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Macnica

该科技公司利用 Akamai 的全球云解决方案推动日本企业的安全防护、创新水平和全球增长

Macnica 徽标

位置

日本横滨
msc.macnica.net

行业

制造业

重要影响

  • 赢得可靠的合作伙伴
  • 丰富安全产品组合
  • 赋能客户业务扩张

解决方案

Akamai Guardicore Segmentation API Security
云计算
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提供前沿技术

Macnica Solutions 以半导体业务起家，现已发展成为一家具有前瞻性的技术解决方案合作伙伴，以尖端产品和服务为面向未来的卓越企业提供助力。除了半导体之外，该公司现在还提供顶级电子设备和网络设备，以及尖端新兴技术。随着业务的扩张，公司需要根据客户需求，提供量身定制的安全和云计算服务，此时 Macnica Solutions 与 Akamai 建立了合作伙伴关系。

应对不断扩大的攻击面

Macnica Solutions 作为尖端网络设备和软件的一站式解决方案提供商，为多家日本企业提供网络安全服务和云基础架构。总裁兼首席执行官原一将解释说：“为了服务出海全球的日本公司合作，我们需要一个能够满足本地以及国际云计算和网络安全需求的合作伙伴。”

通过合作伙伴关系巩固优势

Macnica Solutions 为了提升产品和服务水平，将 Akamai Guardicore SegmentationAkamai API Security 纳入到自己的解决方案组合之中。Macnica Solutions 计划使用这些解决方案来开发管理服务并启动旨在解决客户难题的云计算业务。

原一将表示：“我们正将 Akamai 丰富的产品组合与我们在安全领域的深厚知识及经验融合，以交付顶尖的解决方案。""这意味着我们将进一步增强自身能力，以针对客户的具体环境提供定制化的安全与云集成服务。”

原一将强调，Akamai 具有独特的能力来满足 Macnica Solutions 客户的需求。“我们对多家提供商进行了考查，只有 Akamai 有能力为出海的日本公司提供所需支持。通过充分利用其庞大的基础设施与专业知识，我们正在显著提升自身产品及服务的安全性与可靠性。”

防范 API 攻击

API 几乎是每个行业的支柱，也是网络攻击的主要目标。Akamai 的数据显示，API 攻击的年增长率达到了惊人的 109%

原一将强调了这一问题：“API 无处不在，而它们带来的真正风险却往往会被低估。如果我们不迅速地暴露并消除这些威胁，它们可能会严重阻碍互联网和数字社会的未来。”

凭借 Akamai API Security，Macnica Solutions 正通过提供更强大的解决方案来保护企业，从而提高竞争力。“我们提供针对客户需求量身定制的安全监控和集成服务，确保他们能够充分利用 Akamai API Security 等工具。”

通过微分段最大限度地减小攻击面

在网络和应用程序分段方面，传统方法依赖于基于网络的控制，这些控制很粗略，而且往往难以管理。在改变游戏规则的微分段空间，安全控制与底层基础架构分离开来，可以更轻松地将防护和可见性扩展到最需要的地方。Akamai Guardicore Segmentation 增加了精确度水平，这在容器和其他现代部署让传统边界安全变得过时的云优先世界至关重要。

原一将解释说：“XDR 解决方案固然出色，但单靠检测与响应无法阻断所有威胁。”“微分段的优势在于精细划分并明确安全区域，从源头上确保环境的安全性。”

进一步提升体验

通过利用 Akamai 优化可靠的全球云基础架构和安全云解决方案，Macnica Solutions 为帮助日本公司出海拓展业务做足了准备。随着集成更多 Akamai 的云边缘技术，Macnica Solutions 计划通过创新的解决方案突破业务边界。原一将总结道：“我们的目标是构建一个环境，让用户可以充分利用 Akamai Cloud 的独特功能来增强其体验。”

关于 Macnica Solutions

Macnica Solutions 是一家服务和解决方案提供商，以帮助客户全面地管理最新技术，主要服务于网络安全行业。我们在全球 20 个国家和地区开展业务，利用 50 多年来发展的技术专长和全球网络来发现、提出和实施包括人工智能、物联网和自动驾驶在内的尖端技术。

关于 Akamai

Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，使企业能够构建并扩展下一代 AI 应用程序，同时提供全方位的多层安全防护，保护企业免受不断演变的网络威胁如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者关注我们的微信公众号「Akamai阿卡迈」。

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