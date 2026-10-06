O varejo está passando por uma transformação significativa com a adoção de processos digitais impulsionados pelo poder das APIs (interfaces de programação de aplicativos). As APIs estão revolucionando a forma como os varejistas operam, interagem com os clientes e gerenciam seus negócios.

Os varejistas estão integrando seus sistemas com vários aplicativos e serviços de terceiros por meio de APIs, permitindo interações perfeitas em diferentes plataformas. Por exemplo, as APIs permitem que os varejistas integrem suas plataformas de comércio eletrônico com gateways de pagamento, transportadoras e sistemas de gerenciamento de estoque. No entanto, à medida que esse ecossistema se expande, ele cria uma grande quantidade de potenciais vulnerabilidades de segurança.

A segurança de APIs é fundamental no cenário digital atual. À medida que as organizações dependem cada vez mais de APIs para conectar sistemas, compartilhar dados e possibilitar integrações, assegurar a segurança dessas interfaces se torna fundamental. Por essa razão, este varejista da Fortune 100 recorreu à Noname Security (agora uma empresa Akamai) para proteger sua superfície de ataque a APIs.