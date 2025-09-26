Akamai、新たなグローバル・パートナー・プログラム「Akamai Partner Connect」を導入

オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業「Akamai Technologies（NASDAQ：AKAM）」は、Akamai Partner Connect を発表しました。これまでのパートナー構造から単一のフレームワークに置き換わり、統合型のグローバルプログラムとして、リセール、ディストリビューション、テクニカル・ソリューション・イネーブルメント、サービスの提供、および委託をサポートします。このプログラムでは、戦略的なサービス、地域に特化した階層化、ツールとサポートを効率的に活用できるように強化されたインセンティブ制度が導入されます。

新しいフレームワークは、複数の市場参入ルートを単一のプラットフォームに統合し、複雑さを軽減し、地域によって異なる可能性があるパートナー・エンゲージメント・モデルを合理化するように設計されています。

「パートナーの皆さまから、エンゲージメントをもっとシンプルにしてほしい、インセンティブを分かりやすくしてほしい、そしてローカルレベルでさらに柔軟な対応を行ってほしいという要望をいただいていました」と Akamai の Global Sales and Services 担当 Executive Vice President の Paul Joseph は述べています。「こうしたフィードバックを Akamai Partner Connect が実現します。各ビジネスに最適な形でさまざまなパートナーのニーズに対応し、戦略的なソリューションに応じて報酬を調整し、パートナーがビジネスを展開する地域のチームが、パートナーのビジネスをより細かく管理できるようになります。」

Akamai Partner Connect では、初めてすべてのタイプのパートナーを単一のグローバルプログラムに統合しました。また、市場固有の条件をより適切に反映するために、認定条件も分散化されています。パートナーからのフィードバックを踏まえて実施する今回の移行により、よりシンプルで柔軟性に優れたサポート体制を構築します。

Akamai Partner Connect の主な利点は次のとおりです。

合理化された単一のプログラム ：エンゲージメント、成長、スケーリングを容易に達成することを目的として構築された、リセラー、ディストリビューター、サービスプロバイダー、テクノロジー・サービス・ディストリビューター（TSD）、および委託パートナー向けに合理化されたプログラムです

：エンゲージメント、成長、スケーリングを容易に達成することを目的として構築された、リセラー、ディストリビューター、サービスプロバイダー、テクノロジー・サービス・ディストリビューター（TSD）、および委託パートナー向けに合理化されたプログラムです 地域の特性に合わせた階層化 ：市場の成熟度を反映し、地域レベルでパートナーのパフォーマンスを向上させます

：市場の成熟度を反映し、地域レベルでパートナーのパフォーマンスを向上させます 戦略的なソリューション分野に応じたインセンティブ ：顧客の成果と成長を促進するために取り組んだパー

：顧客の成果と成長を促進するために取り組んだパー 堅牢なイネーブルメントとサポート：パートナーの成功を支援する統合トレーニング、テクニカルリソース、および導入ツールを用意しています

この新しいプログラムでは、クラウドに重点的に取り組むパートナーに、より多くのアプローチ方法を提供します。既存のクラウド・サービス・パートナーは専用契約を通じて引き続きサポートを受けられますが、リセラーには今後も購入量に応じた割引が適用されます。また、独立系ソフトウェアベンダー（ISV）がクラウドパートナー戦略を展開していくことに伴い、ISV も Akamai Partner のエコシステムに加わることができるようになります。

Akamai パートナーの声

「新しい Akamai パートナープログラムは、予測しやすくなった金銭的報酬のフレームワークや、成長と将来の成功への明確な道筋を提供するなど、Infinigate とパートナーにさまざまなメリットをもたらしてくれます。Infinigate では、新たなパートナーの採用、チャネル主導のパイプラインの構築、収益の増加など、Akamai との関係強化による成果をすでに確認しています。このプログラムの導入により、販売機会が大きく増加し、流通と当社のパートナーを通じた成長促進に対する Akamai の取り組みが強化されています。」— Infinigate UK （イギリス）、UK Managing Director、Justin Griffiths 氏

「新しい Akamai Partner Connect プログラムの一環として、『Ask An Expert』というイニシアチブが、お客様へのサービスの提供方法に変革をもたらしました。Akamai の専門家に直接問い合わせることができるため、迅速な解決、価値あるガイダンス、スムーズな体験をお客様に提供できます。標準的なサポートと複雑なニーズの間のギャップを埋めてくれたのです。戦略的な Akamai パートナーである当社にとって、価値を提供し、お客様からの信頼を高め、Akamai とのコラボレーション効果を高める上で、このプログラムは重要な柱となっています。」— ITway NESS.Cloud（イスラエル）、CEO、David Bismuth 氏

「Akamai の新しいパートナープログラムは、急速に進化する IT チャネルに対応するニーズに完璧に応えていると確信しています。リセラーは、新しいプログラムによって提供される、シンプルで柔軟性の高い新サービスを歓迎するだけでなく、Akamai とのパートナーシップの魅力を高める一連の経済的なインセンティブを活用することもできるでしょう。」— ICOS （ドイツ）、サイバーセキュリティ担当 Director、Michele Bondi 氏

「Akamai Partner Connect の最も素晴らしい点は、その柔軟性です。中南米地域では同じ取引でも他のパートナーと連携することがありますが、そのような実際の業務が反映されます。他のパートナーとの連携も認識されてサポートを受けられるので、安心してお客様の成功支援に注力できるようになります。さらに、『Ask An Expert』などの機能により、複雑な質問にも数時間で回答できるため、お客様が解決策を迅速に把握し、解決の障壁になるものを減らすことができるのです。Apukay にとっては、柔軟性とスピードのコンビネーションが大きな効果をもたらし、プログラムが拡大するにつれてさらなる可能性も期待できると考えています。」— Apukay （ペルー）、Global Operations Director、Agustin Chivilo 氏

Akamai Partner Connect は 2025 年第 3 四半期にグローバルに展開する予定です。詳細についてはこちらのブログ（英文）をご覧ください。