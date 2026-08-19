Pour étendre son offre, Macnica Solutions a choisi d'intégrer Akamai Guardicore Segmentation et Akamai API Security à son portefeuille de solutions. Macnica Solutions prévoit d'utiliser ces solutions pour développer des services gérés et lancer une activité de Cloud Computing visant à résoudre les défis des clients.

« Nous associons la vaste gamme de produits d'Akamai à nos connaissances et à notre expérience approfondies en matière de sécurité pour proposer des solutions haut de gamme », a déclaré Y. Hatakeyama. « Ainsi, nous renforcerons notre capacité à offrir une sécurité et une intégration cloud adaptées aux environnements de nos clients. »

Y. Hatakeyama a souligné qu'Akamai disposait des produits parfaits pour répondre aux besoins des clients de Macnica Solutions. « Akamai est le seul fournisseur capable de soutenir les entreprises japonaises qui se développent à l'international. Grâce à sa vaste infrastructure et à son expertise, nous améliorons considérablement la sécurité et la fiabilité de nos offres. »