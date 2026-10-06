Macnica Solutions 为了提升产品和服务水平，将 Akamai Guardicore Segmentation 和 Akamai API Security 纳入到自己的解决方案组合之中。Macnica Solutions 计划使用这些解决方案来开发管理服务并启动旨在解决客户难题的云计算业务。

原一将表示：“我们正将 Akamai 丰富的产品组合与我们在安全领域的深厚知识及经验融合，以交付顶尖的解决方案。""这意味着我们将进一步增强自身能力，以针对客户的具体环境提供定制化的安全与云集成服务。”

原一将强调，Akamai 具有独特的能力来满足 Macnica Solutions 客户的需求。“我们对多家提供商进行了考查，只有 Akamai 有能力为出海的日本公司提供所需支持。通过充分利用其庞大的基础设施与专业知识，我们正在显著提升自身产品及服务的安全性与可靠性。”