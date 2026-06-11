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차세대 독자를 위한 고성능 디지털 매거진
Editoriale Domus는 온라인 출판물과 관련된 트래픽이 급증함에 따라 디지털 매출을 늘리고, 비용을 절감하고, 디지털 매거진을 지속적으로 발전시키기 위해 속도와 응답성을 높여야 했습니다. 10여 개의 인쇄 매거진을 발행하면서 독자들의 온라인 콘텐츠 수요 증가에 대응하기 위해 점진적으로 디지털화를 진행해 왔습니다. Editoriale Domus는 웹사이트 성능이 구독자 유치와 광고 매출에 중요하다는 사실을 알고 있었습니다. 따라서 트래픽이 증가하더라도 동적인 고용량 이미지 콘텐츠를 빠르고 원활하게 제공하는 디지털 경험을 지원하기 위해 Akamai를 선택했습니다.
사용자 경험은 인쇄 및 디지털 매거진의 핵심 요소
Editoriale Domus는 1929년에 첫 번째 인쇄 매거진을 발행했는데 프리미엄 콘텐츠와 경험으로 미래의 영감을 불어 넣고자 하는 자산 미션을 이루기 위한 첫걸음이었습니다. 수년간 창의적 활동과 혁신에 힘쓰면서 변화하는 독자의 취향에 지속적으로 대응해 왔으며 주력 분야를 건축, 디자인에서 자동차, 여행, 요리로 확대했습니다. 현재 Editoriale Domus는 주력 자동차 간행물 Quattroruote, 등산을 전문으로 다루는 Meridiani Montagne, 자사 이름이 유래된 디자인 매거진 Domus, 시대를 초월하는 인기 요리책 시리즈 Il Cucchiaio D'argento 등 10여 개의 정기 간행물을 발행하고 있습니다. 인쇄 매거진은 수만 명의 충성도 높은 구독자에게 배달됩니다. 많은 독자들은 거의 100년 전과 같이 여전히 신문 가판대에서 매거진을 구입합니다.
하지만 시대가 바뀌었습니다. 온라인으로 콘텐츠를 읽는 사람들이 증가하고 있으며 광고비 역시 독자들을 따라가고 있습니다. Editore Domus는 차세대 자동차 애호가, 야외 활동족, 집에서 요리를 즐기는 홈쿡족의 요구에 부응하기 위해 지난 10년 동안 디지털 버전의 매거진을 만들어 온라인 구독을 제공하고 독자를 끌어들이기 위해 동적인 고용량 이미지 콘텐츠를 추가했습니다. 이 퍼블리싱 기업의 베스트셀러 매거진인 Quattoruote의 디지털 버전은 심도 있는 기사, 고해상도 사진, 인터랙티브 콘텐츠, 최신 자동차를 재미있게 리뷰한 비디오로 가득합니다. 독자가 기사에 댓글을 달고 기사를 공유하면서 콘텐츠에 대한 몰입도가 높아집니다. 이 디지털 매거진은 새 차를 구매하려는 소비자와 자동차 애호가들에게 인기가 많습니다. 사이트를 마음껏 탐색하며 마치 멋진 신차를 시승한 듯한 경험을 누릴 수 있습니다.
고용량 이미지 콘텐츠를 지연이나 시간 초과 없이 원활하게 로딩하는 것은 독자의 몰입도를 유지하는 데 매우 중요합니다. 사람들은 속도가 빠른 자동차를 검색하든, 집에서 식사를 준비하든, 페이지가 로딩될 때까지 몇 초 이상 기다리지 않습니다. 레시피 페이지를 로딩하거나 자동차 리뷰 비디오를 다운로드하는 데 시간이 오래 걸리면 사용자는 사이트를 이탈할 수 있습니다. Editoriale Domus의 최우선순위는 속도와 응답성입니다.
트래픽이 2 배로 증가할 때 Akamai를 통해 성능 강화
이탈리아가 코로나19의 확산으로 국가적 봉쇄 조치에 들어가자 점진적으로 이루어지던 디지털 전환이 갑자기 가속화되었습니다. 다른 퍼블리싱 기업과 마찬가지로 Editoriale Domus의 웹사이트 트래픽도 급증했으며, 특히 인기 레시피 사이트인 cucchiaio.it의 트래픽이 눈에 띄게 증가했습니다.
식당이 문을 닫자 사람들은 집에서 더 자주 요리를 하게 되었으며 요리를 취미로 삼고 다양한 요리를 시도했습니다. 이탈리아뿐만 아니라 전 세계적으로 모든 부엌은 구운 빵, 신선한 파스타, 홈메이드 디저트 냄새로 가득했습니다. 새로운 요리법을 배우고 싶어하는 홈쿡족들이 Il Cucchiaio D'argento 웹사이트에 몰려들면서 하룻밤 사이에 트래픽이 2배로 증가했습니다.
이는 Editoriale Domus에게 진실의 순간이었습니다. 그러나 Akamai의 오랜 고객인 Editoriale Domus는 자사 웹사이트가 디지털 활동 증가에 대응할 수 있다는 것을 알고 있었으며 높은 웹 사용자 트래픽을 걱정할 필요가 없었습니다.
Editore Domus의 플랫폼 및 서비스 매니저인 지안프랑코 페라치(Gianfranco Ferracci)는 “Akamai 덕분에 인프라를 변경하지 않고도 트래픽 증가를 쉽게 지원할 수 있었습니다. Akamai는 콘텐츠 전송 속도를 높이고 빠르고 쾌적한 경험을 제공하기 때문에 고객을 사이트에 머물게 할 수 있었고 더 많은 광고를 노출하고 매출을 늘릴 수 있습니다.”라고 말합니다.
Akamai는 콘텐츠 전송 속도를 높이고 빠르고 쾌적한 경험을 제공하기 때문에 고객을 사이트에 머물게 할 수 있었고 더 많은 광고를 노출하고 매출을 늘릴 수 있습니다.지안프랑코 페라치, 플랫폼 및 서비스 매니저
페라치는 웹 인프라를 담당하며 웹 인프라로 기업의 디지털 이니셔티브를 지원하는 업무를 맡고 있습니다. 5년 전 페라치가 Editore Domus에 입사했을 때 Editore Domus는 이미 Akamai에 투자한 상태였는데, 페라치는 Akamai 제품 또는 Akamai팀이 기대에 미치지 못한 적은 한 번도 없었다고 말합니다.
“Akamai Dynamic Site Accelerator(DSA)와Image & Video Manager를 도입한 후응답 속도는 항상 놀라울 정도로 빨랐습니다. 지난 몇 년 동안 Akamai를 사용한 주된 이유는 성능과 관리의 편의성 때문입니다.”라고 말합니다.
페라치는 비용 최적화의 측면에서도 다시 한번 Akamai를 선택했습니다. Akamai 팀은 Editoriale Domus와 긴밀하게 협력해 신속하게 솔루션을 찾았습니다. 오리진 이그레스 트래픽이 증가하면서 이그레스 비용이 증가했는데, Akamai는 DSA의 클라우드 퍼스트 기능인 GCP(Google Cloud Platform) Interconnect를 사용해 Editoriale Domus가 이그레스 비용을 즉각적으로 절감할 수 있는 방법을 발견했습니다.
페라치는 “Akamai 팀은 Akamai 콘텐츠 전송 네트워크를 통해 오리진 이그레스 트래픽을 다시 라우팅함으로써 대부분의 웹 트래픽 비용을 절감할 수 있도록 지원했습니다. 덕분에 이그레스 비용이 35% 감소했고 매년 수천 유로를 절감하고 있습니다.”라고 말합니다. 클라우드로 전환하는 기업이 증가하는 가운데 GCP Interconnect는 고객의 클라우드 배포 관리를 지원하는 최신 Akamai 기능 중 하나입니다. Editoriale Domus는 Google Cloud에 직접 연결함으로써 오리진 트래픽의 교환을 보다 효과적으로 제어하고 Akamai로 라우팅해 비용을 절감하는 동시에 성능을 개선했습니다.
Akamai와 함께 디지털 여정을 계속하는 Editoriale Domus
Akamai의 솔루션 덕분에 Editoriale Domus 의 사용자는 트래픽이 증가하더라도 모든 디바이스에서 몰입도 높은 인터랙티브 콘텐츠를 빠르고 원활하게 즐길 수 있게 되었습니다. 즉, 사용자가 점점 정교해지는 디지털 경험을 누리면서 가족의 저녁 식사를 위해 새로운 레시피를 찾고 드림카를 탐색할 수 있습니다.
Akamai는 어떤 상황에서도 독자에게 프리미엄 디지털 경험을 제공할 수 있도록 지원해 우리를 성공의 길로 안내할 것이라고 확신합니다.지안프랑코 페라치, 플랫폼 및 서비스 매니저
Akamai는 Editoriale Domus가 빠른 전송과 비용을 절감하는 새로운 기회를 통해 모든 방면에서 쉽게 발전을 이룰 수 있도록 지원했습니다. 콘텐츠 전송 속도가 빨라지면서 광고 노출 건수와 CPM(Cost per Mille)이 증가했고 이는 Editoriale Domus의 광고 매출 증가로 이어졌습니다. 콘텐츠 퍼블리싱 기업들은 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)를 통해 업데이트를 더 빨리 푸시할 수 있습니다. 이는 매거진이 웹사이트에서 시기적절하고 정확한 정보를 지속적으로 제공하는 데 매우 중요합니다. 또한 시스템 엔지니어는 Akamai 솔루션을 활용해 스테이징 환경을 설정하고 성능을 테스트함으로써 새로운 웹사이트를 쉽게 추가하거나 설정을 변경할 수 있습니다.
Editoriale Domus는 이런 관리 편의성 덕분에 고객에게 우수한 디지털 경험을 제공하고 가장 큰 기회가 있는 분야에 혁신과 투자를 집중할 수 있었습니다.
페라치는 “퍼블리싱 시장에서 경쟁력을 확보하고 성공할 수 있는 가장 좋은 방법은 디지털 전환이기 때문에 어려운 시기에도 계속해서 디지털 전환을 계속 추진하고 있습니다. 우리는 Akamai와 협력해 Quattroruote 프리미엄 구독 상품을 출시하고 최대한 높은 성능을 안정적으로 유지하면서 유료 서비스에서만 얻을 수 있는 고품질 콘텐츠를 고객에게 제공하고 있습니다.”라고 말합니다.
이 프리미엄 온라인 경험 덕분에 Editoriale Domus은 90년 동안 지속된 성공의 역사를 이어갈 수 있었고 Akamai와 함께 고품질 콘텐츠를 추가해 고객 몰입도를 높이고 있습니다.
페라치는 “Akamai는 대응력이 뛰어난 전략적 기술 파트너로서 디지털 혁신을 추진하는 데 큰 힘이 되고 있습니다. Akamai는 어떤 상황에서도 독자에게 프리미엄 디지털 경험을 제공할 수 있도록 지원해 우리를 성공의 길로 안내할 것이라고 확신합니다.”라고 말합니다.
Editoriale Domus 소개
Editoriale Domus는 1929년부터 자동차, 건축, 디자인, 여행, 요리 관련 퍼블리싱 분야에서 독자가 꿈꾸는 최고의 제품, 서비스, 경험을 제공하고 있습니다. ED의 고유한 노하우는 미디어 기업에서 정보, 교육, 엔터테인먼트 시스템으로 발전한 산물이며 커뮤니티와 이해 관계자 모두에게 가치를 제공합니다. ED의 성공은 가치와 전문성을 공유하며 날마다 변화의 도전에 대처하는 열정적인 팀을 바탕으로 이루어집니다. https://www.edidomus.it/