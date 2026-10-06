マクニカソリューションズはそのサービスを強化するために、Akamai Guardicore SegmentationとAkamai API Securityをそのソリューションポートフォリオに統合することを選択しました。同社はこれらのソリューションを使用してマネージドサービスを開発し、顧客の課題を解決するクラウドコンピューティング事業を立ち上げることを計画しています。

「Akamaiの広範なポートフォリオと、当社のセキュリティに関する深い知識と経験を融合することで、トップレベルのソリューションを提供します」と、畠山氏は言います。「これにより、お客様の環境に合わせたセキュリティとクラウド統合を提供する当社の能力を強化することができます」

畠山氏は、Akamaiがマクニカソリューションズの顧客ニーズに応える独自の能力を備えていることを強調しました。「Akamaiは、日本企業のグローバル展開を支えることができる唯一のプロバイダーです。その広大なインフラと専門知識を活用することで、当社が提供するセキュリティと信頼性の大幅な向上を実現しています」