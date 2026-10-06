Quando si tratta di segmentazione delle applicazioni e delle reti, i metodi tradizionali si basano su controlli difficili da gestire e, spesso, troppo vasti. La soluzione è rappresentata dalla microsegmentazione, un metodo rivoluzionario che scollega il sistema di sicurezza dall'infrastruttura sottostante, rendendo più semplice estendere la protezione e la visibilità sulle risorse su cui sono più necessarie. Akamai Guardicore Segmentation aggiunge un livello di precisione che si rivela fondamentale nell'odierno mondo incentrato sul cloud, in cui container e altre implementazioni moderne rendono obsoleti i sistemi tradizionali basati sulla sicurezza perimetrale.

"Le soluzioni XDR sono eccellenti, ma le funzioni di rilevamento e risposta agli attacchi da sole non possono bloccare ogni minaccia", ha spiegato Hatakeyama. "La microsegmentazione è la soluzione ideale perché restringe e definisce zone di sicurezza, garantendo la protezione degli ambienti fin da subito".