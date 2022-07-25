Akamai Guardicore Segmentationの国内販売を開始 パートナーとの戦略的提携により日本独自の付加価値を提供

アカマイ・テクノロジーズ合同会社（本社：東京都中央区、職務執行者社長：日隈寛和、以下「アカマイ」）は、昨年買収したGuardicore社が提供するマイクロセグメンテーションソリューション「Akamai Guardicore Segmentation」について、国内での提供を開始したことを発表しました。

Akamai Guardicore Segmentation （旧称：Guarcicore Centra Security Platform）は、既に海外では数百社の企業に採用されています。このソリューションにより、ハイブリッド、マルチクラウドに分散する組織のアプリケーションへのアクセス制御を、場所に制限されずに実装することが可能になります。昨今、深刻化する侵入型ランサムウェア攻撃に対する有効な対策としてだけでなく、内部通信の可視化や環境分離によるコンプライアンス対応など、今日のエンタープライズセキュリティが求める要件を満たすソリューションとして業界でも高い評価を獲得しています。今年3月に発表された Forrester社のレポート においては、圧倒的なリーダーとして評価されました。

国内の販売においては、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（以下「CTC」）と株式会社ラック（以下「ラック」）の2社との戦略的提携で国内販売を本格化いたします。



Guardicore の共同創設者兼 Vice Presidentで、現在 Akamai でRegional Sales Director を務める、Dror Sal’ee は次のように述べています。「現在世界中の多くの組織で導入が進んでいる強力なソリューションを、日本で販売開始できたことを大変喜ばしく思っています。私たちの使命は、ネットワークの内部の可視性と保護を強めて企業の重要な資産を保護しながら、ランサムウェアなどによるセキュリティ侵害から企業を守ることです。お客様は、複数のクラウド環境に横断的に展開される企業のアクセス制御ポリシーを、単一のコンソールから管理することで、効率よく包括的にリスクを軽減することができます」