Arc XP Software as a Service（SaaS）プラットフォームは、CMSとDXPを組み合わせ、現代のメディア組織が魅力的なWebサイト体験を大規模に作成・提供できるように支援するツールとサービスを提供します。さらに同様に重要なことは、コンテンツの収益化も支援している点です。

Arc XPとその顧客にとって、コンテンツを迅速に配信することは最優先事項です。しかし、同社は最適化された画像を大規模に配信することに苦労していました。ニュースは24時間休みなく配信されているため、顧客は常に記事やWebページ用の写真をアップロードし、そのため超高速の処理が必要になるのです。Arc XPの自社開発の画像ソリューションではこの需要に対応できませんでした。さらに、同社のエンジニアたちは、進化する写真の規格やフォーマットに対応しなければならず、インフラコストが利益を圧迫していました。

「当社では、セキュリティから信頼性やパフォーマンスまですべてを担い、お客様のために何千ものサイトを管理しています。画像生成と最適化のための当社の自社開発ソリューションでは、約束したすべての価値を提供することが困難になりました」とArc XPのChief Technology Officer、Joe Croney氏は説明します。