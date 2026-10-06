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Fortune 100の小売企業

主要な規制に準拠し、潜在的なDDoS攻撃やデータ漏えいを阻止

Designer Merchandise Retailerのロゴ

所在地

米国

業種

コマース

主な効果

  • データの露出を防止
  • APIアタックサーフェスを探索
  • リスクとコストを削減

ソリューション

API Security
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アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）の力により、小売企業ではデジタル・プロセスが採用され、大きな変革が起きています。APIは、小売企業の運営、顧客とのやり取り、ビジネスの管理方法に革命をもたらしています。

小売企業は、APIで自社のシステムをさまざまなサードパーティ製アプリケーションやサービスと統合し、さまざまなプラットフォーム間でシームレスなやり取りを実現しています。たとえば、APIを使用することで、小売企業はeコマースプラットフォームを支払ゲートウェイ、配送業者、在庫管理システムと統合できます。しかし、このエコシステムが拡張されると、セキュリティ上の脆弱性が大幅に生じる可能性があります。

APIセキュリティは、今日のデジタル環境における最重要事項と言えます。システムの接続、データの共有、統合の有効化にAPIを使用する企業がますます増えていくにつれ、こうしたインターフェースのセキュリティが重要になっていきます。そのため、このFortune 100の小売企業はAPIアタックサーフェスのセキュリティを確保するためにNoname Security（現在はAkamaiの企業）に着目しました。

APIアタックサーフェスの探索

API探索は、APIスプロール（組織内でAPIが無秩序に拡散すること）を制御する上で重要な役割を果たします。企業がAPIを採用してデジタル変革を実現し、イノベーションを推進するにつれ、これらのAPIを効果的に検出して管理できる体系的なアプローチが不可欠になります。さらに、急速に拡大するデジタル小売エコシステムにおいて、APIを確実に保護するための重要な第一歩となります。

この小売業界のリーダーは、APIインベントリとトラフィックの可視性が欠如している問題を抱えていました。異なるプラットフォーム（オンプレミスとクラウド）のガバナンスがなく、スケーラブルなAPI SDLC保護を開発できなかったのです。同社は当社のチームと連携しながら、継続的なAPIアセットディスカバリを用いて不適切な構成、脆弱性、ノンコンプライアンスを特定し、既存のSecOpsワークフロー（Splunkなど）と統合してリスクやコストを削減しました。

機微な情報の露出の阻止

小売業界には、組織が遵守しなければならないコンプライアンス規制がいくつかあります。これらの規制は、消費者の権利を保護し、公正なビジネス慣行を確保し、データプライバシーやセキュリティを維持することを目的としています。企業に求められているのは、機微な情報を処理するAPIの確認およびセキュリティ確保を行い、重要な規制や業界標準に準拠し、法的な影響や評判の低下を回避する能力です。

Akamaiのチームは、機微な情報が露出しないようFortune 100の小売企業をサポートしました。この小売企業ではJiraの旧バージョンを使用していたことにより、バグによって従業員名、Jiraユーザー名、メールアドレスが露出したことがありました。また、公開されているAPIがセキュリティポスチャにおけるリスクとなっていました。 

Akamai API Securityソリューションで、企業のAPIセキュリティポスチャのギャップに対処し、環境内の不適切な設定を修正することができました。たとえば、アーキテクチャが適切に構成されていないことで、DDoS攻撃データ漏えいによるリスクが増大する可能性がありました。

今後について

お客様は、毎週Akamaiチームと積極的に連携して組織的な採用を促進していきます。また、既存のワークフローとの統合をさらに検討することも期待されています。Akamai API Securityは、潜在的な脆弱性をインテリジェントに特定して優先順位付けします。このソリューションをWAF、APIゲートウェイ、SIEM、ITSM、ワークフローツール、またはその他のサービスに統合することで、手作業、半自動、全自動で脆弱性を修正できます。さらに、お客様の技術スタックが急速に拡大しているため、数多くの統合が検討されています。

Akamaiについて

Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

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