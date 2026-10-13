Confronté à une forte augmentation du trafic vers les publications en ligne, Editoriale Domus a dû augmenter la vitesse et la réactivité afin de générer des revenus digitaux, de réduire les coûts et de continuer à faire évoluer ses magazines digitaux. En tant qu'éditeur d'une douzaine de magazines imprimés, Editoriale Domus est progressivement passé au digital pour satisfaire les demandes croissantes des lecteurs en matière de contenu en ligne. Consciente de l'importance des performances des sites Web pour attirer des abonnés et générer des revenus publicitaires, l'entreprise s'est tournée vers Akamai afin d'offrir des expériences digitales rapides en continu pour un contenu riche et dynamique, même en cas d'augmentation du trafic.
Magazines digitaux à hautes performances pour la prochaine génération de lecteurs
L'expérience compte, pour la presse papier comme pour la presse en ligne
Editoriale Domus a publié son premier magazine imprimé en 1929, la première étape de sa mission consistant à préparer l'avenir avec des contenus et des expériences de qualité. Engagée en faveur de la créativité et de l'innovation, l'entreprise s'est adaptée au fil des ans à l'évolution des goûts des lecteurs, en passant de la publication d'un seul magazine d'architecture et de design à celle de magazines de voyage, de cuisine et sur les moyens de transports. Aujourd'hui, l'entreprise publie une douzaine de périodiques, dont Quattroruote, sa publication automobile phare, Meridiani Montagne, consacré à l'alpinisme, Domus, le magazine de design dont la société tire son nom, et Il Cucchiaio D'argento, sa série populaire et intemporelle de livres de cuisine. Les magazines imprimés ont des dizaines de milliers de fidèles abonnés et de nombreux lecteurs les achètent encore dans des kiosques à journaux, comme ils le faisaient il y a près d'un siècle.
Mais les temps ont changé. De plus en plus de gens lisent du contenu en ligne. Et là où les lecteurs vont, les investissements publicitaires suivent. Afin de rester en lien avec les nouvelles générations d'amateurs de voitures, de fervents d'activités en plein air et de cordons bleus, Editoriale Domus a passé la dernière décennie à créer des versions digitales de ses magazines, en proposant des abonnements en ligne et en ajoutant du contenu riche et dynamique pour attirer les lecteurs. Le produit digital de Quattroruote, le magazine le plus vendu de l'éditeur, regorge d'articles détaillés, de photos haute résolution, de contenus interactifs et de vidéos de qualité passant en revue les dernières voitures. Le contenu suscite beaucoup d'échanges, car les lecteurs commentent et partagent des articles. C'est un site prisé par les internautes à la recherche d'un nouveau véhicule, ainsi que les passionnés de voitures en général, qui peuvent le parcourir jusqu'à trouver le contenu de leur choix et imaginer le frisson que leur procurerait la conduite d'un tout nouveau modèle.
Il est essentiel de s'assurer que tout le contenu riche se charge bien, sans retard ou délai, afin de retenir les lecteurs. Les gens, qu'ils recherchent des voitures rapides ou planifient un repas à la maison, n'attendront pas plus de quelques secondes pour le chargement d'une page. Tout temps de latence dans le chargement d'une page de recette ou le téléchargement d'une vidéo de revue de voiture pourrait les amener à quitter le site. Pour Editoriale Domus, la vitesse et la réactivité sont des priorités absolues.
Les performances augmentent en parallèle au doublement du trafic avec Akamai
Lorsque la pandémie de COVID-19 s'est propagée en Italie, le pays a été confiné, et l'évolution progressive vers le digital s'est soudainement accélérée. Comme d'autres éditeurs, Editoriale Domus a vu le trafic du site Web monter en flèche, notamment sur le site de recette populaire de l'éditeur, cucchiaio.it.
Avec la fermeture des restaurants, les gens se sont mis à cuisiner davantage à la maison, et beaucoup en ont fait un passe-temps, en se lançant dans d'audacieuses préparations. Partout en Italie et dans le monde, les odeurs de pain cuit, de pâtes fraîches et de desserts faits maison se sont répandues dans les cuisines. Désireux d'essayer de nouvelles recettes, les cuisiniers confinés se sont rués sur le site Il Cucchiaio D'argento, doublant son trafic du jour au lendemain.
Un vrai moment de vérité pour Editoriale Domus. Cependant, client de longue date d'Akamai, l'éditeur savait que ses sites Web résisteraient à cette vague croissante d'activité digitale et qu'il n'y avait pas à s'inquiéter du haut trafic Web d'utilisateurs.
« Akamai a facilité la prise en charge de l'augmentation du trafic sans modifier l'infrastructure », explique Gianfranco Ferracci, responsable plateforme et service chez Editoriale Domus. « En accélérant la diffusion du contenu, Akamai nous aide à retenir nos clients sur le site avec une expérience rapide et agréable, tout en proposant davantage de publicités et en générant des revenus pour l'entreprise. »
« En accélérant la diffusion du contenu, Akamai nous aide à retenir nos clients sur le site avec une expérience rapide et agréable, tout en incluant davantage de publicités, générant des revenus pour l'entreprise. »— Gianfranco Ferracci, responsable plateforme et service
Gianfranco Ferracci est responsable de l'infrastructure Web ; il fait en sorte qu'elle puisse soutenir les initiatives digitales de l'entreprise. Lorsqu'il a rejoint Editoriale Domus il y a cinq ans, l'entreprise avait déjà investi dans Akamai. Il ne se souvient pas d'une seule fois où les produits ou l'équipe Akamai n'ont pas répondu aux attentes.
« Avec Dynamic Site Accelerator (DSA) et Image & Video Manager d'Akamai, les temps de réponse ont toujours été remarquables », précise M. Ferracci. « Les performances et la facilité de gestion obtenues avec Akamai sont les principales raisons pour lesquelles nous avons fait confiance à Akamai toutes ces années. »
M. Ferracci a de nouveau fait appel à Akamai pour tenter d'optimiser les coûts. L'équipe Akamai a travaillé en étroite collaboration avec Editoriale Domus et a rapidement trouvé une solution. Le trafic de sortie d'origine élevé faisait augmenter les coûts de sortie de l'entreprise, et Akamai a immédiatement vu la possibilité pour Editoriale Domus de réduire ces coûts à l'aide de Google Cloud Platform (GCP) Interconnect, une fonctionnalité de DSA dans le cloud.
« En réacheminant notre trafic de sortie d'origine via le réseau de diffusion de contenu d'Akamai, l'équipe Akamai nous a aidés à faire des économies sur la majorité de notre trafic Web », explique M. Ferracci. « Cela nous a permis de réduire nos coûts de sortie de 35 %, économisant ainsi des milliers d'euros chaque année. » GCP Interconnect est l'une des dernières fonctionnalités d'Akamai conçues pour aider les clients à gérer leurs déploiements dans le cloud, étant donné que de plus en plus d'entreprises utilisent le cloud. En établissant une connexion directe à Google Cloud, Editoriale Domus a pu avoir une plus grande maîtrise sur les échanges du trafic d'origine, en le routant via Akamai afin de réduire les coûts et d'améliorer les performances.
Editoriale Domus poursuit son parcours digital avec Akamai
Pour les utilisateurs des produits Editoriale Domus, le fait d'avoir Akamai en coulisse a permis d'obtenir une expérience rapide et continue avec du contenu interactif et immersif, sur n'importe quel terminal, même si le volume du trafic augmente. Cela signifie que les internautes peuvent trouver de nouvelles recettes pour leurs dîners en famille et chercher la voiture de leurs rêves via des expériences digitales de plus en plus sophistiquées.
« Nous sommes convaincus qu'Akamai nous met sur la voie du succès en nous permettant de fournir des expériences digitales de qualité à nos lecteurs, quelles que soient les circonstances. »— Gianfranco Ferracci, responsable plateforme et service
Akamai a aidé Editoriale Domus à évoluer à tous les niveaux, avec une diffusion plus rapide et de nouvelles opportunités de réduction des coûts. La diffusion plus rapide du contenu a augmenté les impressions publicitaires et le coût pour mille (CPM), ce qui a permis à l'éditeur de générer davantage de revenus publicitaires. Les éditeurs de contenu peuvent diffuser des mises à jour plus rapidement via le réseau de diffusion de contenu, ce qui est essentiel car les magazines tâchent de conserver des informations précises et récentes sur leurs sites Web. De plus, les ingénieurs système peuvent facilement ajouter de nouveaux sites Web ou modifier leur configuration, en configurant des environnements de staging pour tester les performances via Akamai.
Cette facilité de gestion a permis à Editoriale Domus de se concentrer sur l'innovation et l'investissement dans les domaines les plus porteurs, créant ainsi une expérience digitale remarquable pour ses clients.
« Même dans les moments difficiles, nous continuons à renforcer notre transformation digitale parce que c'est la meilleure façon de prospérer et de l'emporter sur ce marché », explique M. Ferracci. « Nous avons collaboré avec Akamai pour lancer un abonnement Premium à Quattroruote, qui permet aux clients d'accéder, en payant, à du contenu exclusif et approfondi tout en offrant les meilleures performances possible. »
Cette expérience en ligne haut de gamme a permis à Editoriale Domus de poursuivre sur sa ligne de 90 ans de succès, en ajoutant du contenu plus riche afin d'accroître l'engagement des clients, avec le soutien d'Akamai.
« Akamai est un partenaire technologique réactif et stratégique qui nous aide à faire avancer notre transformation digitale », explique M. Ferracci. « Nous sommes convaincus qu'Akamai nous met sur la voie du succès en nous permettant de fournir des expériences digitales de qualité à nos lecteurs, quelles que soient les circonstances. »
À propos d'Editoriale Domus
Editoriale Domus fait rêver depuis 1929 en créant les meilleurs produits, services et expériences sur les thèmes des moyens de transports, de l'architecture, du design, du voyage et de la cuisine. Le savoir-faire unique de ED est le fruit de son évolution d'une entreprise de médias à un véritable système d'information, d'enseignement et de divertissement, créant de la valeur à la fois pour la communauté et pour les parties prenantes. Le succès d'ED est fondé sur la passion de son personnel, une équipe dotée de valeurs et d'expertise partagées qui relève au quotidien le défi du changement. https://www.edidomus.it/
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.