Le commerce de détail subit une transformation importante avec l'adoption de processus digitaux, stimulée par la puissance des interfaces de programmation d'applications (API). Les API révolutionnent la manière dont les détaillants opèrent, interagissent avec les clients et gèrent leurs activités.

Les détaillants intègrent leurs systèmes à divers services et applications tiers via des API, ce qui permet des interactions fluides sur différentes plateformes. Par exemple, les API permettent aux détaillants d'intégrer leurs plateformes de commerce électronique à des passerelles de paiement, des prestataires de transport et des systèmes de gestion des stocks. Cependant, à mesure que cet écosystème évolue, il génère une multitude de vulnérabilités potentielles en matière de sécurité.

La sécurité des API est primordiale dans l'écosystème digital actuel. Alors que les entreprises s'appuient de plus en plus sur les API pour connecter les systèmes, partager des données et permettre des intégrations, il devient essentiel de garantir la sécurité de ces interfaces. Voilà pourquoi ce détaillant du classement Fortune 100 s'est tourné vers Noname Security (désormais une entreprise Akamai) pour sécuriser la surface d'attaque de ses API.