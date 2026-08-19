Macnica Solutions était à l'origine une entreprise de semi-conducteurs, qui s'est développée jusqu'à devenir un partenaire de solutions technologiques visionnaires, offrant des produits et services de pointe afin d'aider à pérenniser les entreprises leaders. Outre les semi-conducteurs, elle propose désormais des appareils électroniques et des équipements réseau de premier ordre, ainsi que les dernières technologies émergentes. Lorsqu'elle a souhaité étendre son activité à des services de sécurité et de Cloud Computing adaptés aux exigences de ses clients, Macnica Solutions a établi un partenariat avec Akamai.
« Seul Akamai dispose d'une technologie aussi fiable déployée à l'échelle mondiale. Grâce à elle, nous pouvons soutenir les entreprises japonaises qui se développent dans le monde entier. »— Yoshihide Hatakeyama, président et PDG de Macnica Solutions
Fournir une technologie de pointe
Faire face à une surface d'attaque grandissante
En tant que fournisseur de solutions complètes proposant des équipements et des logiciels réseau de pointe, Macnica Solutions fournit des services de cybersécurité et une infrastructure cloud à de nombreuses entreprises japonaises. « Nous travaillons avec des entreprises japonaises qui se développent à l'international ; il nous fallait donc un partenaire capable de répondre à leurs besoins en matière de Cloud Computing et de cybersécurité, que ce soit localement ou dans le monde », explique Yoshihide Hatakeyama, président et PDG.
Exploiter les forces du partenariat
Pour étendre son offre, Macnica Solutions a choisi d'intégrer Akamai Guardicore Segmentation et Akamai API Security à son portefeuille de solutions. Macnica Solutions prévoit d'utiliser ces solutions pour développer des services gérés et lancer une activité de Cloud Computing visant à résoudre les défis des clients.
« Nous associons la vaste gamme de produits d'Akamai à nos connaissances et à notre expérience approfondies en matière de sécurité pour proposer des solutions haut de gamme », a déclaré Y. Hatakeyama. « Ainsi, nous renforcerons notre capacité à offrir une sécurité et une intégration cloud adaptées aux environnements de nos clients. »
Y. Hatakeyama a souligné qu'Akamai disposait des produits parfaits pour répondre aux besoins des clients de Macnica Solutions. « Akamai est le seul fournisseur capable de soutenir les entreprises japonaises qui se développent à l'international. Grâce à sa vaste infrastructure et à son expertise, nous améliorons considérablement la sécurité et la fiabilité de nos offres. »
Protéger contre les attaques ciblant les API
Les API sont le pilier de quasiment tous les secteurs, et une cible privilégiée pour les cyberattaques. Les données d'Akamai révèlent une stupéfiante augmentation de 109 % des attaques ciblant les API d'une année sur l'autre.
C'est ce que Y. Hatakeyama met en avant : « Les API sont partout, mais les risques qu'elles représentent sont souvent sous-estimés. Si nous n'agissons pas rapidement pour exposer et éliminer ces menaces, elles pourraient sérieusement entraver l'évolution d'Internet et de la société digitale ».
Avec Akamai API Security, Macnica Solutions passe au niveau supérieur en proposant des solutions plus robustes pour protéger les entreprises. « Nous fournissons des services d'intégration et de surveillance de la sécurité adaptés aux besoins de nos clients, et leur permettons de tirer le meilleur parti d'outils comme Akamai API Security. »
Minimiser les surfaces d'attaque grâce à la microsegmentation
En matière de segmentation du réseau et des applications, les méthodes traditionnelles reposent sur des contrôles réseau difficiles à gérer et souvent trop étendus. C'est là qu'intervient la microsegmentation : une approche révolutionnaire qui dissocie la sécurité de l'infrastructure sous-jacente, ce qui permet d'étendre facilement la protection et la visibilité là où vous en avez le plus besoin. Akamai Guardicore Segmentation ajoute un niveau de précision essentiel dans un monde axé sur le cloud, où les conteneurs et autres déploiements actuels rendent la sécurité périmétrique traditionnelle obsolète.
« Les solutions XDR sont excellentes, mais détecter les menaces et y répondre ne suffit pas à toutes les bloquer », explique Y. Hatakeyama. « En réduisant et en définissant des zones sûres, la microsegmentation fait toute la différence pour garantir un environnement sécurisé dès le début. »
Améliorer les expériences
En tirant parti de l'infrastructure cloud mondiale, optimisée et fiable ainsi que des solutions cloud sécurisées d'Akamai, Macnica Solutions a tout ce qu'il faut pour aider les entreprises japonaises à se développer dans le monde entier. Macnica Solutions prévoit également d'intégrer d'autres technologies cloud de pointe d'Akamai pour enrichir son portefeuille de solutions innovantes. « Nous avons pour objectif de créer des environnements qui permettent aux utilisateurs d'exploiter pleinement la puissance unique d'Akamai Cloud, afin d'améliorer leur expérience », conclut Y. Hatakeyama.
À propos de Macnica Solutions
Macnica Solutions est une entreprise de services et de solutions qui prend en charge l'ensemble des dernières technologies, et principalement concentrée sur la cybersécurité. Présents dans 20 pays et régions du monde, nous nous appuyons sur une expertise technologique et un réseau mondial développés depuis plus de 50 ans pour découvrir, proposer et mettre en œuvre des technologies de pointe, notamment l'IA, l'IoT et la conduite autonome.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.