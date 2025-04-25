三井ホームがサービス契約を締結してから約 2 年が経過した現在、Enterprise Application Access を介してアクセスされるビジネスシステムの数は、開発環境とトレーニング環境を含めて 80 以上に達しています。ユーザーアカウント数は、当初は約 2,000 でしたが、現在は 5,000 以上に増加しています。これには、三井不動産グループの従業員や外部ベンダーも含まれます。この環境には、およそ 4,000 台のコンピューター、3,500 台のタブレット、3,500 台のスマートフォンからリモートアクセスできます。

「Enterprise Application Access が初めてリリースされたとき、私たちはアプリケーションにアクセスする方法として 2 つのオプションを提供しました。従来の社内アクセスの方法と、新しい Enterprise Application Access のルートです」と山我氏は言います。「ユーザーは 2 つのアクセス方法があることに混乱し、関心を示しませんでした。アクセスの速度にはほぼ違いがなかったため、社内外からビジネスシステムにアクセスする方法として、ただちに Enterprise Application Access に標準化しました」。

ユーザーが高く評価している主なポイントは、非常に直感的で使いやすいことです。「Enterprise Application Access の利点の 1 つは、ユーザーが社内ネットワークから接続しているのかインターネットから接続しているのかを考える必要がないことです」と池澤氏は言います。「もちろん、どのデバイスからでもブラウザーを介してアクセスできることも、ユーザーにとって重要です。たとえば、スマートフォンでワークフローシステムにアクセスし、承認などの決裁を求めることができます。これにより、上級職の従業員はオフィス外にいてもスマートフォンで決定事項を承認できるため、かつては 1 週間かかっていた決裁をわずか 1 日で完了できます。また、管理者の見解として、当初は多数のユーザーのリモートアクセスに警戒していましたが、Enterprise Application Access のゼロトラスト・セキュリティにより、セキュリティは確保されていると安心できます」。

リモートアクセス環境が整っていた三井ホームは、コロナ禍の前から十分な体制ができていました。日本で緊急事態宣言が発出され、在宅勤務が推奨されたとき、パニックが発生する理由はありませんでした。Enterprise Application Access 経由のアクセスはゼロトラストの概念に基づいており、内部と外部のシステムアクセスを区別しないため、従業員はほとんど説明を受けなくても使用することができました。「説明したのは、会社のコンピューターの申請方法や、ビデオ会議やチャットの方法などです」と池澤氏は言います。「こうしたパンデミック中の対策として、Enterprise Application Access はリモート作業の生産性向上に大きく貢献してきました」。