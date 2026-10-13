Sport Networkは、イタリアのスポーツメディアおよび広告業界の大手企業です。18のWebサイト、モバイルアプリ、テレビ、ラジオ、およびイベントで、Corriere dello SportやTuttosportといったおなじみのブランドを運営しています。オーディエンスがオンラインにシフトし、トラフィックソースが変化しているなか、同社には、より高速にコンテンツを配信し、攻撃を回避し、データ規制に準拠し、運用を最適化することが求められています。さらに、そのすべてを少数精鋭のITチームで実現しなければなりません。Sport Networkは、パフォーマンス、保護、可観測性を提供するワンストップ・ソリューション・プロバイダーとしてAkamaiを選び、高速で安全な、知見に基づくスポーツコンテンツを世界中のデジタルオーディエンスに配信しています。
「Akamaiは、パフォーマンス、保護、可観測性など、弊社に必要なものすべてを1社で提供する、信頼できるパートナーです。Akamaiのソリューションにより、管理ツールを削減し、意思決定を迅速化し、ビジネスの基盤をより強固にすることができます」—Paolo Potitò氏、Sport Network、Head of Digital Content
グローバルなファン層に高速で安全なコンテンツを提供する
デジタルの方向転換：変化するメディア環境における課題
Sport Networkは、新たなオーディエンスを呼び込むためにコンテンツを多様化しながら、ページビューと広告収入の持続的なバランスを追求することで、デジタルへの移行を加速させています。最大の課題の1つは、ロイヤルティとエンゲージメントを向上させる付加価値サービスを提供し、訪問者を有料加入者に変えることです。
同時に、トラフィックパターンも劇的に変化しました。今や、ダイレクトチャネルからではなく、Google Discoverやソーシャルメディアのフィードなどの流入元から、毎月1,000万以上のユニークビジターがサイトを訪問しています。このアルゴリズム主導のエコシステムで関連性を維持するためには、Sport Networkはページの読み込み速度をアップさせ、魅力的なコンテンツを提供し、堅牢なインフラを構築する必要があります。
しかし、それだけではありません。同社の確立されたデジタルブランドは、豊富なトラフィックを生み出し、それにはデータが伴います。このデータは、プライバシー規制に沿って収集され、技術に精通しないステークホルダーが編集上の判断やビジネス上の意思決定に日常的に利用できるようにしなければなりません。
結論としては、Sport Networkは、スピード、知見、そして保護を必要としていたのです。それも、大規模に。
スポーツのスピードに合わせたコンテンツ：Image & Video Manager
スポーツファンにリアルタイムで楽しんでもらうには、画像の高速な読み込みが不可欠です。Sport Networkは、Akamai Image & Video Managerを使用することで、バックエンドのインフラに依存することなく画像を自動的に最適化し、サイズ変更に対応しています。また、これによりホームページの配信速度が35% 向上しました。読み込み時間を短縮すると、サイト訪問者の体験が向上し、Google Core Web VitalsなどのSEO指標が改善され、デバイス間でよりシームレスなユーザー体験が実現します。
舞台裏でスポーツを守る：App & API Protector
それほど攻撃者の標的となっているわけではありませんが、Sport Networkは悪性トラフィックを引き付ける注目度の高いスポーツサイトを運営しています。Akamai App & API Protectorは、検索エンジンクローラーなどの正規ユーザーに影響を与えることなく、ボット、DDoS攻撃、悪用に対抗し、企業のWebサイト、アプリ、およびAPIを保護します。その結果、Sport Networkは、重要なキャンペーンの最中でもブランドの整合性と顧客からの信頼を維持しています。
こうした保護が、2003年にTuttosportによって創設され、今や欧州サッカー界で最も権威ある賞の1つとなったゴールデンボーイ賞をサポートするために極めて重要であることを示したエピソードがあります。自動化されたボットがゴールデンボーイ賞の投票システムを操作しようとしたとき、Akamaiは本物のファンに影響を与えることなく、不正な活動をブロックしたのです。さらに、Akamaiはデジタルプラットフォームを標的とした高度なレイヤー7 DDoS攻撃からSport Networkを保護したため、ファンはコンテンツに中断なくアクセスできました。
フィールド全体をリアルタイムで把握する：TrafficPeak
また、Sport Networkは、ログアクセスをシンプル化し、トラフィックとフロントエンドのパフォーマンスを相関させ、収益を損なう前にリアルタイムでエラーを明らかにするソリューションを必要としていました。TrafficPeakを使用すると、デジタルプロパティ全体のパフォーマンスとふるまいを監視し、Google Discoverやソーシャルフィードなどの流入元からの変化の速いトラフィックに対応できます。
カスタムダッシュボードでは、ページビュー、エッジアクティビティ、およびエラーをリアルタイムで確認できるため、迅速なトラブルシューティングが可能になり、よりスマートで迅速な編集の判断が可能になります。長期的なログアクセスとエッジでの出来事を可視化することで、Sport Networkは広告ユニットが機能していないときにそれを特定し、SEOの取り組みの効果を追跡し、どのコンテンツを売りにするかについてより多くの情報に基づいた意思決定を行えるようになりました。「TrafficPeakを通じて、最も関連性の高い広告をスポーツファンに表示するための知見を得ることができます。簡単に言えば、迅速に行動し、業界大手の他社と競争できるようになるということです」と、Sport NetworkのAI、データ、およびSEO担当ManagerのAndrea Barbieri氏は説明します。
TrafficPeakが提供する必要性の非常に高い可視性は、パフォーマンスを向上させるための具体的な行動を取ろうとしているSport Networkの指針にもなっています。「Akamaiのおかげで、Googleや他のソーシャルサイトの検索結果でコンテンツが上位に表示されるために必要なパフォーマンスを獲得できました」と同氏は続けます。
エキスパートからの指導を元に、アジリティを追求
Sport Networkの少数精鋭のITチームは、AkamaiのProfessional Servicesのエキスパートから、設定とパフォーマンスの最適化に関するプロアクティブなガイダンスを得ています。協力的なパートナーシップにより、迅速な実装、継続的な微調整、トラブルシューティングにかかる時間の短縮が実現します。これらはすべて、内部リソースの過剰な拡張を回避するために不可欠なことです。
今後の展望：クラウドへの進化
パフォーマンス、保護、および可観測性を確保したSport Networkは現在、デジタルトランスフォーメーションの次のステップとしてAkamai Cloudを検討しています。同社は、Akamaiの分散型クラウドプラットフォームとクラウドコンピューティングサービスを評価しています。「Akamaiは単なるプロバイダーではなく、戦略的パートナーです。継続的なサポートに、リアルタイムの監視とAIベースのセキュリティを組み合わせることで、進化し続けるメディア環境でもアジリティを維持できています」と、Sport NetworkのHead of InfrastructureのFilippo Di Leva氏は結論付けています。
Sport Networkについて
Sport Networkは、ローマを拠点に1999年に設立されたイタリアの広告代理店であり、スポーツの世界に精通しています。同社は、競争力と相乗効果を武器に市場に参入しました。その出版物の編集力のおかげで、イタリア全土に点在する歴史あるイタリアの出版社や最先端の印刷センターを所有する大規模な産業企業として不可欠な地位を確立しました。また、観光分野でも、非常に強力で、シャープな存在感を示しています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。