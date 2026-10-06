Nel settore del retail, le organizzazioni devono attenersi a numerose normative sulla conformità, che mirano a proteggere i diritti dei consumatori, a garantire pratiche commerciali eque e a tutelare la sicurezza e la privacy dei dati. Le aziende devono avere visibilità sulle API di gestione dei dati sensibili e devono riuscire a proteggerle per conformarsi alle normative e agli standard di settore più importanti, evitando, al contempo, eventuali conseguenze legali e danni alla reputazione.

Il team di Akamai ha aiutato a prevenire l'esposizione pubblica dei dati sensibili per un retailer Fortune 100, che stava usando una vecchia versione di Jira da cui si era originato un bug a causa del quale erano stati resi visibili i nomi dei dipendenti, i nomi utente di Jira e gli indirizzi e-mail. Anche le API pubbliche presentavano per l'azienda un livello di rischio elevato.

La soluzione Akamai API Security è riuscita a risolvere le falle nel sistema di sicurezza delle API dell'azienda e a mitigare le configurazioni errate presenti nel suo ambiente. Ad esempio, la configurazione dell'architettura di scarsa qualità aveva aumentato il rischio di subire attacchi DDoS e fughe di dati.