Fortune 100대 리테일 기업

리테일은 API(Application Programming Interface)를 기반으로 한 디지털 프로세스의 도입으로 큰 변화를 겪고 있습니다. API는 리테일 기업의 운영, 고객과의 상호 작용, 비즈니스 관리 방식을 혁신적으로 변화시키고 있습니다.

리테일 기업은 API로 다양한 써드파티 애플리케이션 및 서비스를 시스템에 통합해 다양한 플랫폼에서 원활한 상호 작용을 가능하게 하고 있습니다. 예를 들어, 리테일 기업은 API를 통해 이커머스 플랫폼을 결제 게이트웨이, 배송 공급업체, 재고 관리 시스템과 통합할 수 있습니다. 하지만 이러한 생태계가 확장됨에 따라 잠재적인 보안 취약점이 많이 발생하고 있습니다.

오늘날의 디지털 환경에서는 API 보안이 가장 중요합니다. 기업에서 시스템 연결, 데이터 공유, 통합을 위해 API에 점점 더 많이 의존함에 따라 이러한 인터페이스의 보안을 보장하는 것이 중요해지고 있습니다. 이러한 이유로 이 Fortune 100대 리테일 기업은 API 공격 표면을 보호하기 위해 Noname Security(현재 Akamai 자회사)를 선택했습니다.