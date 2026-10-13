Yatra Online, Incは、Yatra Online Pvt. Ltd.,の親会社です。インドのグルグラムに本社を構え、インドを代表する法人旅行サービスプロバイダーとして700社を超える法人顧客にサービスを提供しています。また、個人旅行サービスも提供し、「旅行者を幸福にする」をモットーに活動しています。同社のWebサイト（www.yatra.com）、モバイルアプリ、およびその他のプラットフォームを通じて、観光またはビジネス目的の旅行者は、さまざまなサービス（国内線／国際線の航空券、ホテル、ホームステイ、パック旅行、バス、鉄道、アクティビティ、およびその他の付随サービスなど）を検索、調査、料金比較、予約できます。



同社の顧客は、インドのすべての主要国内線／国際線を検索および予約できます。また、インド国内の1,300以上の都市や町にある101,000件超のホテルの中から、さらには世界中にある1,000,000件超のホテルの中から宿泊先を予約できます。旅行のための「ワンストップショップ」として、1,000以上のパック旅行と43,000以上のアクティビティを提供するなど、旅行者のニーズに総合的に対応しています。同社は、インドのオンライン旅行業界だけでなく、インドのeコマース業界の中でも最も認知度の高いブランドの1つとなっています。

大規模かつロイヤルティの高い既存の顧客ベース、包括的なサービス、経験豊富な経営陣、およびマルチチャネル戦略を有する同社は、急成長を遂げるインド旅行市場で成功を収めるための絶好の立場に立っています。