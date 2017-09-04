アカマイ、ガートナー社の「Magic Quadrant For Web Application Firewalls」でリーダーに位置づけ

世界最大、かつ最も信頼性の高いクラウド･デリバリー・プラットフォームを有するアカマイ・テクノロジーズ・インク（NASDAQ：AKAM、以下アカマイ）は、ガートナー・インク（以下ガートナー）の2017 年度「Magic Quadrant for Web Application Firewalls」(※1)において「リーダー」クアドラントに 位置づけられたと発表しました。

アカマイ の ウェブセキュリティ 部門バイスプレジデント の Josh Shaul は次のように述べています。「アカマイはインターネットのパイオニアとして、クラウド・ファーストの戦略を長期にわたり支持してきました。また、その理想を追求することで、世界最大、かつ最も信頼性の高いクラウド・セキュリティ・ソリューション・プロバイダーへと成長してきました。当社の革新的なセキュリティ・ソリューションの価値は、金融サービス、商取引、医療やその他業界の何千ものお客様に広く認められています。ガートナーがアカマイを Magic Quadrant のリーダーに位置付けたのは、当社のアプローチが強力であることのさらなる証しだと確信しています。クラウドベースのセキュリティ・ソリューションを重視するアカマイの取り組みが、デジタルアプリケーションを現在から将来にわたって保護しようとする現代の企業の方向性と一致しており、それがリーダーとしての評価につながったと考えています」。

アカマイ は、クラウド・セキュリティ・ソリューションを通じて、DDoS 攻撃およびデジタルアプリケーション保護機能を提供しています。このソリューションは、Web に対する最大規模、かつ最も高度な攻撃からの保護を目的としています。実際にインターネット上で特に人気が高く収益性に優れ、かつビジネス上極めて重要なウェブサイトやインターネットに接続されたアプリケーションを、ダウンタイムや改ざん、データ盗難などのリスクから守っています。さらに圧倒的なスケールで展開される アカマイのプラットフォームが収集・処理した膨大な量の脅威情報を基に、日々防御能力を強化しています。主力製品であるウェブ・アプリケーション・ファイアウォール・ソリューション （WAF）Kona Site Defenderは、カスタマイズ性と拡張性に優れており、ウェブ・アプリケーション攻撃や DDoS 攻撃からウェブ資産やモバイル資産を保護します。最新製品であるWeb Application Protectorは、設定とメンテナンスが簡単な自動管理型の WAF であり、特に IT チームやセキュリティチームのリソースが限られた組織に最適です。また、アカマイでは、市場をリードするボット管理ソリューションも提供しており、不正ログインやスクレイピングなど悪意のあるボット対策に利用されています。

ガートナーの免責条項

ガートナーは、ガートナー・リサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようテクノロジの利用者に助言するものではありません。ガートナー・リサーチの発行物は、ガートナー・リサーチの見解を表したものであり、事実の記述と、解釈されるものではありません。ガートナーは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の保証を行うものではありません。

(※1) ガートナー社「Magic Quadrant for Web Application Firewalls」(Jeremy D’Hoinne、Adam Hils、Claudio Neiva、2017年8月7日)

