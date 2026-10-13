iQIYIは中国の市場をリードする革新的なオンライン・エンターテインメント・サービス企業です。既存の顧客を満足させながら、他の国にも進出するためには、世界中の顧客やコンテンツプロバイダーの近くにサーバーを配置したコンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）が必要でした。それを実現するソリューションが、Akamai Intelligent Edge Platformです。Akamaiのソリューションにより、世界中のユーザーは卓越した体験を一貫して受けることができ、開発者はクリック1つで世界中の数十万台のサーバーに新しいコードを展開できます。

ストリーミング動画の待機中に表示される、クルクルと回転するマークを見たことはありませんか？iQIYIの利用者があのマークに悩まされることはもうありません。なぜなら、iQIYIでは動画が即座に再生されるためです。

これを可能にしたのが、iQIYIのInfrastructure and Intelligent Content Distribution Business GroupでSenior Directorを務めるJianhua Qin氏です。Qin氏は2012年にiQIYIに入社しました。同氏は次のように述べています。「私のチームは、開発者、ビジネスチーム、コンテンツプロバイダーが利用するITインフラ（サーバー、ストレージ、ネットワーキング）を担当しています。チームの目標は、優れたアプリケーション体験を提供するために必要なインフラを、インフラの場所を気にすることなく、ユーザーが利用できるようにすることです」

Qin氏の仕事をより困難なものにしているのが、iQIYIの事業規模の大きさです。業界レポートによると、iQIYIの月間アクティブユーザー数は5億人超にも上ります。開発者は、自社のAIベースの推奨エンジンを継続的に改良し、オンデマンドでソフトウェアを更新しています。さらに、日々大量のコンテンツが公開されています。「新しいコードと新しいコンテンツを継続的に公開するためには、極めて効率的なインフラが必要です」とQin氏は言います。