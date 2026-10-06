Dopo l'esordio nel settore dei semiconduttori, Macnica Solutions si è evoluta fino a diventare un partner di soluzioni tecnologiche innovative, fornendo prodotti e servizi all'avanguardia in grado di aiutare le principali aziende proiettate verso il futuro. Oltre ai semiconduttori, ora l'azienda offre apparecchiature di rete e dispositivi elettronici di alto livello, insieme alle ultime novità nel campo delle tecnologie emergenti. Al momento di espandere i suoi servizi di sicurezza e cloud computing in base alle esigenze dei clienti, Macnica Solutions ha instaurato una partnership con Akamai.
"Akamai è l'unico provider ad aver implementato a livello globale tecnologie altamente affidabili, con cui possiamo supportare le aziende giapponesi nel loro processo di espansione internazionale".- Yoshihide Hatakeyama, presidente e CEO, Macnica Solutions
Fornire tecnologie all'avanguardia
Affrontare una superficie di attacco in espansione
In qualità di provider di soluzioni complete che offre programmi software e apparecchiature di rete all'avanguardia, Macnica Solutions fornisce servizi di cybersecurity e infrastrutture cloud a molte aziende giapponesi. Yoshihide Hatakeyama, presidente e CEO dell'azienda, ha spiegato: "Collaborando con molte aziende giapponesi nel loro processo di espansione globale, avevamo bisogno di un partner in grado di soddisfare le loro esigenze in termini di cloud computing e cybersecurity, sia a livello locale che internazionale".
Una partnership basata sui punti di forza
Per migliorare le soluzioni offerte, Macnica Solutions ha scelto di integrare Akamai Guardicore Segmentation e Akamai API Security nella sua gamma di soluzioni. Macnica Solutions si propone di utilizzare queste soluzioni per sviluppare servizi gestiti e per lanciare un'azienda di servizi di cloud computing concepita nell'intento di risolvere i problemi dei clienti.
"Ci proponiamo di combinare la vasta gamma di soluzioni di Akamai con le nostre approfondite conoscenze e competenze in materia di sicurezza per offrire soluzioni di alto livello", ha affermato Hatakeyama. "In tal modo, potremo rafforzare la nostra capacità di fornire servizi di sicurezza e integrazione nel cloud personalizzati in base agli ambienti dei nostri clienti".
Hatakeyama ha sottolineato come Akamai sia in grado di soddisfare in modo esclusivo le esigenze dei clienti di Macnica Solutions. "Akamai è l'unico provider in grado di supportare l'espansione delle aziende giapponesi a livello globale. Accedendo alle sue vaste competenze e alla sua infrastruttura globale, stiamo migliorando notevolmente la sicurezza e l'affidabilità delle soluzioni offerte dalla nostra azienda".
Protezione dagli attacchi alle API
Le API sono la struttura portante praticamente di ogni settore (e un obiettivo allettante per i criminali informatici). Dai dati di Akamai, emerge una sbalorditiva impennata pari al 109% nel numero di attacchi alle API rispetto all'anno scorso.
Hatakeyama ha messo in evidenza il problema: "Le API sono ovunque, eppure i reali rischi che pongono sono, spesso, sottovalutati. Se non si interviene rapidamente per individuarle ed eliminarle, queste minacce possono ostacolare seriamente il futuro di Internet e della società digitale".
Con Akamai API Security, Macnica Solutions sta migliorando il suo livello offrendo soluzioni più solide per proteggere le aziende. "Desideriamo fornire servizi di integrazione e monitoraggio della sicurezza personalizzati in base alle esigenze dei nostri clienti per garantire loro di poter sfruttare appieno il potenziale di strumenti come Akamai API Security".
Riduzione delle superfici di attacco con la microsegmentazione
Quando si tratta di segmentazione delle applicazioni e delle reti, i metodi tradizionali si basano su controlli difficili da gestire e, spesso, troppo vasti. La soluzione è rappresentata dalla microsegmentazione, un metodo rivoluzionario che scollega il sistema di sicurezza dall'infrastruttura sottostante, rendendo più semplice estendere la protezione e la visibilità sulle risorse su cui sono più necessarie. Akamai Guardicore Segmentation aggiunge un livello di precisione che si rivela fondamentale nell'odierno mondo incentrato sul cloud, in cui container e altre implementazioni moderne rendono obsoleti i sistemi tradizionali basati sulla sicurezza perimetrale.
"Le soluzioni XDR sono eccellenti, ma le funzioni di rilevamento e risposta agli attacchi da sole non possono bloccare ogni minaccia", ha spiegato Hatakeyama. "La microsegmentazione è la soluzione ideale perché restringe e definisce zone di sicurezza, garantendo la protezione degli ambienti fin da subito".
Ulteriore miglioramento delle experience
Sfruttando l'infrastruttura cloud globale e le soluzioni per la sicurezza sul cloud ottimizzate e affidabili di Akamai, Macnica Solutions è pronta per aiutare le aziende giapponesi nel loro processo di espansione internazionale. Inoltre, integrando un maggior numero di tecnologie cloud-edge di Akamai, Macnica Solutions intende evolversi verso soluzioni innovative. "Ci proponiamo di realizzare ambienti in cui gli utenti possano sfruttare appieno l'esclusivo potenziale dell'Akamai Cloud per migliorare le loro experience", ha concluso Hatakeyama.
Informazioni su Macnica Solutions
Macnica Solutions è un'azienda che offre servizi e soluzioni in grado di gestire le ultime tecnologie in modo completo con un'attenzione particolare rivolta al settore della cybersecurity. Operando in 20 paesi e aree geografiche in tutto il mondo, possiamo sfruttare le competenze tecnologiche e le reti globali sviluppate in più di 50 anni per individuare, proporre e implementare tecnologie all'avanguardia, tra cui l'AI, l'IoT e il sistema di guida autonoma.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.