Fortune 100の小売企業

アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）の力により、小売企業ではデジタル・プロセスが採用され、大きな変革が起きています。APIは、小売企業の運営、顧客とのやり取り、ビジネスの管理方法に革命をもたらしています。

小売企業は、APIで自社のシステムをさまざまなサードパーティ製アプリケーションやサービスと統合し、さまざまなプラットフォーム間でシームレスなやり取りを実現しています。たとえば、APIを使用することで、小売企業はeコマースプラットフォームを支払ゲートウェイ、配送業者、在庫管理システムと統合できます。しかし、このエコシステムが拡張されると、セキュリティ上の脆弱性が大幅に生じる可能性があります。

APIセキュリティは、今日のデジタル環境における最重要事項と言えます。システムの接続、データの共有、統合の有効化にAPIを使用する企業がますます増えていくにつれ、こうしたインターフェースのセキュリティが重要になっていきます。そのため、このFortune 100の小売企業はAPIアタックサーフェスのセキュリティを確保するためにNoname Security（現在はAkamaiの企業）に着目しました。