Popken Fashion Groupは、140年以上にわたってプラスサイズファッション業界で信頼されてきた企業です。Ulla Popken、Laurasøn、Studio Untold、HAPPYsize、JP1880といった自社ブランドを通じて、一人一人の体型に合ったサイズの衣類を世界中の顧客に提供しています。マルチチャネルの小売企業として、Popkenは30を超える国々に事業を展開し、オンラインストア、実店舗、カタログの他、AmazonやZalandoなどの主要なマーケットプレイスで強い存在感を放っています。この国際的なファッション企業は、成長するオンラインビジネスを支援するためにAkamaiと約10年にわたって提携し、スムーズな運用、堅牢なセキュリティ、フリクションレスな顧客体験を世界中で提供してきました。
「Popken Fashion Groupは長年にわたりオンラインビジネスの成長を支援してきましたが、Akamaiはパフォーマンスとセキュリティを継続的に次のレベルに引き上げるために必要なソリューションを提供しており、これが最高のオンラインショッピング体験を実現しています」—Henning Rogge氏、Popken Fashion Group、Head of Online Shop Development & Project Management
世界中でプラスサイズファッションを再定義
国境を越えたシームレスなショッピング体験を提供
Henning Rogge氏は、Popkenで17年以上にわたって同社のデジタル戦略の進化を指揮してきました。Head of Online Shop Development & Project Managementとして、Popkenの広範なオンラインプレゼンスの開発と運用を監督しています。小売企業の実店舗の売上は安定していますが、同社のオンラインビジネスは成長を続けており、市場や国別のEコマースサイトを通じてリーチを拡大しています。「プラスサイズファッションを扱うグローバルな小売のリーダー企業になるという戦略を掲げている当社にとって、オンラインショップは最も重要なチャネルです」とRogge氏は説明します。
オンラインショップがあるおかげで、世界中の買い物客は最高のプラスサイズブランドに簡単にアクセスして購入することができます。同氏の少数精鋭の開発チームは、Akamaiの専門知識と革新的なソリューションを活用して、優れたショッピング体験を生み出すことに重点を置いています。「この最高水準の戦略により、最大の収益を生み出すチャネルを通じて、世界中のお客様にシームレスで安全な、高パフォーマンスの体験を提供することができるのです」とRogge氏は続けます。
サイバー脅威への対抗力を強化
2016年、PopkenはAkamaiとの提携を開始し、サービス妨害（DoS）攻撃から防御するための対策を講じました。その時点で、Popkenのホスティングプロバイダーは小売企業のオンラインショップをオンプレミスで管理していましたが、従来のファイアウォールでは、拡大するサイバー脅威に十分に対応できていませんでした。Akamaiのコンテンツ・デリバリー・サービスとApp & API Protectorは、世界水準の保護を実現し、中断のないサービスを確実にします。
PopkenがMicrosoft Azure Cloud上のSAP CommerceとレスポンシブWebデザインに移行したとき、Akamaiの保護を適用するのに必要な操作はたった2回のクリックだけでした。「当社にとって、Akamaiに代わるものはありません」と同氏は強調し、Akamaiのセキュリティ対策のシンプルさと有効性を強く説明しました。
実際の買い物客のためにボットトラフィックを緩和
Akamaiのエキスパートが開催するワークショップとセキュリティ監査は、長年にわたり、Popkenが新たなサイバーセキュリティの課題に先手を打てるよう、支援してきました。その一例として、小売企業がボットトラフィックの増加に対応する方法が挙げられます。
正当な買い物客と不要なボットトラフィックを区別するために、PopkenはAkamaiを採用しました。それまでは、人間以外のインタラクションにより、大量のトラフィックが歪められ、Popkenのプラットフォームに負荷がかり、ショッピング体験が妨げられていました。Akamaiの支援により、同社はボットアクティビティを特定して緩和し、実際の顧客の帯域幅を解放し、プラットフォームをより適切に拡張できました。「Akamaiは、ある期間における攻撃トラフィックの71% をボットが占めていたことを明らかにしてくれました」とRogge氏は説明します。
同氏が述べたとおり、Popkenは、ボットやAIが普及しても顧客データの安全性を確保し、オンラインショッピング体験をフリクションレスにすることに取り組んでいます。「Akamaiのグローバルな可視性により、3か月で2億1,700万件を超えるボットリクエストを検知して対応することができました。この比類のないビューとAkamaiのテクノロジーおよびサービスを組み合わせることで、Eコマースの最先端に立ち続け、競合他社の一歩先を行くことができるのです」
最大のコンバージョンを獲得するためのパフォーマンスの最適化
これらのサイバーセキュリティの問題に対処するだけでなく、PopkenはAkamaiのソリューションを活用してサイトパフォーマンスの向上を実現しました。高品質の映像をオンラインで即時配信することが不可欠であることを認識しているため、Popkenは、Akamai Image & Video Managerを採用し、画像最適化プロセスを合理化しました。
以前は、Popkenの社内チームが画像変換を手動で処理していました。現在では、Akamaiが、買い物客のデバイスと接続性に基づき、製品写真を自動的に最適な品質とフォーマットに変換しています。「当社のチームは、高品質の製品写真のキャプチャとアップロードに力を入れています。それ以外はAkamaiのソリューションが解決してくれるのですから」とRogge氏は述べています。
加えて、AkamaiのCDNの高度なキャッシングオプションにより、トラフィックの急増時でもページを瞬時にロードできます。「コンバージョンの最適化には、パフォーマンスが重要です。Akamaiを活用することで、当社のサイトは常に利用可能な状態を維持しており、トラフィック量に関係なくページが瞬時にロードされます」と、同氏は述べています。
将来に備えたソリューションで成長を合理化
Popkenは、プラスサイズファッション業界のグローバルリーダーになるという使命に継続的に取り組んでおり、変化するEコマースの課題にAkamaiを活用して対応しています。そのため、Akamaiの概念実証アプローチにより、Popkenは新しいソリューションをテストおよび導入することが容易になり、オンラインプラットフォームの安全性とスケーラビリティを確保しています。「Akamaiは、当社の増大するニーズに合わせた進化を容易にし、顧客への最高の体験の提供を確実にしています」とRogge氏は述べています。
最近、同社は顧客データを保護し、PCI DSS基準へのコンプライアンスを強化するため、Akamai Client-Side Protection & Complianceをテストしました。「このAkamaiソリューションにより、自社のチェックアウトページにおけるデータ窃取やJavaScriptの脅威から顧客を保護することができます。ただ、これは、Akamaiがどのようにして当社の買い物客全体のオンライン体験を最適化し、当社の野心的なグローバルプランを実現するのかを示す一例に過ぎません」と、同氏は結論付けました。
Popken Fashion Groupについて
Popken Fashion Groupは、一人一人の体型に合ったサイズのファッションを専門とした、国際的に事業を展開している家族経営のファッション企業です。5つの自社ブランドとして、Ulla Popken、Laurasøn、Studio Untold、HAPPYsize、JP1880を展開しており、そのコレクションは、約200か所の店舗および2,000人の従業員を抱えるオンラインショップを通じて、30か国以上で販売されています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。