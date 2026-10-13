A Editoriale Domus publicou sua primeira revista impressa em 1929, o primeiro passo em sua missão de inspirar o futuro com conteúdo e experiências premium. Ao longo dos anos, seu compromisso com a criatividade e a inovação mantém a empresa relevante para as preferências dos leitores em evolução, expandindo seu foco de uma única revista de arquitetura e design para publicações sobre mobilidade, viagens e culinária. Hoje, a empresa publica uma dúzia de periódicos, incluindo a Quattroruote, sua publicação automotiva principal, a Meridiani Montagne, dedicada ao montanhismo, a Domus, a revista de design que leva o nome da empresa, e sua popular e atemporal série de livros de culinária, Il Cucchiaio D’argento. As revistas impressas chegam a dezenas de milhares de assinantes fiéis, e muitos leitores ainda as compram em bancas de jornal, assim como faziam há quase um século.

Mas os tempos mudaram. Mais pessoas estão lendo conteúdo on-line, e para onde os leitores vão, o dinheiro da publicidade os acompanha. Para se manter relevante para as novas gerações de amantes de carros, entusiastas de atividades ao ar livre e cozinheiros amadores, a Editoriale Domus passou a última década desenvolvendo versões digitais de suas revistas, oferecendo assinaturas on-line e adicionando conteúdo rico e dinâmico para atrair mais pessoas. A propriedade digital da Quattroruote, a revista mais vendida da editora, está repleta de artigos detalhados, fotografias em alta resolução, conteúdo interativo e convincentes análises em vídeo dos mais recentes modelos automotivos. O conteúdo gera muito engajamento, pois os leitores comentam e compartilham artigos. É um destino popular para os consumidores que buscam adquirir um novo veículo, bem como para os entusiastas de automóveis de todo o mundo, que podem navegar pelo website para encontrar conteúdo relevante e imaginar a emoção de um carro novo.

Garantir que todo o conteúdo rico seja carregado perfeitamente, sem atrasos ou interrupções é essencial para manter o envolvimento dos leitores. Os usuários não gostam de esperar mais do que alguns segundos para carregar uma página, seja ao pesquisar carros rápidos ou planejar um jantar em casa. Qualquer atraso no carregamento de uma página de receita ou no download de um vídeo de avaliação de carro pode fazer com que eles saiam do website. Para a Editoriale Domus, velocidade e responsividade são as principais prioridades.