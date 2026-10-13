Editoriale Domusは、1929年に初めて製本版の雑誌を発刊しました。この雑誌は、上質なコンテンツと体験を届け、未来の道しるべになろうとする同社の使命の第一歩となるものでした。長年にわたり、創造性と革新性を追求してきましたが、読者の嗜好の変化に合わせて、建築やデザインだけではなく、交通、旅行、料理も取り上げるようになりました。現在、十数誌ほどの定期刊行物を刊行しており、代表的な自動車関連出版物であるQuattroruote、登山の専門誌であるMeridiani Montagne、社名の由来にもなったデザイン誌のDomus、時を超えて愛されている料理本シリーズであるIl Cucchiaio D'argentoなどの刊行物を手掛けています。製本版の雑誌は何万人もの読者に愛読されており、ほぼ一世紀前と同じように、今なお多くの読者が雑誌売り場で購入しています。

しかし、時代は変わりました。より多くの人がオンラインコンテンツを読むようになり、読者がアクセスするところに広告収入が発生するようになりました。Editoriale Domusは、新世代のカーマニア、アウトドア派、料理愛好家をターゲットに絞り、過去10年間にわたって雑誌のデジタル化を進め、オンライン定期購読サービスを提供し、人を惹きつけるリッチでダイナミックなコンテンツを次々と出してきました。同社のベストセラー雑誌であるQuattroruote誌のデジタル版には、深く踏み込んだ記事、高解像度の写真、インタラクティブなコンテンツ、最新の自動車の魅力的な動画レビューなどが満載されています。読者は記事にコメントを付けたり共有したりできるため、多くのエンゲージメントが生まれています。このコンテンツは、新しい自動車を購入しようとしている消費者だけでなく、カーマニア全般に受けが良く、心ゆくまでサイトを見て回り、新しい自動車に乗ったときのワクワク感を味わうことができます。

そのような読者の気持ちが離れていかないようにするためには、処理が遅れたりタイムアウトが発生したりしないように、リッチコンテンツがスムーズに読み込まれるようにする必要があります。自宅でスポーツカーについて調べているときでも、食事の計画を立てているときも、ページの読み込みに数秒以上かかってしまうなら誰も待ってはくれません。レシピページの読み込みや自動車のレビュー動画のダウンロードに時間がかかれば、サイトから離れていってしまう可能性があります。Editoriale Domusにとっては、速度と応答性が最優先事項なのです。