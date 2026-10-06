El retail está experimentando una importante transformación con la adopción de procesos digitales impulsados por la potencia de las interfaces de programación de aplicaciones (API). Las API están revolucionando la forma en que los retailers operan, interactúan con los clientes y gestionan sus negocios.

Los retailers están integrando sus sistemas con diversas aplicaciones y servicios de terceros a través de API, lo que permite interacciones fluidas entre diferentes plataformas. Por ejemplo, las API permiten a los retailers integrar sus plataformas de comercio electrónico con pasarelas de pago, servicios de envío y sistemas de gestión de inventario. Sin embargo, a medida que este ecosistema se amplía, crea una abundancia de posibles vulnerabilidades de seguridad.

La seguridad de las API es primordial en el panorama digital actual. A medida que las organizaciones confían cada vez más en las API para conectar sistemas, compartir datos y habilitar integraciones, garantizar la seguridad de estas interfaces es fundamental. Por ese motivo, este retailer de la lista Fortune 100 recurrió a Noname Security (ahora una empresa de Akamai) para proteger su superficie de ataque de API.