半導体分野でスタートしたマクニカソリューションズは、先進的なテクノロジー・ソリューション・パートナーへと進化し、主要企業が将来にわたって持続性を維持できるよう支援する最先端の製品とサービスを提供しています。 現在は半導体以外にも、最上位の電子機器やネットワーク機器に加え、最新の新興技術も提供しています。顧客のニーズに合わせてカスタマイズしたセキュリティおよびクラウド・コンピューティング・サービスを提供することで事業を拡大しようと考えたとき、マクニカソリューションズはAkamaiと提携しました。
「これほど信頼性の高いテクノロジーをグローバルに展開している企業は、Akamaiの他にありません。そのおかげで、私たちは日本企業の世界進出を支援できているのです」— マクニカソリューションズ社長兼CEO、畠山義秀氏
最先端テクノロジーを提供
拡大するアタックサーフェスに対処
最先端のネットワーク機器とソフトウェアを提供するワンストップ型ソリューションプロバイダーとして、マクニカソリューションズは多くの日本企業にサイバーセキュリティサービスとクラウドインフラを提供しています。 社長兼CEOの畠山義秀氏は、「グローバルに事業を展開している日本企業と連携しており、国内と海外の両方でこうした企業のクラウドコンピューティングとサイバーセキュリティのニーズを満たすことができるパートナーを必要としていました」と説明しています。
パートナーシップを通じて強みを強化
マクニカソリューションズはそのサービスを強化するために、Akamai Guardicore SegmentationとAkamai API Securityをそのソリューションポートフォリオに統合することを選択しました。同社はこれらのソリューションを使用してマネージドサービスを開発し、顧客の課題を解決するクラウドコンピューティング事業を立ち上げることを計画しています。
「Akamaiの広範なポートフォリオと、当社のセキュリティに関する深い知識と経験を融合することで、トップレベルのソリューションを提供します」と、畠山氏は言います。「これにより、お客様の環境に合わせたセキュリティとクラウド統合を提供する当社の能力を強化することができます」
畠山氏は、Akamaiがマクニカソリューションズの顧客ニーズに応える独自の能力を備えていることを強調しました。「Akamaiは、日本企業のグローバル展開を支えることができる唯一のプロバイダーです。その広大なインフラと専門知識を活用することで、当社が提供するセキュリティと信頼性の大幅な向上を実現しています」
API攻撃からの保護
APIは、ほぼすべての業界の根幹であると同時に、サイバー攻撃の主要な標的にもなっています。Akamaiのデータによると、前年比で109%増という驚異的な増加がAPI攻撃で見られています。
畠山氏は、この問題について、「APIは至る所で利用されていますが、それらがもたらす真のリスクは過小評価されがちです。これらの脅威を迅速に発見して排除しなければ、インターネットとデジタル社会の未来に深刻な支障をきたす可能性があります」と強調しています。
AkamaiのAPI Securityを使用することで、同社はより堅牢なソリューションを提供して企業を保護し、体制をさらに強化しています。「お客様のニーズに合わせたセキュリティ監視と統合サービスを提供することで、お客様がAkamai API Securityのようなツールを最大限に活用できるようにしています」
マイクロセグメンテーションによるアタックサーフェスの最小化
ネットワークとアプリケーションのセグメンテーションに関しては、ネットワークベースのコントロールに依存している従来の方法では管理が難しく、範囲が広すぎることがよくありました。そこに登場したマイクロセグメンテーションは、基盤となるインフラからセキュリティを分離する画期的な技術で、保護と可視性を最も必要な場所に簡単に拡張できます。Akamai Guardicore Segmentationは、コンテナやその他最新のデプロイメントによって従来の境界セキュリティでは時代遅れになる、今日のクラウドファーストの世界で極めて重要となる、高精度の制御を実現します。
「XDRソリューションは優れていますが、検知と対応だけではすべての脅威を阻止することはできません」と、畠山氏は説明します。「マイクロセグメンテーションは、安全なゾーンを絞り込んで定義することで、最初から安全な環境を確保することができます」
体験をさらに強化
Akamaiの最適化された信頼性の高いグローバル・クラウド・インフラとセキュアなクラウドソリューションを活用することで、マクニカソリューションズは日本企業の世界進出を支援しています。同社は、Akamaiのクラウドエッジテクノロジーをさらに統合しながら、革新的なソリューションで限界を押し広げていくことを計画しています。「当社は、ユーザーがAkamai Cloud独自の機能を最大限に活用して、それぞれの体験を向上することができる環境を構築することを目標としています」と、畠山氏は締めくくっています。
マクニカソリューションズについて
マクニカソリューションズは、サイバーセキュリティを中心に、最新技術を包括的に管理するサービスとソリューションを提供する企業です。世界中で20の国と地域に拠点を構え、50年以上にわたり培ってきた技術的専門知識とグローバルネットワークを活用して、AI、IoT、自動運転など最先端テクノロジーの探求、提案、導入を行っています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。