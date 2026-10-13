Enfrentando um aumento significativo no tráfego para as publicações on-line, a Editoriale Domus precisava aumentar a velocidade e a capacidade de resposta para impulsionar a receita digital, cortar custos e dar continuidade à evolução de suas revistas digitais. Como editora de uma dúzia de revistas impressas, a Editoriale Domus vem mudando para o universo digital gradualmente para atender às crescentes demandas dos leitores por conteúdo on-line. Reconhecendo que o desempenho do site é essencial para atrair assinantes e gerar receita com anúncios, a empresa recorreu à Akamai para criar experiências digitais rápidas e perfeitas para o conteúdo rico e dinâmico, mesmo com o aumento do tráfego.
Revistas digitais de alto desempenho para a próxima geração de leitores
Da versão impressa à digital, a experiência é importante
A Editoriale Domus publicou sua primeira revista impressa em 1929, o primeiro passo em sua missão de inspirar o futuro com conteúdo e experiências premium. Ao longo dos anos, seu compromisso com a criatividade e a inovação mantém a empresa relevante para as preferências dos leitores em evolução, expandindo seu foco de uma única revista de arquitetura e design para publicações sobre mobilidade, viagens e culinária. Hoje, a empresa publica uma dúzia de periódicos, incluindo a Quattroruote, sua publicação automotiva principal, a Meridiani Montagne, dedicada ao montanhismo, a Domus, a revista de design que leva o nome da empresa, e sua popular e atemporal série de livros de culinária, Il Cucchiaio D’argento. As revistas impressas chegam a dezenas de milhares de assinantes fiéis, e muitos leitores ainda as compram em bancas de jornal, assim como faziam há quase um século.
Mas os tempos mudaram. Mais pessoas estão lendo conteúdo on-line, e para onde os leitores vão, o dinheiro da publicidade os acompanha. Para se manter relevante para as novas gerações de amantes de carros, entusiastas de atividades ao ar livre e cozinheiros amadores, a Editoriale Domus passou a última década desenvolvendo versões digitais de suas revistas, oferecendo assinaturas on-line e adicionando conteúdo rico e dinâmico para atrair mais pessoas. A propriedade digital da Quattroruote, a revista mais vendida da editora, está repleta de artigos detalhados, fotografias em alta resolução, conteúdo interativo e convincentes análises em vídeo dos mais recentes modelos automotivos. O conteúdo gera muito engajamento, pois os leitores comentam e compartilham artigos. É um destino popular para os consumidores que buscam adquirir um novo veículo, bem como para os entusiastas de automóveis de todo o mundo, que podem navegar pelo website para encontrar conteúdo relevante e imaginar a emoção de um carro novo.
Garantir que todo o conteúdo rico seja carregado perfeitamente, sem atrasos ou interrupções é essencial para manter o envolvimento dos leitores. Os usuários não gostam de esperar mais do que alguns segundos para carregar uma página, seja ao pesquisar carros rápidos ou planejar um jantar em casa. Qualquer atraso no carregamento de uma página de receita ou no download de um vídeo de avaliação de carro pode fazer com que eles saiam do website. Para a Editoriale Domus, velocidade e responsividade são as principais prioridades.
Conforme o tráfego duplica, o desempenho dispara com a Akamai
Quando a pandemia da COVID-19 se espalhou pela Itália, o país entrou em lockdown e o que, até então, era uma mudança gradual para o digital, acelerou subitamente. Assim como outras editoras, a Editoriale Domus observou um pico de tráfego no website, especialmente em seu popular website de receitas, o "cucchiaio.it."
Com restaurantes fechados, as pessoas estavam cozinhando em casa com mais frequência, e muitas delas transformaram esse hábito em um passatempo, se aventurando cada vez mais nas refeições. Na Itália e em todo o mundo, as cozinhas foram ganhando novos aromas de pão assado, massa fresca e sobremesas caseiras. Ansiosos para experimentar novas receitas, os chefs da quarentena se dirigiram ao website Il Cucchiaio D’argento, dobrando o tráfego praticamente da noite para o dia.
Foi a hora da verdade para a Editoriale Domus. No entanto, como um cliente de longa data da Akamai, a editora sabia que seus websites suportariam a onda crescente de atividades digitais, e não era necessário se preocupar com o alto tráfego de usuários.
"Com a Akamai, ficou mais fácil suportar o aumento do tráfego sem mudar a infraestrutura", afirma Gianfranco Ferracci, gerente de plataforma e serviços da Editoriale Domus. "Ao acelerar a entrega de conteúdo, a Akamai contribui com a nossa capacidade de manter os clientes no website com uma experiência rápida e agradável, enquanto exibe mais anúncios e gera receita para os negócios."
"Ao acelerar a entrega de conteúdo, a Akamai contribui com a nossa capacidade de manter os clientes no site com uma experiência rápida e agradável, enquanto exibe mais anúncios e gera receita para os negócios."— Gianfranco Ferracci, gerente de serviço e plataforma
Ferracci é responsável pela infraestrutura da Web, possibilitando as iniciativas digitais da empresa. Ferracci ingressou na Editoriale Domus há cinco anos, mas o investimento da empresa na Akamai antecede sua entrada na empresa, e ele não se lembra de uma única vez em que os produtos ou a equipe da Akamai não conseguiram atender às expectativas.
"Com o Dynamic Site Accelerator (DSA) e o Image & Video Manager da Akamai, sempre registramos tempos de resposta notáveis", afirma Ferracci. "O desempenho e a facilidade de gerenciamento que obtemos são os principais motivos pelos quais confiamos na Akamai todos esses anos."
Ferracci recorreu novamente à Akamai para tentar otimizar os custos. A equipe da Akamai trabalhou em estreita colaboração com a Editoriale Domus e rapidamente encontrou uma solução. O tráfego de saída de origem estava aumentando os custos de saída para a empresa, e a Akamai viu uma oportunidade imediata de reduzir esses custos usando o GCP (Google Cloud Platform) Interconnect, um recurso de DSA focado na nuvem.
"Ao redirecionar nosso tráfego de saída de origem pela rede de entrega de conteúdo da Akamai, a equipe da Akamai nos ajudou a aproveitar um desconto para a maioria de nosso tráfego da Web", afirma Ferracci. "Isso reduziu nossos custos de saída em 35%, gerando uma economia de milhares de euros todos os anos." O GCP Interconnect é um dos recursos mais recentes da Akamai, projetado para ajudar os clientes a gerenciar suas implantações na nuvem, uma vez que mais e mais empresas migram para a nuvem. Ao estabelecer uma conexão direta com o Google Cloud, a Editoriale Domus obteve maior controle sobre a troca de tráfego de origem, roteando-o por meio da Akamai para obter custos mais baixos e melhor desempenho.
A Editoriale Domus continua sua jornada digital com a Akamai
Para os usuários das propriedades da Editoriale Domus, ter a Akamai nos bastidores traduziu-se em uma experiência rápida e perfeita, com conteúdo imersivo e interativo, em qualquer dispositivo, mesmo com o aumento do volume de tráfego. Isso significa que as pessoas podem encontrar novas receitas para seus jantares em família e conhecer os carros dos seus sonhos por meio de experiências digitais cada vez mais sofisticadas.
"Sentimos confiança de que a Akamai nos coloca em um caminho para o sucesso, permitindo-nos oferecer experiências digitais premium aos nossos leitores, sob qualquer circunstância."— Gianfranco Ferracci, gerente de serviço e plataforma
Para a Editoriale Domus, a Akamai facilitou a evolução em todos os níveis, com entrega mais rápida e novas oportunidades de economia de custos. Uma entrega de conteúdo mais rápida significou mais impressões de anúncios e maior CPM (custo por mil), o que se traduziu em mais receita de publicidade para a editora. Os editores de conteúdo podem enviar atualizações mais rapidamente por meio da rede de entrega de conteúdo, o que é fundamental, à medida que as revistas trabalham para manter informações precisas e relevantes em seus websites. Além disso, os engenheiros de sistema podem adicionar facilmente novos websites ou alterar suas definições, configurando ambientes de teste para avaliar o desempenho pela Akamai.
Essa facilidade de gerenciamento manteve a Editoriale Domus focada na inovação e no investimento em áreas com as maiores oportunidades, criando uma experiência digital notável para seus clientes.
"Mesmo em tempos difíceis, continuamos a avançar a nossa transformação digital, pois essa é a melhor forma de prosperar e vencer neste mercado", diz Ferracci. "Trabalhamos em parceria com a Akamai para lançar uma assinatura premium para a Quattroruote, oferecendo aos clientes acesso a conteúdo exclusivo e detalhado por trás de um paywall e, ao mesmo tempo, entregando o melhor desempenho possível com confiança."
Essa experiência on-line premium ajudou a Editoriale Domus a continuar seu legado de 90 anos de sucesso, adicionando conteúdo mais rico para aumentar o envolvimento do cliente, contando com o suporte da Akamai.
"A Akamai é uma parceira de tecnologia responsiva e estratégica que nos ajuda a avançar com nossa transformação digital", afirma Ferracci. "Estamos confiantes de que a Akamai nos coloca em um caminho para o sucesso, possibilitando a entrega de experiências digitais premium aos nossos leitores, em qualquer circunstância."
Sobre a Editoriale Domus
Desde 1929, a Editoriale Domus dá vida aos sonhos dos leitores, criando os melhores produtos, serviços e experiências sobre mobilidade, arquitetura, design, viagens e gastronomia. O know-how exclusivo da ED é resultado de sua evolução de uma empresa de mídia para um sistema de informação, ensino e entretenimento que gera valor para a comunidade e para as partes interessadas. O sucesso da ED é baseado na paixão de sua equipe. Uma equipe com valores e conhecimentos compartilhados que enfrenta diariamente os desafios da mudança. https://www.edidomus.it/
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.