The Washington PostをルーツとするArc XPは、物事を伝えるというビジネスを熟知しています。同社のコンテンツ管理システム（CMS）、デジタル・エクスペリエンス・プラットフォーム（DXP）、そして強力なツールにより、メディアや企業は、伝えたいことを広め、利益を拡大することができます。Le Parisien、Reuters、The Globe and Mailなどのトップブランドが、卓越したWebサイト体験でイノベーションと成長を支援するArc XPを信頼しています。Arc XPは、画像の最適化を強化し、コストを削減し、パフォーマンスを向上させるために、Akamaiのソリューションを活用しました。
「Akamai Image & Video ManagerとEdgeWorkersにより、信頼性とパフォーマンスが向上し、優れたコンテンツ体験が実現しました。これは、当社のビジネスとお客様の両者にメリットのある成果です」—Arc XP社、Chief Technology Officer、Joe Croney氏
洗練されたストーリーテリングの強化
最適化された画像の大規模配信に苦労
Arc XP Software as a Service（SaaS）プラットフォームは、CMSとDXPを組み合わせ、現代のメディア組織が魅力的なWebサイト体験を大規模に作成・提供できるように支援するツールとサービスを提供します。さらに同様に重要なことは、コンテンツの収益化も支援している点です。
Arc XPとその顧客にとって、コンテンツを迅速に配信することは最優先事項です。しかし、同社は最適化された画像を大規模に配信することに苦労していました。ニュースは24時間休みなく配信されているため、顧客は常に記事やWebページ用の写真をアップロードし、そのため超高速の処理が必要になるのです。Arc XPの自社開発の画像ソリューションではこの需要に対応できませんでした。さらに、同社のエンジニアたちは、進化する写真の規格やフォーマットに対応しなければならず、インフラコストが利益を圧迫していました。
「当社では、セキュリティから信頼性やパフォーマンスまですべてを担い、お客様のために何千ものサイトを管理しています。画像生成と最適化のための当社の自社開発ソリューションでは、約束したすべての価値を提供することが困難になりました」とArc XPのChief Technology Officer、Joe Croney氏は説明します。
エッジでの画像管理の強化
Arc XPでは、画像管理オプションを評価する際に、最高レベルの開発者体験と、画質を低下させることなくサービスを調整および使用できる機能を求めていました。また、あらゆるプラットフォームでエンドユーザーにコンテンツを配信することも望んでいました。Arc XPは、Akamai Image & Video ManagerとAkamai EdgeWorkersにその答えを見出しました。
Image & Video Managerは、ユーザーのデバイス、ブラウザー、ネットワーク接続ごとに画像をリアルタイムで自動的に最適化し、一方、EdgeWorkersは画像管理ソリューションをArc XPの既存のワークフローに簡単に統合しました。これにより、顧客の画像トラフィックを少しずつスムーズに移行できました。
「EdgeWorkersを介したImage & Video Managerとの統合は簡単で、当社が求めていた規模で高性能の機能を提供しました」とCroney氏は続けます。
「単にトップレベルのテクノロジーを使用しているからというだけではなく、専門家との提携があってこそだと思います。Akamaiが戦略の調整と最新イノベーションの採用を支援してくれるおかげで、当社は市場動向の一歩先を行くことができます」—Arc XP社、Chief Technology Officer、Joe Croney氏
移行中も高いパフォーマンスを維持
Arc XPを利用している顧客の中には、自社開発のソリューションからAkamaiに切り替えることで、開発者体験やサイトトラフィックが損なわれるのではないかと懸念している企業もありました。しかし、Akamaiと提携することで、Arc XPはシームレスなSEOパフォーマンスを実現しました。新たに最適化した画像をGoogleがクロールしても、悪影響はありませんでした。
同時に、Arc XPは最初の1バイトが到着するまでの時間（TTFB）を短縮し、コストを削減しました。Croney氏はCTOとして、自社のクラウドネイティブプラットフォーム上でデータフローを洗練し合理化するために、チームを常に強化しています。「Akamaiは、TTFBを30% 削減し、数千ものコストを削減しながら、コンテンツを大規模に配信するのを助けてくれました」と同氏は述べています。
データ主導のパーソナライズされた体験の提供
最近では、Arc XPは生成AIを活用して既成概念の枠を超えようとしており、顧客がオーディエンスとより深くつながるための、超パーソナライズ化された体験を提供できるよう、支援しています。Akamai EdgeWorkersを用いることで、ユーザーのセグメンテーションに基づいてカスタマイズされたコンテンツを配信できます。
「Akamaiの技術により、ユーザーの行動に関する深い知見を得ることができ、各訪問者に適したコンテンツを賢く選択することができます。生成AIとEdgeWorkersを活用して、さらによりカスタマイズされた体験を提供できることを嬉しく思います」とCroney氏は述べています。
成長のための提携
The Washington Postのテクノロジープラットフォームとしてスタートして以来、Arc XPは現在、世界中の何千ものメディアサイトを支えています。Croney氏は、その成功の一部はAkamaiとの提携によるものだと評価しています。
「単にトップレベルのテクノロジーを使用しているからというだけではなく、専門家との提携があってこそだと思います。Akamaiが戦略の調整と最新イノベーションの採用を支援してくれるおかげで、当社は市場動向の一歩先を行くことができます」とCroney氏は締めくくりました。
Arc XPについて
Arc XPは、メディア企業が、優れたストーリーを伝えるという最優先事業を遂行することを支援するために構築されたプラットフォームです。編集効率、魅力的なオーディエンス体験、コンテンツの収益化を実現するAIベースのソリューションなど、現代のメディア企業が成長を加速するために必要なすべてのものを提供します。元来The Washington Postのために開発されたArc XPは、今日では世界中のメディアや企業ブランドから信頼されており、25か国以上の数千ものWebサイトを支えています。詳細については、arcxp.comをご覧ください。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。