
Akamai を活用することで、大量の動画ファイルの保存と処理、視聴者の需要の急増に対応するためのスケーリング、透明性の高い価格設定とエグレス（出方向の通信）コストの削減によるクラウドの投資利益の最大化を実現できます。これが、Akamai がすでに 10 社の最大手ストリーミングサービスから信頼を得ている理由です。
すべてのストリーム
Akamai のクラウドコンピューティング・サービスを利用すると、エンドユーザーの近くにワークロードやアプリケーションを構築して展開し、レイテンシーを低減し、パフォーマンスを向上させることができます。しかも、ベンダーロックインはありません。Akamai のオープンアーキテクチャにより、好みのパートナーと連携し、開発者の望むツールを使用してアプリケーションを構築し、サードパーティーアプリケーションを使用してサービスに付加価値の高い機能を追加できます。
あらゆる場所で
Akamai はすでに、世界中の 計 4,100 以上のロケーションで、 世界で最も分散されたネットワーク構築しています。 今年は、たくさんのコア・クラウドコンピューティング POP（Point of Presence）を追加する予定です。これらの「コア」POP により、エンドユーザーの近くで Akamai の一連のサービスを利用できるようになります。また、最も重要なサービスの一部をさらに近くに移動させる 50 以上の新しい「分散型」POP も発表しました。このアーキテクチャは、従来のクラウドプロバイダーが現時点で十分にサービスを提供していないリーチ困難な場所で、視聴者により良いサービスを提供できるように支援するという、さらなるメリットをもたらします。
また、Akamai のクラウドコンピューティング・サービスは、超分散型のエッジおよびクラウドプラットフォームである Akamai Connected Cloud 上で実行されるため、ワークロードとアプリケーションは世界中のどこでも常にユーザーとそのデバイスからのホップ数が最小になります。
要点
さらに、Akamai は果敢な 新しいクラウド価格体系 を導入しました。これにより、Akamai ネットワークの効果を活用しながら、CDN 型の経済をクラウドデータ転送にもたらすことで、エグレスコストを削減できます。
Akamai のクラウドコンピューティング・サービスはお客様のニーズに基づいて構築されています。これらのサービスは、クラウドコンピューティング、セキュリティ、コンテンツデリバリーのための超分散型プラットフォームを使用し、根本的に一線を画すアプローチを取っています。 このアプローチにより、より優れた可用性、信頼性、耐障害性をお客様にもたらします。
詳細はこちら
