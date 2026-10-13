Habida cuenta del desafío que suponía un significativo aumento del tráfico de las publicaciones online, Editoriale Domus necesitaba aumentar la velocidad y capacidad de respuesta, a fin de aumentar los ingresos digitales, reducir los costes y seguir mejorando sus revistas digitales. Editoriale Domus publica una docena de revistas en papel, si bien ha ido pasando al plano digital de forma paulatina para satisfacer la creciente demanda de los lectores de contenido online. Conscientes de que el rendimiento del sitio web resulta esencial a la hora de atraer suscriptores y aumentar los ingresos por publicidad, la empresa recurrió a Akamai para ofrecer experiencias digitales rápidas y fluidas, con contenido variado y dinámico, incluso si el tráfico aumenta.
Revistas digitales de alto rendimiento para la próxima generación de lectores
Del mundo impreso al digital: la experiencia importa
Editoriale Domus publicó su primera revista impresa en el año 1929. Fue el primer paso en su misión de inspirar el futuro con contenido y experiencias de alta calidad. Con el paso de los años, su compromiso con la creatividad y la innovación ha motivado que la empresa permanezca atenta a los gustos cambiantes de sus lectores y que expanda su enfoque de una única revista sobre arquitectura y diseño hasta temáticas como la movilidad, los viajes o la cocina. Actualmente, la empresa publica una docena de revistas, entre las que se cuentan Quattroruote, su publicación insignia sobre automoción; Meridiani Montagne, dedicada al montañismo; Domus, la publicación periódica sobre diseño de la cual recibe su nombre la empresa, y su serie de libros de cocina, tan populares como imperecederos, Il Cucchiaio D’argento. Las revistas impresas llegan a decenas de miles de leales suscriptores y muchos lectores las compran en puestos de revistas, tal como se viene haciendo desde hace casi un siglo.
Sin embargo, los tiempos han cambiado. Hoy día, cada vez son más las personas que consumen contenido online, y allá donde haya lectores, habrá ingresos por publicidad. Para adaptarse a las nuevas generaciones de amantes de los automóviles, apasionados de los grandes espacios abiertos y cocineros en ciernes, Editoriale Domus ha dedicado la última década a crear versiones digitales de sus revistas, de las cuales ofrecen suscripciones online, además de añadir contenido variado y dinámico para captar más público. La propiedad digital de Quattroruote, la revista más vendida de la editorial, está llena de artículos detallados, fotografías en alta resolución, contenido interactivo e interesantes pruebas y opiniones en vídeo de los últimos vehículos del mercado. El contenido genera mucha interacción, ya que los lectores comentan y comparten artículos. Es un sitio popular entre los consumidores que buscan un nuevo vehículo en el mercado, así como entre los aficionados a la automoción en general, quienes pueden navegar por el sitio a placer e imaginar la emoción de ponerse al volante de un flamante coche nuevo.
Con todo, si se desea captar lectores, resulta esencial garantizar que todo este contenido mejorado se cargue sin problemas, sin retrasos y sin tiempos de espera. La gente no espera más de unos pocos segundos a que cargue una página, ya estén informándose acerca de coches deportivos o planeando una comida casera. Cualquier tiempo de retraso en la carga de una página de recetas o a la hora de descargar una opinión en vídeo sobre un coche podría provocar que salgan del sitio. Para Editoriale Domus, la velocidad y la capacidad de respuesta son las principales prioridades.
Con Akamai, mientras el tráfico se duplica, el rendimiento aumenta
Cuando la pandemia de COVID-19 llegó a Italia, en el país se decretó un confinamiento generalizado, con lo que el cambio gradual que era hasta entonces la transición digital se vio acelerado de forma repentina. Tal y como sucedió con otras editoriales, Editoriale Domus observó un aumento del tráfico del sitio web, especialmente en el popular sitio de recetas de la empresa, cucchiaio.it.
Como consecuencia del cierre de los restaurantes, las personas comenzaron a cocinar en casa con más frecuencia y muchas lo convirtieron en su pasatiempo, atreviéndose a probar nuevas recetas. En toda Italia y en el mundo entero, las cocinas comenzaron a llenarse con el aroma del pan recién horneado, la pasta fresca y los postres de elaboración casera. Dispuestos a probar nuevas recetas, los cocineros aficionados acudieron al sitio web de Il Cucchiaio D’argento, prácticamente duplicando su tráfico de un día para otro.
Ese momento marcó un punto de inflexión para Editoriale Domus. No obstante, como fiel cliente de Akamai, la editorial era consciente de que sus sitios web resistirían la creciente ola de actividad digital, con lo que no era necesario preocuparse por el alto volumen de tráfico de usuarios web.
"Akamai hizo que resultara sencillo afrontar el aumento del tráfico sin necesidad de abordar un cambio de infraestructura", cuenta Gianfranco Ferracci, responsable de Plataforma y Servicios de Editoriale Domus. "Al acelerar la entrega de contenido, Akamai nos ayuda a mantener a los clientes en el sitio, gracias a una experiencia rápida y entretenida, a la vez que permite mostrar más anuncios y aumentar los ingresos para el negocio".
"Al acelerar la entrega de contenido, Akamai nos ayuda a mantener a los clientes en el sitio gracias a una experiencia rápida y entretenida, a la vez que permite mostrar más anuncios y aumentar los ingresos para el negocio".— Gianfranco Ferracci, director de Plataforma y servicios
Ferracci es responsable de la infraestructura web y se asegura de que esta pueda respaldar cualquier iniciativa digital de la empresa. Se unió a Editoriale Domus hace cinco años, con lo que la inversión en Akamai es anterior a su incorporación, y no puede recordar una sola vez en la que los productos o el equipo de Akamai no hayan cumplido con las expectativas depositadas en ellos.
"Gracias a Akamai Dynamic Site Accelerator (DSA) y a Akamai Image &Video Manager, los tiempos de respuesta siempre han sido notables", afirma Gianfranco. "El rendimiento y la facilidad de gestión que obtenemos gracias a Akamai son las principales razones por las que hemos confiado en ellos durante todos estos años".
Ferracci recurrió una vez más a Akamai con el propósito de optimizar los costes. El equipo de Akamai trabajó codo con codo con Editoriale Domus y rápidamente encontraron una solución. El elevado tráfico de salida de origen aumentaba los costes de salida de la empresa. Akamai observó de inmediato una oportunidad para reducir esos costes para Editoriale Domus usando Google Cloud Platform (GCP) Interconnect, una novedosa función de DSA en la nube.
"Mediante el redireccionamiento de nuestro tráfico de salida de origen a través de la red de distribución de contenido de Akamai, el equipo de Akamai nos ayudó a aprovechar un descuento para la mayoría de nuestro tráfico web", explica Ferracci. "De esta forma, redujimos los costes de salida en un 35 %, lo que nos ahorra miles de euros cada año". GCP Interconnect es una de las capacidades de Akamai más recientes, diseñada para ayudar a los clientes a gestionar sus implementaciones en la nube, mientras cada vez más empresas afrontan esta transición. Mediante el establecimiento de una conexión directa con Google Cloud, Editoriale Domus obtuvo un mayor control sobre el intercambio de tráfico de origen, enrutándolo a través de Akamai para reducir costes y aumentar el rendimiento.
Editoriale Domus prosigue su viaje digital con Akamai
Para los usuarios de los sitios de Editoriale Domus, la presencia entre bambalinas de Akamai se traduce en una experiencia rápida y fluida con contenido inmersivo e interactivo, en cualquier dispositivo, incluso mientras el volumen de tráfico aumenta. En otras palabras, las personas pueden encontrar nuevas recetas para sus cenas familiares y obtener información acerca de coches de ensueño a través de experiencias digitales cada vez más sofisticadas.
"No nos cabe duda de que Akamai nos guía hacia el éxito, ya que nos permite ofrecer experiencias digitales de alta calidad a nuestros lectores, en cualquier circunstancia".— Gianfranco Ferracci, director de Plataforma y servicios
Para Editoriale Domus, Akamai ha facilitado la continuidad de su evolución en todos los niveles, con una distribución de contenido más veloz y nuevas oportunidades para ahorrar costes. Una distribución de contenido más veloz genera más impresiones publicitarias y un mayor coste por mil (CPM), lo que a su vez propicia mayores ingresos por publicidad para la editorial. Los editores de contenido pueden enviar actualizaciones más rápido a través de la red de distribución de contenido, lo que resulta fundamental a medida que las revistas se afanan en ofrecer información oportuna y precisa en sus sitios web. Además, los ingenieros de sistemas pueden añadir fácilmente nuevos sitios web o cambiar cualquier configuración, o crear entornos de prueba para medir el rendimiento con Akamai.
Tal facilidad de gestión ha permitido a Editoriale Domus mantenerse centrada en la innovación y la inversión en áreas que presentan las mayores oportunidades, posibilitando una experiencia digital extraordinaria a sus clientes.
"Incluso en momentos difíciles, seguimos adelante con nuestra transformación digital, pues es la mejor forma de prosperar y obtener beneficios en este mercado", asevera Ferracci. "Colaboramos con Akamai para ofrecer una suscripción prémium a Quattroruote, la cual permite a los clientes de pago acceder a contenido exclusivo y detallado, y, al mismo tiempo, les ofrece el mejor rendimiento posible".
Esta experiencia online de alta calidad ha ayudado a Editoriale Domus a continuar con su legado de éxito nonagenario, al añadir contenido más variado con el propósito de aumentar el grado de interacción de los clientes, todo gracias al apoyo de Akamai.
"Akamai es un partner tecnológico estratégico y receptivo que nos ayuda a seguir adelante con nuestra transformación digital", opina Ferracci. "No nos cabe duda de que Akamai nos guía hacia el éxito, ya que nos permite ofrecer experiencias digitales de alta calidad a nuestros lectores, en cualquier circunstancia".
Acerca de Editoriale Domus
Desde 1929, Editoriale Domus ha dado forma a los sueños, creando los mejores productos, servicios y experiencias en el terreno de la movilidad, la arquitectura, el diseño, los viajes y la cocina. La experiencia sin parangón de ED, fruto de su evolución de empresa del sector del contenido multimedia a sistema de información, enseñanza y entretenimiento, genera valor tanto para la comunidad como para las partes interesadas. El éxito de ED nace de la pasión de su personal, un equipo que comparte valores y experiencia y que se enfrenta a diario al reto que supone el cambio. https://www.edidomus.it/
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.