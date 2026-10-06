Fortune-100-Einzelhändler

Der Einzelhandel durchläuft einen bedeutenden Wandel: mit der Einführung digitaler Prozesse, die durch die Leistungsfähigkeit von APIs (Application Programming Interfaces) angetrieben werden. APIs revolutionieren die Arbeitsweise von Einzelhändlern, die Interaktion mit ihren Kunden und die Verwaltung ihrer Geschäfte.

Einzelhändler integrieren ihre Systeme über APIs in verschiedene Anwendungen und Services von Drittanbietern und ermöglichen so nahtlose Interaktionen über verschiedene Plattformen hinweg. Mit APIs können Einzelhändler beispielsweise Zahlungs-Gateways, Versandanbieter und Bestandsverwaltungssysteme in ihre E-Commerce-Plattformen integrieren. Doch wenn dieses Ökosystem skaliert wird, entstehen zahlreiche potenzielle Sicherheitslücken.

API-Sicherheit ist in der heutigen digitalen Landschaft von größter Bedeutung. Da Unternehmen zunehmend auf APIs angewiesen sind, um Systeme zu verbinden, Daten gemeinsam zu nutzen und Integrationen zu ermöglichen, wird die Sicherheit dieser Schnittstellen immer entscheidender. Aus diesem Grund wandte sich dieser Fortune-100-Händler an Noname Security (mittlerweile ein Unternehmen von Akamai), um seine API-Angriffsfläche zu sichern.