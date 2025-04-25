岡山大学では、マルウェアや標的型攻撃への対策を強化する必要がありました。「学生が自分のコンピューターをクラスで使用するため、BYOD（個人デバイスの持ち込み）を許可しています」と村上氏は述べています。「しかし、現在はコロナ対策のためにオンライン授業を行わなければならず、さらに職員は個人デバイスを使用してテレワークをしなければなりません。大学の境界セキュリティを通過せずにキャンパス外や BYOD デバイスでメールを受信することが増えたため、ランサムウェアやその他のマルウェアへの対応を強化する必要がありました」。

また、標的型攻撃への注意が求められるようになり、チームは対策の重要性に気付きました。岡山大学の准教授であり、CSIRT の副センター長を務める河野圭太氏は、次のように述べています。「最先端の技術データなどの機密情報を標的とした攻撃は、深刻な情報漏えいにつながる可能性があるため、大きな懸念事項となっていました。2020 年にかけて増加していた Emotet などの標的型攻撃による被害を最小限に抑えるためには、攻撃者の C2 サーバーとの通信をできるだけ早く検知し、ブロックすることが重要でした」。

河野氏は続けてこのように語りました。「外部組織から提供された脅威データをファイアウォールに手動で送信する従来のアプローチでは、システムをタイムリーに保護することは困難でした」。そのため、岡山大学は、脅威データを自動で更新して C2（コマンド & コントロール）サーバーやマルウェアサイトをブロックするシステムを切望していました。