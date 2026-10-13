Popken Fashion Group

Henning Rogge氏は、Popkenで17年以上にわたって同社のデジタル戦略の進化を指揮してきました。Head of Online Shop Development & Project Managementとして、Popkenの広範なオンラインプレゼンスの開発と運用を監督しています。小売企業の実店舗の売上は安定していますが、同社のオンラインビジネスは成長を続けており、市場や国別のEコマースサイトを通じてリーチを拡大しています。「プラスサイズファッションを扱うグローバルな小売のリーダー企業になるという戦略を掲げている当社にとって、オンラインショップは最も重要なチャネルです」とRogge氏は説明します。

オンラインショップがあるおかげで、世界中の買い物客は最高のプラスサイズブランドに簡単にアクセスして購入することができます。同氏の少数精鋭の開発チームは、Akamaiの専門知識と革新的なソリューションを活用して、優れたショッピング体験を生み出すことに重点を置いています。「この最高水準の戦略により、最大の収益を生み出すチャネルを通じて、世界中のお客様にシームレスで安全な、高パフォーマンスの体験を提供することができるのです」とRogge氏は続けます。