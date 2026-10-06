Il settore del retail sta subendo una significativa trasformazione in seguito all'adozione dei processi digitali favoriti dalle potenzialità delle API (Application Programming Interface). Le API stanno rivoluzionando il modo con cui i retailer operano, interagiscono con i clienti e gestiscono le loro attività aziendali.
I retailer integrano i loro sistemi con vari servizi e applicazioni di terze parti tramite le API, offrendo interazioni perfette su diverse piattaforme. Ad esempio, le API consentono ai retailer di integrare le loro piattaforme di e-commerce con i gateway di pagamento, i provider di servizi di spedizione e i sistemi di gestione dell'inventario. Tuttavia, man mano che l'ecosistema scala, crea un enorme numero di potenziali vulnerabilità in termini di sicurezza.
La sicurezza delle API è importantissima nell'odierno scenario digitale. Poiché le organizzazioni si affidano sempre di più alle API per connettere i sistemi, condividere i dati ed effettuare le loro integrazioni, garantire la sicurezza di queste interfacce assume un'importanza critica. Ecco perché questo retailer Fortune 100 si è rivolto a Noname Security (ora acquisita da Akamai) per proteggere la sua superficie di attacco delle API.