Editoriale Domus ha pubblicato la sua prima rivista stampata nel 1929: il primo passo di una missione che l'ha vista diventare punto di riferimento con contenuti ed experience di eccellenza. Nel corso degli anni, il suo impegno verso la creatività e l'innovazione ha consentito di mantenere l'azienda coerente rispetto ai mutevoli gusti dei lettori, espandendo la sua attenzione da una rivista esclusivamente dedicata ad architettura e design ai campi della mobilità, dei viaggi e della cucina. Oggi, l'azienda pubblica decine di periodici, come Quattroruote, la sua pubblicazione di punta sulle automobili; Meridiani Montagne, dedicato all'alpinismo; Domus, rivista di design dalla quale l'azienda prende il nome; e, infine, la sua famosa serie di ricettari senza tempo, Il Cucchiaio d'argento. Le riviste cartacee raggiungono decine di migliaia di fedeli abbonati e molti lettori le comprano ancora nelle edicole, proprio come facevano quasi un secolo fa.

Ma i tempi sono cambiati. Molte altre persone leggono i contenuti online e, ovunque ci siano lettori, ci sono anche i proventi della pubblicità. Per seguire le tendenze delle nuove generazioni di amanti di automobili e di appassionati di attività all'aperto e cucina, Editoriale Domus ha passato gli ultimi dieci anni a costruire versioni digitali delle sue riviste, offrendo abbonamenti online e aggiungendo contenuti ricchi e dinamici per attirare i lettori. La proprietà digitale di Quattroruote, la rivista più venduta dell'editore, è ricca di articoli approfonditi, foto ad alta risoluzione, contenuti interattivi e allettanti recensioni video sugli ultimi modelli di auto. I contenuti promuovono molto l'engagement, man mano che i lettori commentano e condividono articoli. È una meta comune per i consumatori che cercano nuovi veicoli, ma anche per gli amanti delle auto in generale, che possono, così, cercare nel sito i contenuti che amano e immaginare il brivido di una nuova e scintillante auto.

Garantire un caricamento senza problemi di tutti i contenuti senza ritardi o interruzioni è fondamentale per mantenere coinvolti i lettori. Le persone non dovranno aspettare più di qualche secondo il caricamento di una pagina, che stiano cercando auto veloci o pianificando una cena a casa. Qualsiasi ritardo nel caricamento della pagina di una ricetta o nel download di una recensione video su una macchina può portarle a lasciare il sito. Per Editoriale Domus, velocità e prontezza di risposta sono le principali priorità.